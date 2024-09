Makej, ať hraješ. Do béčka jsem nikdy nemířil, ujišťuje olomoucký Chvátal

V minulém kole se Chvátal vrátil v plné parádě. Poprvé v sezoně nastoupil v základní sestavě, navíc před plným stadionem v derby proti Baníku (2:2). Jeho přihrávky i centry snesly nálepku „precizní.“ Jaký tedy byl důvod jeho absence z kraje sezony?

„Juraj vypadal v přípravě skvěle, ale natáhl si zadní stehenní sval, dostával se do toho. Skvěle trénuje a už delší dobu byl připravený,“ pověděl trenér Olomouce Tomáš Janotka.

„Byl jsem zdravý od začátku sezony, v přípravě jsem vynechal dva týdny, měl jsem nějaký problém. Ale jinak jsem byl připravený. Jsem rád, že konečně přišla řada i na mě, jsem za to velmi vděčný, doufám, že jsem přesvědčil trenéra, že do sestavy patřím,“ představoval svůj pohled zase Chvátal.

„Co jsem zdravý, trénuji naplno. Trenér se mnou komunikuje, dává mi najevo, že vidí, jak trénuju. Ale prostě výsledky byly od začátku sezony dobré, Hady (Matěj Hadaš) hrál dobře, musel jsem si na šanci počkat a jsem rád, že přišla právě proti Baníku. Skvělá atmosféra, skvělý zápas,“ poznamenal pravý obránce Olomouce.

Olomoucký Juraj Chvátal u míče během duelu s Pardubicemi

Na cestě do béčka? Možná po šanci Ewertona

Kouč Janotka před sezonou udělal v Sigmě velký řez, kádr rázně omladil, do béčka přeřadil zkušené třicátníky Macíka, Beneše a Pospíšila. Chvátal se podobného osudu neobával.

„Neměl jsem to v hlavě. Samozřejmě, trenér má právo na to říct, koho chce a koho ne. Taková je realita. Ale já to v hlavě neměl. Trénoval jsem od začátku přípravy naplno, všechno bylo super. Na soustředění jsem se zranil hned při prvním mači, ale necítil jsem od kouče, že by to se mnou mělo jít špatným směrem,“ popsal.

Proti Baníku nastoupil na pravém kraji společně s „konkurentem“ Hadašem. Tak, aby pravá strana Sigmy byla dostatečně kvalitní v defenzivě, aby eliminovala největší útočnou zbraň Baníku – Brazilce Ewertona.

„Musím pochválit náš realizační tým, trefil celé složení i formaci soupeře,“ liboval si poctivou přípravu svých analytiků Janotka. Je pravda, že Ewerton se do větších příležitostí nedostal, vyjma jedné situace. Za stavu 2:1 pro Baník Chvátal nestihl návrat zpět a Ewerton hlavičkoval z malého vápna úplně osamocený. Jenomže ve stoprocentní šanci minul a za nedlouho Sigmy vyrovnala.

„Jo, tak to byl moment, kdy jsem se fakt už viděl na cestě do toho béčka,“ usmál se Chvátal. Hned po situaci se gestem omlouval spoluhráčům i trenérovi, věděl, že tohle by byl jeho gól. Po sprintu z druhé strany hřiště toho měl už dost.

„Teď je to směšné, ale v zápase mi to tak nepřišlo, na chvilku se mi zastavilo srdce. Nebylo to vypuštěné, plynulo to z naší taktiky. Nechtěli jsme Baník a Ewertona jen bránit, chtěli jsme útočit, aby oni museli být v obraně a být tak zaměstnaní. Té akci předcházel náš špatný centr, jejich gólman hned chytil míč, hned ho vyhodil a oni šli do brejku,“ popsal Chvátal.

S Vodhánělem mohou ještě být klíčoví

Zda zvolí Olomouc stejnou taktiku i na v úterním (17.00) mači na hřišti třetí Plzně, je otázka. Olomouc venku naposledy vyhrála v prvním kole, přerušení série bez vítězství ale bude proti Viktorce těžkou zkouškou.

Bude ji skládat i Chvátal? „Doufám, že jsem si výkonem proti Baníku řekl o místo. I když tam určitě chyby byly. Já budu pokračovat ve stejném módu, to znamená, že budu furt poctivě trénovat, abych dostával další šance,“ ujišťoval.

„Je náročné sedět na lavičce, každý chce hrát. Ale já nebyl nějak naštvaný, věřil jsem, že moje práce v trénincích mě dostane na hřiště. Trenér říká, že místo nemá jisté nikdo. Jasně, když jsou dobré výsledky, je zbytečné něco měnit. Na druhou stranu jste na skvělé vlně, energie je výborná, všichni vám pomohou, takže i pro střídajícího hráče je jednodušší naskočit,“ přemítal.

Podobný příběh zažívá i křídelník Jan Vodháněl, který – minimálně z kraje sezony – loni patřil k nejlepším hráčům Sigmy. Jenže i on na začátku aktuální sezony paběrkoval. Za A tým Sigmy nastoupil zatím pouze dvakrát.

Jan Vodháněl z Olomouce se žene za míčem v utkání s Bohemians

„Co se Vodyho týče, v přípravě měl drobné zdravotní problémy; koňara, bolavý sval, krátkou virózu. Pořád jej něco trápilo, neměl zápasové vytížení, jaké by potřeboval, takže tam jsme měli jasnou vizi – ať se jde rozehrát za béčko. Jenomže tam si v prvním zápase zase natáhl sval,“ ozřejmil situaci trenér Janotka.

I Vodháněl se proti Baníku z pozice střídajícího hráče prezentoval odvážným výkonem, navíc zpoza vápna dvakrát trefil tyčku. A Sigma odvážné hráče potřebuje. „Je pravda, že někteří mladší hráči byli atmosférou v zápase s Baníkem svázání,“ kývl Janotka.

Proti Plzní možná proto vsadí spíše na zkušenosti než dravé mládí. „Plzeň má velmi kvalitní tým, pro nás to bude obrovská prověrka. Věřím, že tam uspějeme, pojedeme tam odhodlaní udělat maximum pro to, abychom si odtamtud odvezli body. Vnímáme, že má nadstandardní hráče, tým patří mezi top 3 v Česku,“ uvědomuje si trenér Olomouce.

Ať už Vodháněl s Chvátalem naskočí v Plzni od začátku, či nikoliv, k nižšímu vytížení se postavili jako profesionálové. A pro Olomouc mohou byt v letošní Chance lize nejen platní, ale i klíčoví.

„Buď se v hlavě zablokujete a řeknete si, že jsou všichni zlí a vy jste ti nejlepší. Nebo to můžete přebrat tak, že makáte a žijete s týmem. Podle mě stále platí: Přej a bude ti přáno. Takhle to beru, jsem rád, že se týmu daří,“ má jasno Chvátal.