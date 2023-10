Zranil se, zatnul zuby a dal gól. Júsuf skóroval, když čekal na vystřídání

Na první pohled to určitě nebyl tak zákeřný zákrok jako v minulé sezoně, kdy plzeňský útočník Tomáš Chorý trefil...

Premiérové derby v pětatřiceti. Pilař vyhlíží speciální zápas s Pardubicemi

Vyrazit z Hradce, kde fotbalově vyrostl a vypravil se do velkého fotbalu, na derby do Pardubic? Ač se to zdá vzhledem k...