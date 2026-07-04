Alcócer ve Westerlo po příchodu z Kostariky v létě 2023 strávil poslední tři sezony. V minulém ročníku belgické ligy zasáhl do 35 utkání, ve kterých měl bilanci tří gólů a čtyř asistencí.
Za kostarickou reprezentaci si už připsal 34 startů a sedm branek. V červnových přípravných zápasech před mistrovstvím světa proti Kolumbii a Anglii naskočil v základní sestavě.
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„Přestože je Josimar stále mladý hráč, v Evropě se adaptoval bez problému. Je schopný hrát na obou stranách hřiště. Typologicky jde o rychlého, silově vybaveného a dynamického hráče, který je nebezpečný jak v postupném útoku, tak v rychlých přechodech do otevřené obrany,“ řekl sportovní ředitelTomáš Rosický.
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„Vyhledává situace jeden na jednoho, dokáže se prosadit rychlostí i silou a je velmi přímočarý. Zároveň je ochotný pracovat pro tým i bez míče, poctivě se vrací do defenzivy a nebojí se osobních soubojů. Věříme, že v našem herním stylu bude nadále růst a ve Spartě udělá další výrazný krok,“ prohlásil Rosický.
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Alcócer je čtvrtou letní posilou Sparty. Úřadující český vicemistr dosud angažoval útočníka Ebrimu Singhateha a dvojici Maďarů brankáře Krisztiána Hegyie a obránce Viktora Vitályose.