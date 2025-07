Kadeřábek se uvedl asistencí, navlékl i pásku: Mám radost, stmelili jsme partu

Třiatřicetiletý krajní obránce Pavel Kadeřábek po skončení smlouvy v Hoffenheimu, kde působil deset let, se vrátil do Sparty. | foto: www.sparta.cz

„Jsme rádi, že jsme vyhráli. Pro mě to byl jediný zápas před startem v Jablonci,“ připomněl Kadeřábek v rozhovoru pro klubový web.

Do Sparty přišel koncem června těsně před odjezdem na soustředění coby volný hráč z německého Hoffenheimu. Tam také před deseti lety odešel, když se po sezoně 2014/15 se Spartou loučil.

V utkání s Young Boys už se zase proháněl v rudém. Napravo podnikal typické ofenzivní výpady a hlavou přihrával na gól Ermala Krasniqiho.

„Jenom jsem to sklepával, Kras krásně zakončil. Ale každá asistence se počítá, takže jsem rád, že jsem zpátky v zápasovém rytmu,“ prohodil Kadeřábek.

Nehrál od 17. května, kdy v posledním bundesligovém kole naskočil proti Bayernu. V uplynulé sezoně odehrál 26 zápasů a dal dva góly, oba až v závěru ročníku. A v dobré formě, zdá se, pokračuje.

„Pak jsem se ještě vyběhával, protože jsem hrál jen 75 minut. Takový trest, že jsem nebyl celých devadesát,“ vtipkoval. „Jsem zvyklý i z Německa, že se takto zátěž kompenzuje. Zvlášť v přípravě.“

Sparta švýcarského protivníka za dohodnutých 110 minut porazila góly Jana Kuchty, Ermala Krasniqiho a Albiona Rrahmaniho. Inkasovala pouze ve slabší pasáži kolem 50. minuty.

„Zaslouženě jsme vyhráli, do sezony nám to přidá nějaké sebevědomí. Pár chyb tam bylo, ještě se musíme pozičně sehrát, bylo to fajn,“ líčil Kadeřábek.

Sparťany už žádný další zápas nečeká, dosud odehráli jen duel s Mladou Boleslaví (2:1) ještě na Strahově, zápas s Kodaní na soustředění zhatila bouřka a po čtvrt hodině skončil za stavu 1:0 pro Spartu.

„Škoda, bylo by fajn mít ještě další zátěž, ale bereme to tak, jak to je. Trénovali jsme kvalitně na hřišti i v posilovně a budeme připravení. Stmelili jsme i partu, což je na soustředění důležité a všechno klaplo tak, jak má,“ shrnul Kadeřábek.

Sparta půjde poprvé do akce v sobotu 18. července v Jablonci. Pak ji čeká druhé předkolo Konferenční ligy s poraženým dvojzápasu Legia Varšava – Aktobe.