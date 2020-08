Rekordní debakl. Boleslav prožila nejhorší prvoligový start v historii klubu

„Obrovská gratulace domácím k výkonu. Dnes se jim to opravdu sešlo, běžecky, fotbalově, v přechodu do útočné fáze,“ řekl boleslavský kouč Jozef Weber.



Takhle Boleslav postupně zápas ztrácela:

1:0, Puškáč - Zoufalá rozehrávka boleslavského Brazilce Túlia, který před vlastním pokutovým územím odevzdal balon soupeři a pak navíc úplně vypustil možný souboj o znovuzískání balonu.

„Do té doby jsme hru kontrolovali. Trošku mě mrzí, že jsou věci, na které se připravujeme a dostaneme z nich první gól. Byl tam souběh hned tří chyb. Je zbytečné to více komentovat, víme, kde a jak jsme se těch chyb dopustili,“ řekl Weber.

2:0, Jindřišek - V ruchových mikrofonech bylo dobře slyšet, jak sudí Rejžek při standardních situacích nabádá hráče k čisté hře. Jakub Klíma přesto rukama sahal po soupeři. Penalta, i když možná poměrně přísná. Domácí kapitán Jindřišek balon moc dobře neumístil, ale mladému brankáři Mikulcovi proklouzl míč pod tělem do sítě.

„Druhý gól utkání ještě více naklonil. Pak domácí chytili neskutečný lauf a musím říct, že jsem odpočítával vteřiny do poločasu, abychom s tím mohli něco udělat,“ prohlásil zklamaný Jozef Weber.

Úvodní prohry Jak nejhůře Boleslav vstupovala do ligy Ročník 2020/21

Bohemians 1905 – Boleslav 4:0 Ročník 2005/06

Mladá Boleslav – Liberec 2:4 Ročník 2015/16

Liberec – Mladá Boleslav 4:2 Mladá Boleslav hraje nejvyšší soutěž od sezony 2004/05. Pětkrát od té doby prohrála v prvním kole o jednu branku (Žižkov, Sparta a Teplice 0:1, Olomouc 1:2 a Zlín 2:3).

3:0, Bartek - Povedená akce Bohemians do otevřené obrany, Vaníček předložil zpětnou přihrávku Bartkovi, který pálil z první. Boleslavský Tatajev ve snaze o zblokování střely pomohl balonu do sítě. Mimochodem, vlastní góly si takto vstřelil i loni. Na druhou stranu je nutno zmínit, že Tatajev až do posledních vteřin na trávníku dřel a nevypustil jediný souboj.

„Teprve tahle branka utkání definitivně zlomila. Do té doby zůstávala Boleslav ve hře,“ všiml si kouč vítězů Luděk Klusáček. „Od nás to byl asi nejlepší výkon za celou dobu, co v Bohemce jsem.“

4:0, Dostál - Náhradník Martin Dostál byl na hřišti teprve chviličku, když dostal parádní pas od muže střetnutí Vaníčka. Brankář Mikulec nedokázal na hlavičku do protipohybu reagovat. „Myslím si, že se nám herně povedlo zvednout, ale domácí opravdu drajvovali, hráli výborně,“ hodnotil Weber druhý poločas.

Boleslav neměla k dispozici útočníka Murise Mešanoviče, který se před sezonou vrátil z Turecka, ale zřejmě je znovu na odchodu. „Tuhle otázku směřujte na vedení,“ nevyjádřil se konkrétněji Weber.

V sobotu Boleslav hostí v duelu poražených z prvního kola Zlín.