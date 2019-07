Chvátal a Dvořák opouštějí fotbalovou Olomouc. Proč propadli?

Finiš sezony. Důležitá odveta v nadstavbové části skupiny o Evropskou ligu. Pravý obránce Juraj Chvátal dostává proti Zlínu šanci kvůli marodce od začátku. A začne, jak nejhůře může. Mizerným odkopem na malém vápně nachystá gól Argentinci Podiovi. Nevydařený kop z prvního doteku se stane, leč stalo se přesně to, co nemělo.



Sigma najednou musí dát k postupu tři góly. Povede se jí to, avšak ještě jeden dostane a nečekaně končí. A nešťastník Chvátal? Ve 40. minutě jej trenér Jílek stáhl ze hry. Na tiskové konferenci pak čelil břitkým otázkám, proč vůbec Chvátala stavěl, když nepřesvědčil ani předtím.

A nepřesvědčí ani jeho nástupce Radoslava Látala. Včera Sigma oznámila Chvátalovo hostování ve slovenské Podbrezové, která sestoupila do druhé ligy. „Juraj to měl tady složité. Na hřiště se dostával v komplikovaných situacích – na poslední chvíli, kdy došlo ke zranění při rozcvičce, nebo na nezvyklý post přes nohu,“ hledal sportovní manažer Olomouce Ladislav Minář polehčující okolnosti (zatím) nepovedeného nákupu ze Sparty. „Je pořád mladý, rychlostně velmi dobře vybavený hráč, perspektivní. Potřebuje změnit prostředí, aby nabral sebevědomí a pak se mohl vrátit,“ dodal na klubovém webu.

Slovácký obránce Juraj Chvátal (v bílém) se diví, že sudí Orel po pádu teplického Štěpána Vachouška nařídil penaltu.

Třiadvacetiletého Slováka neodepisuje. To se ostatně ještě s tříletým kontraktem nedělá lehce. Chvátal rozhodně není břídil, co neumí fotbal. Nedostatky má však hlavně v taktické nevyspělosti, vnímání prostoru. Možná by mu podobně jako před lety olomouckému Martinu Hálovi prospělo vysunutí z kraje obrany na křídlo. Teď se jeho kariéra naklání směrem dolů. Přitom ji účastník světového šampionátu sedmnáctiletých ve Spojených arabských emirátech, kde si zahrál proti Brazílii, odstartoval nadějně.



V kvalifikaci na mládežnické mistrovství Evropy bránil zase německé hvězdy

Čísla Juraje Chvátala 3,4 je jeho průměrná známka ve školním hodnocení reportérů MF DNES. 9 zápasů stihl odehrát v sezoně za Sigmu, celkem jen 489 minut. Neskóroval. 1 rok uplynul z čtyřleté smlouvy v Olomouci, kterou podepsal po příchodu ze Sparty.

Léroye Saného z Manchesteru City či Tima Wernera z Lipska. „Je k zamyšlení, kam se tito chlapci dostali za tři roky a kde jsme my,“ pousmál se. Do Olomouce se zkusí vrátit v lepším rozpoložení. Doma na Slovensku měl vydařenou už předminulou sezonu v Žilině, v níž hostoval ze Sparty, ve které debutoval v české nejvyšší soutěži v dubnu 2015. Na Letné se však neprosadil, hostoval i ve Slovácku.

A tak loni v Olomouci doufal: „Ze Sparty jsem odcházel na hostování, proto jsem to teď chtěl řešit přestupem. Chci být domácí hráč, ukázat, že na to mám, dostat se do základní sestavy, odehrát co nejvíc zápasů a posunout se v kariéře dopředu.“

Nepovedlo se. V Sigmě naskočil jen do devíti zápasů, v hodnocení reportérů MF DNES si vysloužil podprůměrnou známku 3,4 a zase tradá na hostování. V Podbrezové se pokusí vykopat postup s útočníkem Matúšem Mikušem, jenž se v Olomouci kdysi neuchytil na zkoušce a hrál pak za Bohemians. Nebo s exsparťanem Michalem Breznanikem. K Minářově obhajobě lze připočíst rovněž nešťastné zranění ramene hned v prvním zápase v Jablonci. „V utkání jsem se cítil dobře, pak mě bohužel na dva měsíce vyřadilo zranění. Potom se to se mnou táhlo,“ povzdechl si.

Dvořák bez opce za Svědíkem

A podobné je to s třicátníkem Dvořákem. Jakmile přišel z Jihlavy, zranil si v přípravě sval. To samé v zimě. Přesto měl i lepší chvilky.

Jako žolík okusil krásnou atmosféru v Seville v předkole Evropské ligy. „Nezapomenutelných třicet minut,“ poví. Do dvanácti mačů v lize zasáhl v základní sestavě, nastupoval pod hrotem. Dvakrát skóroval. Uměl pokrýt míč, avšak čekalo se mnohem víc. O tom vypovídá také průměrná známka 3,4. „Začátek byl na prd, že jsem byl zraněný, pak jsem se do toho dostal, byl jsem v sestavě. Gólů mohlo být víc, ale nastupuji níž než v útoku. V druhé části podzimu jsem si místo v sestavě našel a byl platný. Produktivita by ale měla být lepší,“ věděl.

Čísla Pavla Dvořáka 3,4 je jeho průměrná známka ve školním hodnocení reportérů MF DNES. 24 zápasů (1 776 minut) odehrál v ligové sezoně za Sigmu, připsal si dvě branky. 1 rok uplynul z tříleté smlouvy, kterou podepsal v Sigmě

A tak když se ozvalo Slovácko s koučem Martinem Svědíkem, který jej vedl už v Jihlavě, neváhal.

„Na nové působení se těším už z toho důvodu, že mě chtěl trenér Svědík. Chtěl bych se co nejrychleji adaptovat a mým cílem je prosadit se do základní sestavy,“ prohlásil pro web Slovácka 187 centimetrů vysoký ofenzivní univerzál, jenž má na kontě 36 ligových branek.

„Známe ho dlouho,“ připomněl Svědíkův asistent Michal Šmarda pozitivní zkušenost. „Pro tým bude přínosem,“ nepochybuje.

Hostování obsahuje i opci na přestup, takže navzdory ještě dvouleté smlouvě si možná už modrý olomoucký dres neoblékne. Vzpomínat se na něj na Andrově stadionu dlouho nebude bez ohledu na štiplavé komentáře fanoušků.

Zařadí se k Minářovým nepovedeným příchodům líného Mahmutoviče, slabého Rodeho, nepřipraveného Malce, neefektivního Manzii či zesnulého Halenára. Ani stoper Polom se ne a ne prodrat do sestavy.

Ale tak to ve fotbale chodí. Každý přestup se nemůže vyplatit jako v případě Radakoviče, Sladkého, Buchty nebo Beneše. Zvlášť s omezenými finančními možnostmi.

A Minář se snaží prvotně vyjít vstříc přání trenéra. Nezbývá mu i fanouškům doufat, že letní akvizice Kerbr s Greššákem zanechají větší stopu než bezproblémoví sympaťáci Chvátal s Dvořákem.