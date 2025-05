Až potom přišel mezi novináře, nesměle se usmál a omluvil, načež slavnostně oznámil: „Pohádka skončila!“

Zelenobílé číslo 4 prožilo derniéru snů.

Ve 44 letech.

Před 6044 diváky.

Po vítězství 4:1.

Kapitán Bohemians Josef Jindřišek při děkovačce fanouškům. Klubová legenda se rozloučila s aktivní hráčskou kariérou.

„Taky jsem poslední dny před zápasem vstával ve čtyři ráno,“ vykládal zvesela. „Moc jsem toho nenapsal a každý den myslel pouze na to, co mě o víkendu asi čeká.“

„Žádný scénárista by to nenapsal líp,“ přidal trenér Jaroslav Veselý.

Mimochodem, aby čtyřek v místy až kýčovitém příběhu nebylo málo, nezapomeňte, že Jindřišek ukončil kariéru po 448 ligových zápasech, v nichž dostal 44 žlutých karet. „Nesedí“ snad jen počet branek, protože ta z nedělního duelu proti Liberci byla jeho šestadvacátá – a také definitivně poslední.

Jindřiškova kariéra v číslech Sezony v první lize: 20

Zápasy v první lize: 448

Góly: 26

Žluté karty: 44

Červené karty: 0 Za Bohemians odehrál 357 zápasů, dalších 55 startů si připsal v Jablonci a 36 v Olomouci.

Jakmile sudí Pechanec po faulu na rychlého Matouška nařídil za příznivého stavu 2:0 pro Bohemians po půl hodině penaltu, fanoušci na tribunách vyjekli štěstím a spontánně spustili: „Pepa! Pepa! Pepa!“

„Vnímal jsem, jak křičí, takže jsem to prostě musel vzít na sebe. Neslo to jinak. A strašně se mi ulevilo, když jsem proměnil,“ oddechl si hlavní hrdina.

Od Marka Matějovského, který po letošní sezoně rovněž skončí, si vzal Jindřišek zpátky titul nejstaršího ligového střelce. Ve 44 letech a 79 dnech stvořil rekord, jejž budou příští generace těžko překonávat.

Vždyť ten zápis je zcela výjimečný i napříč fotbalovou Evropou.

Gól pro maminku

„Nejspíš to měl napsané ve hvězdách,“ usmíval se trenér Jaroslav Veselý, který se při penaltě otočil k trávníku tradičně zády. „Dělám to vždycky a nechtěl jsem nic porušit. Radost jsem viděl v očích diváků, kteří byli úžasní a moc jim i za Pepu děkujeme.“

„Já stál na hřišti zrovna vedle něj. A když se chystal kopat, otočil se na mě a houkl: ,Ale přeješ mi to, Maso, že jo?’“ popisoval poražený Lukáš Masopust. Byl to on, kdo soupeři při posledním střídání ve druhém poločasu domácí ikoně jako první gratuloval.

A rychle se k němu přidávali další a další.

⚽ Legenda se loučí. 🙏 Josef Jindřišek má za sebou poslední ligový zápas v kariéře. #chanceliga pic.twitter.com/v0dmYvd7KY — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) May 4, 2025

Jindřišek se o definitivně rozhodl teprve po posledním kole základní části v Ostravě, začátkem týdne oznámil záměr v klubu: „Chtěl jsem rozlučku podle svého gusta doma v Ďolíčku.“ V pondělí promluvil s trenérem, který přiznal: „Bylo to poprvé, kdy jsem si nechal kecat do sestavy, protože jsme Pepovi chtěli splnit přání.“

„Klukům jsem při přípravě říkal, že bychom měli jít do zápasu s tím, co Pepu jako fotbalistu vždycky definovalo. Bojovnost, agresivita, poctivost. Dali jsme do toho srdce, zarputilost, makali jsme jeden za druhého, to mi udělalo radost.“

A Jindřiškovi tím spíš.

„Jsem rád, že jsem gól opět mohl poslal mamince tam nahoru. Den před zápasem jsem se zastavil na hřbitově, abych si s ní popovídal. Řekl jsem jí, co se chystá, a poprosil, ať mi drží palce a dodá mi sílu,“ líčil.

Před výkopem prošel s dcerami Lucií a Bárou špalírem, který utvořili legendy a zaměstnanci Bohemians. Připojili se i hráči obou týmů, rozhodčí a pochopitelně také klokan, populární maskot.

Byl naměkko a ještě těsně před výkopem si otíral slzy.

„Když jsem viděl, jak pláčou jeho dcery, taky jsem měl na krajíčku,“ přiznával Masopust, než doplnil: „Mrzí mě, že končí, protože jeho kariéra byla inspirativní a on je fotbalový velikán.“

Především ale srdcař a dříč, který se v mnohém vymyká škatulkám.

Po posledním zápase obešel celý stadion, přelezl zábradlí, aby pozdravil fanoušky v kotli a užil si děkovačku z tribuny. Déle než hodinu po závěrečném hvizdu byl pořád venku v dresu a ochotně se podepisoval a fotil.

Vršovický Gattuso mu v Ďolíčku říkají.

Kromě obří plachty, kterou fanoušci před zápasem Jindřiška uctili, v kotli přibyl i prapor s číslem 4.

„Nezlobil bych se, kdyby teď Bohemka moje číslo vyřadila, jako se to dělá v hokeji. A když ne, mám aspoň od kustoda slíbeno, že ho nějakou dobu nikomu nedá,“ culil se dobrák z Velkých Hamrů, kterému předtím z hlavní tribuny aplaudovaly třeba i zelenobílé legendy v čele s Antonínem Panenkou či Karolem Dobiášem.

Velké Hamry, nebo role v béčku?

Jindřišek je ikonovou novodobých Bohemians.

V klubu je nepřetržitě od roku 2009, zažil pád do druhé ligy, návrat mezi elitu a jako kapitán i postup do evropských pohárů po 36 letech. V aktuálním ročníku toho ale nahrál víc za třetiligové béčko než za první tým. V neděli to byl jeho šestý start sezony, druhý v základní sestavě.

„Když jsem viděl Pepu, jak naposledy nastupuje, rozbilo mě to,“ přiznal trenér Veselý. „Hlavou mi probleskly vzpomínky a milníky, které jsem s ním v Bohemce zažil. A to je pouze střípek toho, co on pro Bohemku odvedl.“

Co bude dál?

„Pondělí. A já normálně přijdu na trénink, protože jsem profík a mám smlouvu,“ odpověděl Jindřišek. „Asi by mi nikdo nic neřekl, kdybych oznámil, že nepřijdu. Ani pokutu bych nejspíš nedostal, ale já chci klukům pomoct s přípravou na další zápas v Liberci. A taky dál zůstávám součástí béčka.“

V týmu trenéra Dalibora Slezáka, další klokaní ikony, plní roli mentora. „Což mě baví a nebránil bych se další spolupráci,“ kývne.

Zároveň se mu ale také ozvali z domovských Velkých Hamrů, které mají nakročeno k postupu do třetí ligy.

„Dvakrát jsme si volali, ale zatím jsme nic konkrétního nedohodli. Nicméně kdybych za ně náhodou začal hrát, fanoušci Bohemky mi slíbili, že se na mě budou jezdit dívat,“ přidal Jindřišek, ve 44 letech úkaz v první lize.

Co ho v profifotbale drželo tak dlouho?

„Láska a zdravíčko, to je vždycky nejdůležitější. Fotbal mám pořád moc rád a baví mě. A že jsem teď nějakou dobu nehrál? To k tomu holt patří,“ říká sportovně. „Vnitřně jsem s tím bojoval, ale zároveň jsem dál makal, abych si řekl o šanci. Nepřišla. Ale je logické a chápu, že Bohemka potřebuje omladit kádr. I proto jsem už dál nečekal a sám jsem se rozhodl ukončit kariéru.“

A lepší loučení si naplánovat vskutku nemohl.