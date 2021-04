Nevěřil bys, kdo nás trénuje. Sparta vzpomíná na tragicky zesnulého Šurala

Jsou to na den přesně dva roky, co se fotbalový svět probudil do smutného rána. Tehdy tragicky zahynul český fotbalový reprezentant Josef Šural. „Dva roky od toho rána, co nás vzbudila zpráva, které jsme nemohli a nechtěli uvěřit,“ vzpomíná na svého útočníka Sparta.