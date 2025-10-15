Chvátal po konci v Sigmě: Trenér se k nám nechoval s respektem. Za co vděčí Spartě?

Juraj Chvátal v dresu Hradce Králové

Václav Havlíček
  12:00
Někdy to tak holt bývá. Že hezké životní období olemuje hořký konec. Ne zrovna příjemný rozchod prožil i fotbalový obránce Juraj Chvátal, který po téměř šesti letech opustil olomouckou Sigmu. Vztah přestárl, vazby se přetrhaly. Chvátal v poslední den přestupového období našel nové působiště v Hradci Králové a angažmá na východě Čech si zatím nemůže vynachválit.

Zatímco na Hané odehrál od začátku sezony za sedm ligových kol jen 69 minut, z toho třikrát nebyl ani v zápasové nominaci, v novém angažmá zaznamenal ve třech utkáních po svém příchodu plný počet minut. A taky šest bodů a skalp pražské Sparty, tedy týmu, který Chvátala do Česka přivedl z rodného Slovenska.

V posledním ligovém kole se bohužel zranil při remíze 3:3 na půdě Plzně. „Jsem fakt šťastný, že jsem tady. Nedávno jsme se s kluky bavili, v Hradci to funguje docela jinak. Je tu úplný klid, můžete se soustředit jenom na fotbal, baví vás to, najednou chodíte na stadion šťastní a je to bomba,“ vykládá 28letý pravý bek v rozhovoru pro iDNES.cz.

Fotbal vás teď znovu naplňuje?
Ano. Podobné se Sigmou to tady není. Tyhle dva světy se nedají porovnat. V Olomouci po vás chtějí, abyste běhali a nakopávali. A kolikrát hráli bezmyšlenkovitě. Tak to je. Myslím, že hlavně na tomhle jsem v Olomouci shořel. Stále jsem totiž hledal fotbalová řešení. Hradec jsem viděl, jak hráli proti nám. Věděl jsem, že chtějí hrát kombinační fotbal, což mi říkal i trenér Horejš do telefonu.

Nemyslím si, že atmosféra v kabině Sigmy je dobrá, ačkoliv výsledky mají a hrají v Evropě. Fotbalově i lidsky byl odchod ze Sigmy to nejlepší, co jsem mohl udělat.

Juraj Chvátal

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Chvátal po konci v Sigmě: Trenér se k nám nechoval s respektem. Za co vděčí Spartě?

Premium

Někdy to tak holt bývá. Že hezké životní období olemuje hořký konec. Ne zrovna příjemný rozchod prožil i fotbalový obránce Juraj Chvátal, který po téměř šesti letech opustil olomouckou Sigmu. Vztah...

15. října 2025

15. října 2025

Hašek u fotbalové reprezentace končí, výkonný výbor ho odvolal

Aktualizujeme

Rozhodnutí padlo. Kouč českých fotbalistů Ivan Hašek po trapasu na Faerských ostrovech (1:2) končí. Ve středu dopoledne ho odvolal výkonný výbor FAČR. Svaz událost zatím oficiálně nekomentoval,...

15. října 2025  11:51

Hyský oficiálně trenérem Plzně, má smlouvu na tři roky. Obrovská výzva, říká

Jednání dotažena. Novým trenérem plzeňských fotbalistů se stává padesátiletý Martin Hyský. Ve Viktorii podepsal tříletý kontrakt, spolu s ním přichází z Karviné i asistent Radim Grussmann.

15. října 2025  10:06,  aktualizováno  10:19

JAR míří na fotbalové MS i přes kontumaci. Uspěly také další výběry. Koho čeká baráž?

Fotbalisté Jižní Afriky se po 16 letech představí na mistrovství světa. V kvalifikaci uspěli navzdory nedávné kontumaci březnového zápasu proti Lesothu kvůli neoprávněnému startu hráče. Postup na...

14. října 2025  20:41,  aktualizováno  23:34

Ronaldo stanovil rekord kvalifikace. V Itálii se protestovalo, Angličané slaví postup

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se stal nejlepším střelcem kvalifikace mistrovství světa v historii. Už v prvním poločase zápasu s Maďarskem (2:2) v Lisabonu skóroval čtyřicetiletý kanonýr...

14. října 2025  23:24

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

13. října 2025  20:14,  aktualizováno  14.10 21:16

Bílek u jedenadvacítky poprvé prohrál. Česko navzdory vedení padlo v Bulharsku

Čeští fotbalisté do 21 let navzdory vedení prohráli v Bulharsku 1:2 a ve čtvrtém utkání kvalifikace mistrovství Evropy v roce 2027 poprvé nebodovali. Česká jedenadvacítka vedla po gólu Matěje Šína,...

14. října 2025  20:22

Fotbalové Pardubice přebírá Trousil, Krejčí se vrací do role konzultanta

Poslední tým první fotbalové ligy Pardubice povede Jan Trousil. Devětačtyřicetiletý bývalý obránce se po nedávném konci v roli asistenta ve Viktorii Plzeň poprvé v kariéře posune do funkce hlavního...

14. října 2025  17:49,  aktualizováno  18:51

Fotbalová hřiště i park. Slavia odhalila plány akademie v Šeberově

Fotbalová Slavia se opět přiblížila výstavbě sportovně-tréninkového centra na pražském Šeberově. Vedení klubu absolvovalo v úterý diskuzi s občany tamní městské části. Jak prozrazují nové...

14. října 2025  18:30

O Haškovi až ve středu. Vyhodnotíme si to, pak rozhodneme, řekl šéf asociace Trunda

Ivan Hašek trenérem národního mužstva fotbalistů zůstane nejméně do středy. Vedení asociace (FAČR) po úterním návratu z kvalifikačního utkání z Faerských ostrovů (1:2) si všechno nejprve vyhodnotí a...

14. října 2025

Mlha se rozplynula, fotbalisté se vrátili z Faerských ostrovů. Co bude dál s Haškem?

Schranz přišel, dal gól a zranil se. Slováci mohou v boji o MS zavařit Čechům

