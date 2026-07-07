Sparta ztrácí režiséra. Finský záložník Kairinen přestoupil do AEK Atény

Kairinen přišel do Sparty v lednu 2023 už jako finský reprezentant z norského Lilleströmu a okamžitě se předvedl.
S tehdejším kapitánem Ladislavem Krejčím byli nejdůležitějšími muži týmu, který přeskočil Slavii a získal titul.
A v další sezoně znovu, navíc k němu se spoluhráči přidal i triumf v poháru.
Při své premiéře v rudém dresu proti Mladé Boleslavi (4:1) dal gól a přidal asistenci.
Za tichého Fina pak možná nemluvily góly, ale dirigentské schopnosti. Pro hru, kterou se tým pod Brianem Priskem prezentoval, byl nepostradatelný. Když byl zdravý, hrál všechno.
Za tři a půl roku nastoupil za Spartu ke 151 zápasům, dal sedm branek a na čtyřiadvacet jich přihrál. Jeho asistence byly klíčové v play off Evropské ligy proti Dinamu Záhřeb či v boji o postup do osminále proti Galatasaray.
Když Sparta v létě 2024 slavně postoupila do Ligy mistrů po dlouhých devatenácti letech, v prestižní soutěži dal její první gól, kterým zadělal na výhru nad Salcburkem. V druhém utkání základní fáze ve Stuttgartu se nádherně trefil z přímého kopu, kterým Sparta zajistil bod.
Právě během podzimu 2024 myslel na posun do jedné z pěti elitních západoevropských souěží.
„V Praze prožívám skvělé období, ale zůstat napořád tu nechci. Uvidíme, jaká bude situace po sezoně. Osobně mi je jedno, jestli bych šel do Španělska, Itálie nebo do Německa,“ říkal tenkrát pro finský deník.
Ve vrcholné formě koketoval s přestupem do bundesligy, kde měl zájem Werder Brémy, či do Španělska. Nakonec zůstal další rok a půl.
Další dvě sezony už nebyly tak povedené, Sparta obsadila čtvrtou a druhou příčku. Kairinen si vysoký standard udržel a nyní odchází do Řecka.