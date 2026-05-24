Chance Liga 2025/2026

Loučil se Kairinen s Letnou? Zůstává, ale stát se může cokoli, řekl Priske

  17:51aktualizováno  18:43
Setrvání trenéra Briana Priskeho ve fotbalové Spartě potvrdil před začátkem závěrečného zápasu sezony sportovní ředitel Tomáš Rosický. Tím, kdo naopak možná pokračovat nebude, je záložník Kaan Kairinen. „V tuhle chvíli je hráčem Sparty i pro příští ročník. Takhle jsem to slyšel, víc říct nemohu. Ale stát se může cokoli,“ řekl na tiskové konferenci Priske.
Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín děkuje Kaanu Kairinenovi za perfektní gólový pas. | foto: ČTK

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín děkuje Kaanu Kairinenovi za perfektní gólový pas. | foto: ČTK

Jablonecký Daniel Souček si kryje míč před Kaanem Kairinenem ze Sparty.
Sparťanský záložník Kaan Kairinen fauluje Sebastiána Nebylu z Jablonce.
Fotbalisté Sparty se radují z gólu Pavla Kadeřábka v utkání proti Slovácku.
Sparťanský záložník Kaan Kairinen stíhá Jana Suchana ze Slovácka.
Když v 83. minutě střídal, emotivně se otáčel za stojícími fanoušky na tribunách, kteří v ovacích vyvolávali jeho jméno, a tleskal jim. Vypadalo to, jako by se loučil. Dost možná to byl jeho poslední zápas na Letné.

„Je konzistentní, nejen tuhle sezonu. V přístupu k tréninkům, zápasům a ve kvalitě na hřišti,“ pronesl Priske o Kairinenovi. „Znám ho už mnoho let, ještě z mého působení v Midtjyllandu před deseti lety, a je fantastické sledovat, jak se vypracoval. Doufám, že bude mít možnost předvést své kvality na vyšší úrovni, než je ta naše. Ale to už není na mně,“ dodal.

Na 27letého finského záložníka už dříve přicházely do Prahy nabídky z lepších soutěží a loni se zdálo, že odejde do Německa. Nakonec ale setrval.

Brian Priske o Hugu Sochůrkovi

S Hugem jsem samozřejmě velmi spokojený. Od první chvíle, co jsem ho viděl, byl fantastický. Hned na začátku jsme měli pocit, že by mohl dokázat něco výjimečného, a myslím, že ve všech zápasech, které za nás odehrál, byl naprosto fantastický. Je to špičkový hráč a doufám, že má před sebou zářivou budoucnost. Je na něm, aby v tom pokračoval a dál se ve své hře zlepšoval, ale ve svých 17 letech už dokázal v tak velkém klubu, jako je ten náš, pod velkým tlakem hrát tak, jak hraje. Hugo si zaslouží velký respekt, veškeré uznání a doufám, že se dostane na mistrovství světa.

„Loučil se, protože to byl poslední zápas, já ani neměl sílu se loučit,“ odpověděl s úsměvem na otázku Lukáš Haraslín. „Já jako kapitán mužstva o ničem nevím,“ dodal.

Podle něj kabina Kairinenovi po výhře nad Hradcem Králové předala cenu pro nejlepšího hráče týmu.

„Kaan je obrovský profesionál. Je to přesně ten typ hráče, který den co den dělá ty samé věci a má vypracovaný systém. Chodí do šatny jako první a je tam už skoro v půl osmé, zatímco já chodím jako druhý za ním, protože nejprve vodím děti do školky. Vždy, když přijdu, leží na stejném místě, ve stejné pozici a se stejným přístrojem,“ zhodnotil Haraslín.

Kairinen přišel na Letnou v prosinci 2022 z norského Lilleströmu během první Priskeho titulové sezony, ve které byl klíčovým hráčem. I díky němu nakonec sparťané po devíti letech vyhráli ligu.

V následujícím ročníku 2023/2024 s týmem slavil druhý mistrovský titul a také zisk domácího poháru. Za tři a půl roku v rudém dresu odehrál v české nejvyšší soutěži 103 zápasů, v nichž si připsal čtyři góly a 17 asistencí.

Co s pozicí brankáře?

Sparta bude podle Priskeho řešit na přestupovém trhu také pozici brankáře, neboť zraněný Peter Vindahl nestihne začátek nové sezony a vrátí se pravděpodobně až na začátku srpna. S výkony zaskakujícího Jakuba Surovčíka je však trenér Sparty velmi spokojený.

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
24. května 2026  17:51,  aktualizováno  18:43

