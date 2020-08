Boleslav posílila ofenzivu. Bude boj o místa, konkurence v útoku je dobrá, říká trenér

Příbram trénuje i s Pilíkem Fotbalisté Příbrami zahájili přípravu na novou sezonu jako poslední z první ligy. Středočeši posílili ofenzivu o ghanského útočníka Isaaca Boakyeho, který naposledy hrál v portugalském celku Leca. Po působení v Jablonci se do mateřského klubu vrátil zkušený záložník Tomáš Pilík. Třiadvacetiletý Boakye nastupoval v uplynulé sezoně za Lecu ve třetí nejvyšší portugalské soutěži. Po vypršení hostování se vrátil do rovněž třetiligového Montija, odkud přestoupil do Příbrami. Hrát může nejen v útoku, ale i na levém křídle. Vedle něj a Pilíka přivítal příbramský kouč Pavel Horváth i několik dalších nových tváří. Na zkoušku dorazili mladíci z plzeňské rezervy Václav Svoboda a Jonáš Vais, Stanislav Vávra s Jakubem Šimanem ze Sokolova a navrátilec z hostování Jiří Januška. Z dorostu se s A-mužstvem připravují Denis Budínský a Václav Smrkovský. Příbram naopak oproti uplynulé sezoně několik hráčů opustilo. Miroslav Slepička uzavřel profesionální kariéru a skončili i nejlepší týmový střelec ročníku Michal Škoda, turečtí hráči Erdi Sehit s Aydinem Yilmazem, Dominik Kříž a David Šimek. Na odchodu je podle klubového webu i další útočník Martin Jindráček a do přípravy se zatím nezapojil kvůli rehabilitaci po operaci menisku brankář Ondřej Kočí. Středočeský klub by rád získal Soufianea Dramého, který v uplynulé sezoně U Litavky hostoval z Karviné. Příbram se udržela v první lize díky tomu, že se kvůli výskytu nového koronaviru v týmu Opavy nedohrála nadstavbová skupina o záchranu. Středočeši byli dvě kola před koncem soutěže na posledním místě, které by znamenalo sestup do druhé ligy. Na přípravu na nadcházející sezonu budou mít jen dva týdny, do nového ročníku vstoupí 22. srpna domácím duelem s Teplicemi. (ČTK)