Boleslavský kouč Weber po kanonádě: Buďme uctiví, ještě jsme nepostoupili

„Mám respekt k soupeři i k trenérovi, není to pro ně lehká situace. Řekl jsem v kabině, že musíme vítězství přijmout s pokorou. Buďme uctiví k soupeři, ještě jsme nepostoupili,“ tvrdil Weber po výhře v úvodním semifinálovém zápase play off skupiny o Evropu, která jeho tým už před odvetou posílá s pravděpodobností hraničí s jistotou do finále.

Za čtyři minuty 2:0, za poločas 6:0. Podobný scénář Weber nepamatuje. „Nic podobného jsem nezažil jako trenér ani jako hráč se čtyřmi stovkami zápasů v lize. Všechno je jednou poprvé. Samozřejmě to prožíváte trochu jinak, nebyl jsem tak nervózní jako jindy. Abych tvrdil, že jsem měl za stavu 6:0 obavy o výsledek, to ne. Ale v poločase jsme nabádali kluky k absolutnímu respektu k soupeři, aby z toho neudělali bramboračku, což si hráči řekli i sami mezi sebou ještě před mým příchodem do kabiny. A v závěru prokázali profesionální cit, když přidali další dva góly,“ těšilo kouče.

Obavy z toho, že tým poločasové šestigólové vedení uspokojí, Weber neměl. „Když máte na hřišti Mešanoviče s Přikrylem a Komličenkem, které naopak musíte v některých fázích zápasu brzdit, bylo jasné, že budeme hladoví až do konce.“

Osmi góly Boleslav zničila Teplice i bez svého dirigenta Marka Matějovského. „Byl lehce indisponován, tak jsme nechtěli riskovat. Z předzápasových rozhovorů jsem měl pocit, že Teplice měly z Máry strach, a skoro jsem viděl, že se jim ulevilo, když viděli sestavu.“

Už po minutě zápasu se však úleva začala měnit v černou můru.