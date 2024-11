Kairinen myslí na elitní ligu: Ve Spartě prožívám skvělé období, ale chci výš

Kaan Kairinen (vpravo) slaví gól do sítě Stuttgartu. | foto: AP

Kairinen je jedním z nejhodnotnějších a nejdůležitějších hráčů českého mistra posledních dvou sezon. Je oporou finské reprezentace. Ve Spartě má smlouvu až do léta 2028.

„Kaana v budoucnu vidím v nejlepších evropských ligách. Velmi dobré výkony podává každý týden. A to je právě něco, co kluby vyžadují. Chtějí vidět, že fotbalista může hrát dobře dvakrát týdně. Kaan to dokáže,“ cituje finský deník Yle Urheilu sparťanského asistenta Tima Sparva, Kairinenova krajana.

Hráčův agent Sami Salonen listu nedávno řekl , že klub chce Kairinena brzy prodat. „Brzy“ však znamená nejdříve příští rok v létě, pokud přijde výhodná nabídka pro Spartu i hráče.

Sám Kairinen případný odchod ze Sparty příliš rozebírat nechtěl.

„V Praze prožívám skvělé období, ale zůstat (napořád) tu nechci. Uvidíme, jaká bude situace po sezoně. Osobně mi je jedno, jestli bych šel do Španělska, Itálie nebo do Německa,“ říká Kairinen pro finský deník.

Reportér v textu připomíná jeho životní příběh, kdy jako dorostenec přestoupil do dánského Midtjyllandu, kde kvůli psychickým potížím málem skončil s fotbalem.

Dále se věnuje především současnosti, konkrétně Lize mistrů. „Vždycky jsem říkal, že jedním z mých největších snů bylo Ligu mistrů vůbec hrát,“ řekl Kairinen.

V úvodním utkání základní fáze proti Salcburku (3:0) dal gól už po minutě. Další jeho trefa z přímého kopu ve Stuttgartu ho proslavila po celém světě. Perfektní střela.

„Bude to znít asi legračně, ale hned jsem věděl, že z tohohle místa je to moje šance. Všechno vyšlo perfektně,“ vzpomínal Kairinen.

„Když míč letěl do brány, vlastně jsem nevěděl, co dělat. Ani jsem neviděl, jak tam prošel. Nedokážu popsat, co jsem pak cítil.“

Přímý kop Kaana Kairinena míří za záda brankáře Stuttgartu Alexandere Nübela.

Video parádní trefy díky sociálním sítím viděly miliony fanoušků. Někteří Kairinenovu střelu srovnávali s přímými kopy Lionela Messiho. V té době na začátku října se jméno Kairinen vedle Erlinga Haalanda či Kyliana Mbappého stalo jedním z nejvyhledávanějších.

„Po takovém gólu jsem se nestal jiným hráčem. Nabízí se otázka, proč to zviditelnění nepřišlo dřív, když na podobné úrovni hraju už delší dobu. Možná mě to trochu překvapilo, ale chápu, ten gól byl jedinečný,“ přemítal Kairinen.

„Jsem hrdý na sebe a na práci, kterou dlouhodobě odvádím. A také na to, že jsem se nikdy nevzdal.“

Odhodlání teď bude potřebovat on i jeho spoluhráči zvlášť. Od remízy ve Stuttgartu totiž Sparta v domácí lize z pěti zápasů porazila jen Liberec, nasbírala tři porážky a naposled remizovala v Mladé Boleslavi.

První místo je tak daleko, že na obhajobu titulu může skoro zapomenout. Vedle Slavie jsou v tabulce před ní i Plzeň s Ostravou.