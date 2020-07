Hušbauer a Van Buren jsou zpátky z hostování, trénují se Slavií

13:38 , aktualizováno 13:38

Záložník Josef Hušbauer a útočník Mick van Buren se po konci jarního hostování v zahraničí vrátili do pražské Slavie. Oba fotbalisté se zapojili v Edenu do tréninku, do závěru tohoto ligového ročníku ale v barvách čerstvého mistra zasáhnout nemohou.