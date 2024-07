Fotbalisty Českých Budějovic posílil slovenský obránce Kotula

Kotula je odchovancem Slovanu Bratislava. Za sebou má také angažmá v Senici, Michalovcích a naposledy v Ružomberoku, působil rovněž v brněnské Zbrojovce.

„Juraj je už zkušeným hráčem, má již odehráno spoustu zápasů. V zápasech, ve kterých během zkoušky nastoupil, nás přesvědčil. Jsme rádi, že to vyšlo a máme ho tu s námi,“ řekl trenér Českých Budějovic Jiří Lerch.

„Oslovil mě můj agent, že by byla možnost jít do Dynama. S radostí jsem tuhle nabídku přijal. Byl jsem tu přes dva týdny. Zázemí parádní, spolupráce s klukama a trenéry skvělá. Když jsem zjistil, že o mě má klub po zkoušce zájem, tak mě to potěšilo. Jsem rád, že se to dořešilo,“ prohlásil Kotula.

Vedení klubu přivedlo Kotulu jako druhou letní posilu po německém obránci Nicolasi Keckeisenovi, který dosud hrál druhou rakouskou ligu za Admiru Wacker Mödling.