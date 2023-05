Reinberkův jubilejní den: oslava, gól, vítězství. Věrnosti Slovácku nelituje

Gólů fotbalista Petr Reinberk nedává mnoho. Když se ale tento třiatřicetiletý obránce trefí, už to většinou stojí za to.

Na konci minulé sezony pomohl Slovácku dvěma góly ke skolení Sparty ve finále poháru. Loni na podzim mužstvu vystřelil výhru 2:1 v Nice v zápase Evropské konferenční ligy. No a v sobotu si pak zařídil parádní dárek k oslavě 300. ligového startu, k němuž za tým z Uherského Hradiště nastoupil proti Brnu: jedinou brankou ho rozhodl.

„Za to, že se mi jubileum podařilo oslavit gólem a vítězstvím, jsem strašně rád,“ konstatoval věcně.

Na velká slova ho neužije, na výrazné služby pro Slovácko už ano. Všechny své ligové zápasy odehrál v jeho dresu, věrný je mu od mládeže, vytrval s ním i v druhé lize. Kromě krátké odbočky ve Vítkovicích na začátku kariéry nehrál nikde jinde. Tři stovky startů nasbíral za 13 let.

Fanoušci na tribuně mu za to rozvinuli obří transparent.

„Klobouk dolů před ním. Tři sta startů za jeden klub je výborný výsledek. Jsem rád, že se mu to dnes tak sešlo, povedlo se mu to se vším všudy. Mám radost, že tady máme takového hráče, odchovance,“ ocenil jubilanta kouč Martin Svědík.

Gólovou oslavu výročí si Reinberk schoval do 24. minuty. Ve vápně si počkal na pas od kapitána Michala Kadlece, který se prosadil na levém křídle, a pod břevno zavěsil.

„Mně přišlo, že ten centr všichni přeběhli. Asi si mysleli, že to Káca bude dávat na přední tyč. Stočilo se to ale zpátky. Mně zbývalo jen trefit to dobře, což se podařilo,“ vyprávěl zkušený zadák o své trefě. V nejvyšší soutěži byla jeho teprve dvanáctou. Fanouškům za choreo poděkoval. „Škoda, že ho nemám kam dát,“ pousmál se nad otázkou, zda by si ho nechtěl nechat na památku.

Oslava Petra Reinberka v šatně Slovácka

Slovácku gólem do brněnské sítě pomohl upevnit pozici v elitní ligové šestce dva body za čtvrtými Bohemians. Právě na jejich pozici plánují Reinberk a spol. v nadstavbě zaútočit; ze 4. místa se otvírá cesta do pohárové Evropy.

„Hratelné to je. Něco jsme si k tomu řekli, čtvrtí určitě chceme skončit. Budeme dělat všechno pro to, aby se to podařilo,“ slíbil Reinberk fanouškům.

Z oslavy, „vyšperkované“ vedle gólu ještě žlutou kartou, měl radost, víc mu však ležel na srdci úspěšný výsledek. Slovácko se proti Brnu potřebovalo rehabilitovat za pár dní staré selhání s Pardubicemi, jimž podlehlo 1:3. „Za to jsme pořád ještě dost naštvaní,“ přiznal Reinberk bez obalu.

Jubilejní start ukončil předčasně, v 76. minutě se nechal vystřídat. „Měl jsem toho dost. Třetí zápas v jednom týdnu, už nejsem nejmladší... tahaly mě zadní svaly,“ vyložil poté, co si při střídání vyslechl ovace z tribun.

Slýchat by je měl nejméně ještě příští dva roky, na které má ve Slovácku smlouvu. Kariéru se chystá dohrát na jednom místě. „Párkrát hrozilo, že odejdu, ale nikdy to nevyšlo a já toho nelituju,“ připomněl, že například předloni byl už byl domluvený na podmínkách smlouvy s klubem řecké ligy, když ale jeho potenciální nový zaměstnavatel změnil náhle trenéra, z přestupu sešlo. „Tenhle klub mě vychoval, dal mi všechno. Doufám, že jsem mu to nějakým způsobem vrátil, jsem za to rád,“ vyznal se Reinberk.