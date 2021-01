Už to zvládám celkem dobře. Sedmnáctiletý Koželuh se chystá s plzeňským áčkem

Zbývalo asi deset minut do konce, Hradec zrovna snížil na dvougólový rozdíl, přesto Plzeň kráčela k poměrně pohodlnému vítězství. Velký moment pro mladíka Koželuha teprve přicházel. Po centru šikovně sklepl míč do předbrankového prostoru, kde číhal připravený parťák Lukáš Matějka.



Gól!

„Měl jsem hodně náběhů a myslím, že jsem taktické pokyny celkem splnil. Přidal jsem i asistenci, což jsem nečekal,“ vykládal nadšený Koželuh.

Že se objevil v přípravě s áčkem, je možná trochu překvapením. Zatím nejde o úplně známé jméno na velké fotbalové scéně. To se však může změnit, vydařenou přípravou si může říct o místo.

Pár tréninků už s hlavním mužstvem absolvoval i na podzim. „Sice jich nebylo moc, ale určitě mi to pomohlo,“ hlásí fotbalista, který během úvodní části sezony odehrál sedm zápasů za třetiligovou rezervu Viktorie.

Samozřejmě neunikl tradici, která čeká na každého nováčka. Obdržel kapitánskou pásku, což znamená jediné: příspěvek do kasičky.

„Užil jsem si to báječně, je to pro mě takový splněný sen. Vyhráli jsme, což je jedině pozitivní. Jsem za to rád. Ještě nevím, kolik budu platit, ale docela se toho bojím,“ usmíval se nadějný obránce.

Pro Viktorii šlo o jediný přátelský duel v průběhu zimní přípravy. Už v neděli ji po krátké pauze čeká návrat do Fortuna ligy, představí se v Příbrami. U toho Koželuh už zřejmě nebude, ale minimálně ukázal, že v případě potřeby s ním Západočeši mohou počítat. „Do posledních dní jsem nevěděl, že začnu s áčkem. Myslím ale, že už to zvládám celkem dobře,“ pronesl.