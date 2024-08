Zápas od milníku. Sportovní tragédie, komentuje trenér Saňák zlomeninu opory

„Je to sportovní tragédie pro hráče jeho kvalit a formy, jíž se prezentoval. Přišel jako posila a splňoval to do puntíku,“ prohlásil už na tiskovce po utkání Jiří Saňák, trenér hostujících Pardubic.

V počínání libereckého Ghaliho, který byl za „faul“ v 73. minutě vyloučen, nespatřoval žádný zlý úmysl. Panovala všeobecná shoda v tom, že velkou část viny nesl vodou nacucaný trávník.

„Přispěl k tomu terén, uklouznutí v souboji. To dojetí byl takový nešťastný moment,“ mínil kouč.

Kalabiška se na začátku tohoto ročníku přiblížil třem stovkám odehraných utkání v nejvyšší soutěži, zatím se zastavil na čísle 299. Hned v prvním kole na Letné (1:2) proti Spartě a ve třetím v Českých Budějovicích (3:1) dokonce skóroval; na budějovickém Střeleckém ostrově si navíc připsal i „asistenci“ na vlastňák domácího Keckeisena, jenž se do Kalabiškova centru položil perfektní rybičkou. Jeho čtení hry a precizní náběhy do vápna budou Východočeši notně postrádat.

„Věříme, že na metu 300. odehraných zápasů to dotáhne v plné formě co nejdříve. Držíme palce!“ vzkázal marodovi jeho klub ve zprávě o zranění na svém webu.

Už bez Kalabišky se tedy pardubický mančaft, v tabulce 12., v sobotu od 20 hodin postaví v CFIG Areně v derby pátým královéhradeckým Votrokům. Ti o víkendu porazili 1:0 Duklu Praha, letošního nováčka.