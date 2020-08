Karviná vyhlíží další posily. Potřebujeme ještě aspoň čtyři, říká sportovní manažer

Do duelu s Líšní zasáhlo pět hráčů, kteří usilují o místo v karvinském kádru. „Důležité je, že jsme je viděli, ale na nějaké hodnocení je brzo, jsou tady krátce,“ řekl karvinský trenér Juraj Jarábek.

„Ale Haša splnil, co od něj očekáváme. Měl hodně střeleckých pokusů, má dobrou hru hlavou, sklepával míče. V tom by nám mohl pomoci.“ Příchod útočníka Roman Haši, který byl minulé tři sezony v Senici, Karvinští dolaďují.

Zato budoucnost středního záložníka Španěla Fernána Ferreiroie Lopéze, který dosud působil v ázerbájdžánské Gabale, a prostějovského útočníka Jana Šteigla je stále nejistý. „O nich budeme rozhodovat. Uvidíme,“ uvedl Jarábek.

A jak se mu líbil Tomáš Ostrák, který přišel na hostování z 1. FC Köln? „Je to mladý chlapec. Záleží na něm, jak se bude bít o místo v sestavě, ale potenciál má. Je to český mládežnický reprezentant, mladá puška,“ odpověděl Juraj Jarábek.

Ostrák odehrál jen první poločas. „Měl menší svalový problém, takže jsme nechtěli, aby se zranil,“ vysvětlil kouč, který frýdecko-místeckého odchovance postavil na kraj zálohy, byť je střední záložník.

„Už v Rakousku jsem hrával na kraji, zleva, zprava, ale bližší mi je střed, kde mohu něco i vytvořit,“ uvedl středopolař, který minulou sezonu hostoval v Hartbergu.

„Ve výhledu je ještě dost hráčů, tým stále tvoříme,“ upozornil Jarábek. To potvrdil i sportovní manažer klubu Lubomír Vlk: „Potřebujeme přivést ještě aspoň čtyři zkušené fotbalisty.“

Navíc když třináctým hráčem, který toto léto z Karviné odešel, je stoper Milan Rundić. Kouč s ním přitom ještě před týdnem na začátku přípravy počítal. Jenže srbský obránce přestoupil do týmu nováčka nejvyšší polské soutěže BielskoBiałe.

Karvinští momentálně mají tři stopery – Martina Kouřila, jenž se vrátil z Varnsdorfu, Daniela Stropka a Eduarda Santose. S Baníkem jednají o dalším hostování Martina Šindeláře.

Proti Líšni po přestávce uprostřed obrany, kde už dříve zaskakoval, nastoupil záložník Marek Janečka. „Nemám s tím problém. Budu hrát tam, kde mě trenér postaví. O rok jsem prodloužil smlouvu, takže kde bude potřeba, pomůžu, i kdybych měl hrát pět minut, anebo klidně i za rezervu,“ řekl Janečka.

Podotkl, že nynější odchody hráčů musejí brát jako realitu. „Věřím, že vedení mužstvo správně doplní a přijdou chlapi, kteří budou mít zkušenosti, protože ty potřebujeme,“ upozornil Marek Janečka.

„Odešli kvalitní hráči, takže potřebujeme borce, kteří mají zkušenosti s ligovým fotbalem, a potřebujeme i nějakého lídra do kabiny, protože z těch nejzkušenějších jsme tady zůstali už jen dva s Petrem Bolkem. A není to sranda, je to liga.“

Dodal, že musejí kádr pro ligu dát co nejdříve dohromady, aby se stačili sehrát.