Strach nemám, fotbal je zábava, říká českobudějovický trenér Weber

Angažmá v Dynamu je pro něho důležité a fanoušky je a bude velmi sledované. Aby Jihočeši prožili úspěšnou sezonu, včera odcestovali v čele s 51letým koučem na soustředění do rakouského Kaprunu.

Na jihu Čech jste něco málo přes měsíc. Co vás tam zaujalo?

Město poznávám. Jsem tu sám, manželka za mnou bude jezdit. Jsem na to zvyklý za 12 let, co trénuji profesionálně. Měl jsem to tak tři roky v Boleslavi, tři a půl v Karviné, dva v Bohemians. Je to horší stránka povolání trenéra, ale nedá se s tím nic dělat. A teď v létě ani není čas nad tím přemýšlet. Chodím na stadion ráno, vracím se večer.

A líbí se vám v Budějovicích?

Je to opravdu krásné město. Překvapilo mě, jak je živé. V dnešní době se centra většinou vylidňují a všichni jsou v nákupních centrech. Tady je to jiné. Když je hezky, chodím se ven kochat a občas se zastavím na pivko. Dříve jsme s rodinou byli na výletě na Lipně a na Šumavě.

Budějovice jsou městem piva. Zachutnalo vám to místní?

Nejsem velký pivař, ale neodolal jsem a Budvar už ochutnal. A byl moc dobrý, pochutnal jsem si.

Jak na vás zapůsobil klub?

Seznamuji se také postupně. Nejvíc jsem v kontaktu s majitelem Vladimírem Koubkem a sportovním manažerem Milanem Čadkem. Poznali jsme se v realizačním týmu, další lidé přibývají. O Budějovicích se na jaře možná až zbytečně často psalo, dělám si radši vlastní obrázek.

Neodradilo vás to, co se kolem Dynama na jaře psalo?

Ne. Na první schůzce s panem Koubkem jsem se o to ani moc nezajímal. Já se na některé věci zeptal, on mi je ujasnil. Mně to přišlo jako seriózní vysvětlení. Pravda bývá vždy někde uprostřed. Nemá cenu se v tom víc šťourat.

Hráčům a členům realizačního týmu tykáte, zatímco oni vám téměř všichni vykají. Je to váš styl?

Zatím si držíme odstup. Mám pracovní zkušenosti, že je to tak lepší. Takhle vždy začínám. Vztahy ve vykání bývají korektnější a férovější. Přeci jen „vy vole“ se říká hůř než „ty vole“. Až se víc poznáme, tak se to může změnit. Všichni to bereme vzájemně s respektem.

Tvrdíte, že v menších klubech není fotbal jen o kvalitě, ale také o soudržnosti, srdci a partě. Snažíte se to prosadit i v Dynamu?

Stoprocentně. Pokud taková atmosféra a nálada neplatí, pak to většinou pro klub znamená problém. Nemůžeme soutěžit se Spartou, Slavií nebo Plzní v nákupech, šířce kádru a technologiích. Hráči se musí přizpůsobit podmínkám. Při výběru hráčů řešíme kvalitu i charakter.

A to se zatím daří?

Myslím, že ano. Tým je pracovitý. Od začátku jsem si všiml, že v mužstvu panuje zdravá atmosféra. Chodím ji často do kabiny jen tak nasávat. Mám z toho dobrý pocit.

Plánujete něco speciálního i na soustředění?

Na soustředění se parta tvoří. Tým je 24 hodin denně spolu, poznáme hráče i při delším odloučení. Nechceme nic strojového, něco vymyslíme. Může to vyjít i samo z týmu.

Trenér Jozef Weber (vlevo) s asistentem Jiřím Kladrubským na tréninku českobudějovickým fotbalistů.

Přidáte se k hráčům při soutěžích?

Jsem soutěživý, takže určitě jo. Zatím jsem to spíš jen sledoval. Před odjezdem jsme měli soutěž o melouny a další ovoce a bylo to zajímavé. Při takových hrách člověk pozná, kdo chce vyhrát víc. Téměř nikdy nedělám rozdělení „staří–mladí“. Ale před odjezdem jsme udělali výjimku a vsadil jsem si při hrách na mladé. A trefil jsem se.

Soutěž v trefování břevna jste s hráči zatím nezkoušel?

Ještě ne. Zatím sleduji kvalitu. Na soustředění se ale připojím. To víte, nerad bych prohrál. (směje se)

Co bude hlavní náplní kempu v Rakousku?

Máme za sebou tři náročnější týdny. Na soustředění se zaměříme víc na herní stránku. Prověří nás dva bundesligové týmy, dostanou šanci ještě všichni hráči. Ligu s 12 hráči neodehrajete, potřebujeme jich 18.

Po soustředění a generálce už v půlce prázdnin vstoupíte do ligy. Co říkáte na los v úvodu?

Berme to sportovně – co hezčího si přát než domácí zápas se Spartou ve druhém kole? Lehčí i těžší los může být zavádějící. Chceme začít ligu co nejlépe, abychom nebyli brzy zbytečně pod tlakem.

Vnímáte tlak jinak jako trenér než při hráčské kariéře?

Je to obrovský rozdíl. Jako hráč jsem se chystal jen sám za sebe. Trenér má na starosti daleko víc věcí a větší zodpovědnost. Dříve jsem byl extrémně nervózní, teď už je to lepší. Pro mě je pracovně velmi důležitý den před utkáním. V zápasový den už jsem i natěšený, ale čas utíká vždy hrozně pomalu. To jsou hodiny dlouhé jako nikdy.

Vy i celé Dynamo budete pod drobnohledem. Připouštíte si to?

Vím o tom. Trenér David Horejš tu byl dlouhou dobu, možná i jemu může prospět změna prostředí. Věřím, že nás lidi budou podporovat a navážeme na dobré výsledky z posledních let. Strach nemám.

Na co by tým mohl mít?

Na to je ještě brzy. Ale chceme navázat na roky, kdy klub neměl problémy se záchranou. Abychom hráli řekněme okolo desátého místa. Ale liga určitě slabší než loni nebude. Když se podíváte na kádry ostatních, tak tam nevidíte jasného outsidera. Elitní trojice neuvěřitelně zbrojí, zbytek si to rozdá za nimi.

V Budějovicích se trenéři dříve obávali Země živitelky a chtěli ve funkci vydržet i po této akci na přelomu srpna a září. Slyšel jste o tom?

Ano. Kustod mi to připomínal. Ale je letos brzy, asi od 25. srpna. Tak se tam snad v klidu půjdu podívat.