Promarnili jsme svoji chvíli štěstí, mrzelo po Slavii hradeckého kouče

V úvodním zápase nového prvoligového ročníku, v němž je los poslal do pražského Edenu k zápasu se Slavií, je Hradečtí za stavu 0:1 neproměnili. Další si už nevypracovali a domácí favorit poté svoji výhru pojistil druhým gólem. „Bohužel jsme promarnili tu chvilku štěstí, kterou mužstva na Slavii potřebují,“ poznamenal k největší naději hradeckého týmu trenér Jozef Weber.

Onu naději měl nejprve na kopačce Ladislav Krejčí, jenž ale po skvělém centru Horáka z levé strany sám před brankou trefil z pěti metrů jen brankáře Slavie. Následnou nadějnou dorážku poslal Adam Gabriel jen do boční sítě.

Při obou střelách chybělo k vyrovnání opravdu málo. „Přál jsem si, abych míč v brance Slavie viděl. Právě Krejčí měl v přípravě fazonu a tohle dával, ale příprava je něco jiného,“ poznamenal hradecký kouč.

Hradec by tím zahladil špatný vstup do zápasu, při kterém se nechal favoritem nejen tohoto zápasu, ale i celé soutěže zatlačit a po necelých čtyřech minutách z toho byla branka v jeho síti. Právě tyto dva okamžiky viděl Weber jako klíčové pro konečný výsledek.

„Abyste uspěli v takovém utkání, musí se vám sejít více faktorů. Hlavně dva: nesmíte dostat gól na začátku, a když už máte nějakou šanci, tak ji musíte proměnit. Ani jedno se nám dneska nepovedlo,“ posteskl si hradecký kouč.

Ačkoliv nevyužité šance na vyrovnání litoval, podle jeho názoru nebylo zdaleka jisté, zda by její proměnění Hradci přineslo prodloužení série, kterou tomuto týmu záviděla celá liga. Hradečtí totiž s tímto elitním týmem v posledních třech vzájemných ligových zápasech neprohráli a ve dvou dokonce vyhráli: „Je potřeba říct, že Slavia měla v tomto zápase obrovskou kvalitu a bůh ví, jak by to těch posledních třicet minut po případném vyrovnání vypadalo. Asi bychom jí to ale zkomplikovali.“

Nestalo se, Hradec tak vstoupil do sezony, v níž se stěhuje do nové arény, porážkou. A také druhý krok do ní bude obtížný, v neděli totiž nastoupí v Plzni.