Hradecký trenér Weber: Držení míče není na Bohemians důležité

Jenomže v nejvydařenější pasáži zápasu si nechali dát druhý gól, na který už podobnou odpověď nenašli. Byla z toho třetí porážka na hřišti soupeře, odkud si tak Hradečtí zatím přivezli jediný bod za remízu 1:1 v Plzni.

Jaký to rozdíl od zatím stoprocentní bilance v nové hradecké aréně! „Nemá to jeden důvod. Doma jsme ale zatím hráli se Zlínem a s Českými Budějovicemi, což jsou soupeři na naší úrovni, zatímco venku na hřištích tří zástupců v evropských pohárech a na Baníku Ostrava,“ uvedl po porážce na Bohemians Jozef Weber, hlavní trenér hradeckého mužstva.

„Pokaždé si říkáme, že to chceme zlomit, že chceme vyhrát a urvat nějaké body. Zatím se nám to nedaří,“ doplnil jej záložník Jakub Kučera, po jehož vyrovnání na 1:1 v 67. minutě Hradec k bodovému úspěchu zamířil.

Nedošel k němu hlavně proto, že o chvíli později dovolil Kovaříkovi vstřelit druhý gól a znovu se tak po zápase radoval soupeř.

„Nevím, čím by to mohlo být. Ze začátku jsme měli špatné vstupy do zápasů, kdy jsme dostali nějaké góly. V Ostravě jsme si to zase nechali utéct v závěru. Asi nedokážeme utkání dotáhnout po psychické stránce,“ vysvětloval Kučera.

Hradec se na hřišti Bohemians snažil svoji bilanci změnit, ale první poločas naznačil, že to nebude mít jednoduché. Hlavně proto, že se nedokázal vyrovnat s hrou soupeře.

Útočník Bohemians Jan Matoušek (vlevo) v utkání proti Hradci Králové.

„Podali jsme v něm špatný výkon, takový jsme podat nechtěli. Vypadalo to, jako bychom chtěli s Bohemkou soutěžit v parametrech, ve kterých je to v Ďolíčku těžké, domácí je ovládají a Bohemka nám ukázala, že s tímhle nemáme šanci. Opticky jsme sice možná byli více na míči, ale šance měli po našich chybách domácí,“ mrzelo kouče Webera, „kombinovali jsme v prostorech, kde jsme neměli šanci, hráli jsme pomalu, ztráceli jsme míče.“

Navíc po téměř celý poločas měl Hradec gólovou ztrátu, kterou mu připravil Kovařík gólem, který se hned tak nevidí. Po rohovém kopu se k němu dostal míč, Kovařík ho pohotově napálil tak, že se hradecký brankář Bajza ani nestačil ohlédnout, aby viděl, jak míč od břevna zapadl do jeho branky.

Změny pomohly, body ale nepřinesly

Přestávka průběh hry přece jen změnila. Kouč Weber udělal v sestavě hned tři změny, zápas skončil pro zkušené Krejčího, Pilaře a Leibla, jejich místa zaujali Juliš, Šašinka a Harazim.

„Udělali změny nejen v sestavě, ale i v rozestavění. Prvních pět minut si to sedalo, domácí mohli rozhodnout z brejků. Potom jsme se zvedli, dali jsme vyrovnávací branku. Ale ve chvíli, kdy zápas vypadal nejvyrovnanější, jsme paradoxně dostali druhý gól,“ uvedl Weber, „k vyrovnání jsme se pak už nedostali. Domácí vyhráli zaslouženě.“

Hradec tak dále bodově těží hlavně ze zápasů ve své nové aréně. „Dnes jsme v držení byli nejdál, ale na Bohemce to není důležité. Venku se chceme zlepšit, abychom se pak týden jen nesoustředili na to vyhrát doma.“

Hradečtí na to nyní mají čas do neděle, kdy na závěr celodenní slavnosti k nové aréně budou hostit Olomouc. Už pozítří si ale znovu vyzkouší uspět na hřišti soupeře, ve svém prvním vystoupení v letošním MOL Cupu zamíří na hřiště divizní Soběslavi.