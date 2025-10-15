Zatímco na Hané odehrál od začátku sezony za sedm ligových kol jen 69 minut, z toho třikrát nebyl ani v zápasové nominaci, v novém angažmá zaznamenal ve třech utkáních po svém příchodu plný počet minut. A taky šest bodů a skalp pražské Sparty, tedy týmu, který Chvátala do Česka přivedl z rodného Slovenska.
V posledním ligovém kole se bohužel zranil při remíze 3:3 na půdě Plzně. „Jsem fakt šťastný, že jsem tady. Nedávno jsme se s kluky bavili, v Hradci to funguje docela jinak. Je tu úplný klid, můžete se soustředit jenom na fotbal, baví vás to, najednou chodíte na stadion šťastní a je to bomba,“ vykládá 28letý pravý bek v rozhovoru pro iDNES.cz.
Fotbal vás teď znovu naplňuje?
Ano. Podobné se Sigmou to tady není. Tyhle dva světy se nedají porovnat. V Olomouci po vás chtějí, abyste běhali a nakopávali. A kolikrát hráli bezmyšlenkovitě. Tak to je. Myslím, že hlavně na tomhle jsem v Olomouci shořel. Stále jsem totiž hledal fotbalová řešení. Hradec jsem viděl, jak hráli proti nám. Věděl jsem, že chtějí hrát kombinační fotbal, což mi říkal i trenér Horejš do telefonu.
Nemyslím si, že atmosféra v kabině Sigmy je dobrá, ačkoliv výsledky mají a hrají v Evropě. Fotbalově i lidsky byl odchod ze Sigmy to nejlepší, co jsem mohl udělat.