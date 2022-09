Panika není namístě, tým má na střed tabulky, uklidňuje kouč Weber

Fotbalisté Dynama v první lize třikrát za sebou prohráli a klesli na předposlední příčku tabulky. Doma ještě ani jednou nezvítězili. „Po Olomouci jsme byli tak dole, že nemělo cenu křičet. Jen jsem prošel kabinu, hráče poplácal a šel dál. Dlouho jsem neviděl takhle skleslý tým,“ popisuje. Vstříc lepšímu období mohou Jihočeši vykročit ve středu, kdy od 18.30 hodin nastoupí v poháru na hřišti divizního Chomutova.

Poslední tři porážky otočily náladu i postavení týmu v tabulce. Jak s tím bojujete?

Snažíme se hráče hlavně motivovat. Ujasnili jsme si chyby, koupeme se v tom teď sami. Tři porážky znamenají útlum, který musíme zastavit. Ale už se snažíme myslet pozitivně. Chceme se odrazit od zápasu v poháru, kde potřebujeme udělat dobrý výsledek, aby si hráči zase začali věřit.

Do prohry 0:2 doma s Boleslaví nebyl důvod k rozpakům, že? Osm bodů ze šesti kol bylo při těžkém losu velmi dobrých.

Jasně. Přivezli jsme dvě výhry z venku, doma se Slováckem i se Spartou odehráli slušná utkání. Mužstvo šlapalo a i proto mu teď věřím. S Boleslaví to byl zlom. Tehdy jsme odehráli nejhorší letošní zápas. A Slavie nás pak dorazila.

Přitom právě s Boleslaví hrálo všechno pro vás. Přivezli jste si výhru z venku, soupeři se tehdy nedařilo. Proč to nevyšlo?

Nezvládli jsme to v hlavách. Možná poprvé jsme nastupovali v roli mírného favorita. Ale nedařilo se na hřišti, nepomohla ani střídání. Navíc ta červená karta, i když David Broukal ji dostal spíš z přemíry snahy. Přitom soupeř nenasadil od začátku zkušené hráče Marka Matějovského nebo Milana Škodu. Ale nezvládli jsme to, i když právě tahle výhra nás mohla usadit v horní polovině tabulky a dodat klid.

Úvod dalšího domácího duelu s Olomoucí byl odlišný. Sehráli jste možná nejlepších 20 minut sezony, souhlasíte?

Jo, hráli jsme aktivně, měli nadějné možnosti, soupeře jsme skoro nepustili za půlku. Tehdy mě nenapadlo, že to skončí 0:3. Cením si toho, že se tým po první brance zvedl, ale druhý gól nás zase srazil. Pak už mužstvo nedokázalo zabrat.

Opakuje se, že v nepříznivých chvílích tým neumí nikdo strhnout. Je to věc starších hráčů?

Starších hráčů a trenérů. Ti nejzkušenější jsou nejlépe honorovaní a mají také největší zodpovědnost. V podobných chvílích musí týmu pomoci. Řešíme to pořád, ale jsou to interní věci. Zítra si to ještě individuálně rozebereme, pak už chci vidět zase tým jako na startu sezony.

Lépe se naladit můžete ve středu v poháru. Hladká výhra by pomohla, ale případné trápení může prohloubit aktuální křeč.

Přesně. Poháru věnujeme ještě větší pozornost než normálně. Jinak bych některé hráče třeba pošetřil, ale to teď nehrozí. Odpočívat budou jen ti, u kterých nechceme riskovat vážnější zranění. Zvolíme takovou sestavu, abychom byli úspěšní.

Po reprezentační pauze v lize jedete do Ostravy a následně Dynamo čekají tři klíčové duely doma se Zlínem, v Teplicích a s Hradcem. Může se tam lámat sezona?

Určitě. Tam se rozhodne, jestli budeme hrát ve středu tabulky, nebo o záchranu. Připravujeme se na to.

Když se nedaří, zvyšujete hlas, nebo zůstáváte v klidu?

Většinou spíš v klidu. Po Boleslavi i Slavii jsem zvyšoval hlas. Na Slavii mi vadily některé zbabělé výkony. Ale po Olomouci jsme byli tak dole, že nemělo cenu křičet. Jen jsem prošel kabinu, hráče poplácal a šel dál. Dlouho jsem neviděl takhle skleslé mužstvo. Už jsem si pár krizí prošel jako hráč i trenér a vím, že se to zase otočí. Musíme se opřít o lídry, jako je Králik, Havel či Potočný.

Program Nejbližší zápasy Dynama Ve středu nastoupí České Budějovice ve druhém kole domácího poháru na hřišti divizního Chomutova. Až skončí reprezentační pauza, představí se příští sobotu na hřišti Ostravy. Následující zápasy mohou být pro Jihočechy klíčové, vyzvou převážně týmy ze spodní poloviny tabulky. Doma hostí Zlín, jedou do Teplic, pak hostí Hradec Králové, vyrazí do Jablonce a doma změří síly s Brnem.

Fanoušci naposledy volali „Weber ven.“ Rozhodilo vás to?

To k fotbalu patří. Příjemné to nebylo, ale v klubu všechno funguje a tuhle situaci zvládneme.

Absolvoval jste nějaké pohovory s vedením klubu?

S vedením a majitelem to řešíme konstruktivně. Nedostali jsme se k žádným podmínkám, že musíme uhrát x bodů. Cítím, že důvěru mám dál. Zvládneme to.

Někteří hráči teď nejsou v ideální formě. Je to další důvod, proč se teď tolik nedaří?

Ano. Třeba Lukáš Čmelík vyletěl, ale pak se jeho výkony propadly. Pauza mu teď pomůže. Tomáš Zajíc se vrací po zranění, toho ještě hájíme. Roman Potočný se zlepšuje, ale ještě může jít nahoru.

Nedávno bylo živo kolem Jakuba Hory. Jak to s ním celé bylo?

Nepomohlo nám to, bylo to zbytečné. Mezi námi žádná hádka nebyla, v novinách se objevily lži. Ale i to nás posílí.

I když teď koukáte na soupeře z předposlední příčky, věříte, že tým má na střed tabulky?

Určitě. Není důvod k panice. Tým je dobře poskládaný, má alespoň na střed tabulky. Zároveň chceme dál dávat šanci našim odchovancům.