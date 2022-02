Železný muž Jindřišek vyrovnal rekord Bohemians: Nevím, na jakém čísle se zastavím

„Radost nemám žádnou. Měl bych jí, kdybychom něco uhráli. Ale máme nula bodů a statistika je až někde vzadu. Teď jsem naštvaný,“ neskrýval rozčarování kapitán poražených.

Přitom důvod slavit je. V Bohemians vyrovnal a téměř jistě překoná vousatý rekord, starý přes 36 let. Prokeš zvládl svůj zápas číslo 294 v červnu 1985 a nikdo jich v zelenobílých barvách nenasbíral víc, dokud se nezjevil Jindrišek. V Ďolíčku působí od léta 2009.

„Rekord jsem začal sledovat, až když jsem se přiblížil pan Panenkovi,“ jmenoval ikonu Bohemians Praha 1905, mistra Evropy a autora slavného vršovického dloubáku; ten ligových utkání v klubu svého srdce odkopal 230. „Že jsem se dotáhl až na 1. místo a na pana Prokeše, to mě těší. Na nějakém čísle se to jednou musí zastavit, uvidíme na jakém. Nemám dané, že chci uhrát tolik a tolik zápasů.“

Za pár dnů bude železnému muži Bohemians 41 let, je nejstarším hráčem české ligy. Jak dlouho by se záložník chtěl na nejvyšší scéně ještě objevovat? „Pokud bude držet zdraví a Bohemka by měla zájem…,“ naznačil, že by letošní sezona nemusela být ta s visačkou poslední. „Končí mi smlouva, a když přijdou s nabídkou prodloužit, budu přemýšlet, jestli podepíšu, nebo ne.“

Na jeho pozici klokani v zimě získali Ondřeje Petráka, Jevgenije Nazarova a Daniela Marečka, ovšem nezlomný Jindřišek se konkurence nebojí. „Občas nějaká sranda na můj účet je, ale já jsem přírodní typ, věk neřeším. Pokud bych na to neměl, v Bohemce bych dávno nebyl. Vím, že přivedli na můj post tři hráče, vím, kolik mi je a že nemůžu hrát donekonečna fotbal na nejvyšší úrovni, vím, že Bohemka to musela řešit. Na mě teď je, abych makal jako dosud. A záleží na trenérovi, koho bude stavět.“

Pokud by přece jen po letošní sezoně Jindřišek lize zamával, rozhodně by radši s fanfárami než po průšvihu. A ten Bohemians hrozí, jsou jen bod nad baráží. „Doufejme, že se jí vyhneme. Teplice se na nás dotáhly a víme, že po celé jaro bude každý zápas důležitý. Takže i ten příští doma se Zlínem.“

V něm se může Jindřišek v historickém pořadí ligových klokanů osamostatnit. Oslaví to už společně s výhrou?