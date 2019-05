Chceme double, věřím, že to zvládneme, řekl slávista Hušbauer

Devětadvacetiletý Hušbauer dovedl Slavii k rozhodujícímu bodu jako kapitán. Nelíbilo se mu, že se hostům na stadionu ve Vítkovicích nepovedlo vstřelit gól. A oddychl si, když ho v závěru po pěkné střele nedal střídající Nemanja Kuzmanovič.

„Máme totiž většinou smůlu, že proti nám to je co střela, to gól,“ vysvětloval Hušbauer. „Říkal jsem si: ať to hlavně netrefí... A trefil to hezky, ale naštěstí doprostřed brány a Ondra Kolář nás podržel,“ líčil.

Hušbauer byl klíčovou postavou Slavie v mistrovské sezoně: na ligových kolbištích vynechal jediné utkání (18. kolo s Mladou Boleslaví kvůli kartám), jedinkrát nenastoupil v základní sestavě (26. druhá půle s Libercem).

„Bylo těžké dojít k titulu, konec už bývá náročnější. Chtěli jsme to zvládnout dřív, ale poztráceli jsme body,“ narážel třeba na remízu v Liberci z úvodu nadstavby. „Jsem rád, že jsme to kolo před koncem zvládli.“

Slávisté si plichtou s Baníkem zajistili pátý titul v samostatné historii, druhý během posledních tří let, devatenáctý celkově.

Ačkoliv nejvyšší soutěž ovládli skoro stylem start cíl – na čele nebyli jen po šestém a sedmém kole –, zejména ztrátami na jaře si čekání na definitivní jistotu dost protáhli.

Málem promrhrali devítibodový náskok, ale když šlo do tuhého, zvládli to. Tak jako v nadstavbě s Plzní a posléze proti Jablonci. „Klíčové okamžiky závěru sezony,“ souhlasil Hušbauer, který v ročníku 2013/14 slavil double v dresu Sparty.

Totéž teď může zažít coby slávista, před ním a jeho spoluhráči stojí další výzva, další cíl, který chtějí splnit. Mistr ve středu v Olomouci hraje finále poháru, znovu se postaví Baníku Ostrava.

„Chceme udělat double, byl to náš cíl před sezonou. Titul máme, teď už jen pohár. Zbývá poslední krok a věřím, že to i ve středu zvládneme,“ dodal Hušbauer.