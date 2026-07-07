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Chance Liga 2026/2027

Sparta ztrácí režiséra. Finský záložník Kairinen přestoupil do AEK Atény

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  10:24
Kaan Kairinen slaví gól, který poslal Spartu do vedení nad Salcburkem.

Kaan Kairinen slaví gól, který poslal Spartu do vedení nad Salcburkem. | foto: Reuters

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín děkuje Kaanu Kairinenovi za perfektní gólový...
Sparťanský záložník Kaan Kairinen fauluje Sebastiána Nebylu z Jablonce.
Jablonecký Daniel Souček si kryje míč před Kaanem Kairinenem ze Sparty.
Sparťanský záložník Kaan Kairinen v souboji s Ro-Zangelem Daalem z Alkmaaru.
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Fotbalovou Spartu opouští hráč s nejstabilnější formou za poslední roky. Sedmadvacetiletý finský záložník Kaan Kairinen stvrdil odchod do AEK Atény. S úřadujícím řeckým mistrem podepsal smlouvu do června 2030. „Kaane, byla to neskutečná jízda. Přejeme ti hodně štěstí v další kariéře,“ loučí se s ním sparťanský web.

Kairinen přišel do Sparty v lednu 2023 už jako finský reprezentant z norského Lilleströmu a okamžitě se předvedl.

S tehdejším kapitánem Ladislavem Krejčím byli nejdůležitějšími muži týmu, který přeskočil Slavii a získal titul.

A v další sezoně znovu, navíc k němu se spoluhráči přidal i triumf v poháru.

Při své premiéře v rudém dresu proti Mladé Boleslavi (4:1) dal gól a přidal asistenci.

Za tichého Fina pak možná nemluvily góly, ale dirigentské schopnosti. Pro hru, kterou se tým pod Brianem Priskem prezentoval, byl nepostradatelný. Když byl zdravý, hrál všechno.

Za tři a půl roku nastoupil za Spartu ke 151 zápasům, dal sedm branek a na čtyřiadvacet jich přihrál. Jeho asistence byly klíčové v play off Evropské ligy proti Dinamu Záhřeb či v boji o postup do osminále proti Galatasaray.

Když Sparta v létě 2024 slavně postoupila do Ligy mistrů po dlouhých devatenácti letech, v prestižní soutěži dal její první gól, kterým zadělal na výhru nad Salcburkem. V druhém utkání základní fáze ve Stuttgartu se nádherně trefil z přímého kopu, kterým Sparta zajistil bod.

Právě během podzimu 2024 myslel na posun do jedné z pěti elitních západoevropských souěží.

„V Praze prožívám skvělé období, ale zůstat napořád tu nechci. Uvidíme, jaká bude situace po sezoně. Osobně mi je jedno, jestli bych šel do Španělska, Itálie nebo do Německa,“ říkal tenkrát pro finský deník.

Ve vrcholné formě koketoval s přestupem do bundesligy, kde měl zájem Werder Brémy, či do Španělska. Nakonec zůstal další rok a půl.

Další dvě sezony už nebyly tak povedené, Sparta obsadila čtvrtou a druhou příčku. Kairinen si vysoký standard udržel a nyní odchází do Řecka.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
Maroko
Španělsko
Belgie
Norsko
Anglie
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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