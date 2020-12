Ve Spartě vychovaný, ve Slavii pozlacený. Hušbauer nejen o nedělním derby

Znám, ničím se nestresujete. Navíc docela chápu, že jste před pěti lety – coby kovaný sparťan – podepsal smlouvu u konkurence.

To bylo nejhorší období kariéry. Aspoň podle reakcí veřejnosti. Valilo se to na mě z obou stran. Po přestupu jsem si na svém Instagramu přečetl první čtyři zprávy z padesáti a dál to nevydržel. Neměl jsem na to žaludek a účet zrušil. To byla smršť výčitek a urážek.

„Když sleduju, jak se rozebírá přínos Bořka Dočkala, co bych v nároďáku dělal já? Nejrychlejší jsem nikdy nebyl a nebudu. Ale pořád si myslím, že žádný fotbalový mančaft se nemůže skládat z jedenácti sprinterů. Josef Hušbauer fotbalový záložník