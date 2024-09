Fotbalový funkcionář Jinoch se vrací do Mladé Boleslavi, Dukla ho uvolnila

„O návratu pana Jinocha jsme uvažovali už delší dobu. Známe se z dřívější spolupráce ve Slavii i Boleslavi. Je to zkušený odborník, který přinese cenné sportovní i manažerské zkušenosti,“ uvedl prezident klubu David Trunda.

Dukle pomohl Jinoch v minulé sezoně k návratu do nejvyšší soutěže. „Spolupráce s (majitelem Dukly) Petrem Pauknerem byla cennou zkušeností a jsem vděčný, že mě nakonec do Boleslavi uvolnil,“ řekl Jinoch. „Co mě přivedlo zpět, je hlavně dlouhodobá vize propojení prvního týmu s B týmem a mládežnickou akademií. Chci přispět ke zlepšení přechodu a zapojení hráčů z akademie do dospělého fotbalu.“

Jinoch hrál za Slavii, Hradec Králové, Liberec, Příbram a Bohemians. V české lize absolvoval 180 utkání a vstřelil 22 branek. Jako sportovní ředitel působil ve Slavii či Liberci.