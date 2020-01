Hnaníček: Chtěl bych zůstat ve Zlíně, ale jednání jsou na bodě mrazu

„Nevím, co Zlín zamýšlí. Jestli chce omladit tým, nebo si už našel místo mě náhradu,“ říká Hnaníček, který tři dny před Silvestrem oslavil 33. narozeniny.

Mrzí vás, že jste se nedohodli na prodloužení kontraktu?

Ještě to nepovažuju za uzavřené. Ve Zlíně mi ani neřekli: Děkujeme, měj se. Zatím jsme se o tom vůbec nebavili. Jednání jsou na bodě mrazu. Jsem teď volný hráč. Chci si prodloužit svátky, co to půjde. Být s holkama doma, zalyžovat si. Ale zase nechci ztratit kondici, takže chodím sám běhat. Udržuju se, abych byl nachystaný naskočit do přípravy.

Generální manažer Zdeněk Grygera uvedl, že se k jednání můžete vrátit. Máte chuť pokračovat?

Chtěl bych, protože ve Zlíně to mám rád. Znám všechny kluky. Ale nezáleží to jenom na mně. Manželka chce, abych byl ve Znojmě a pomáhal jí s rodinou. Jestli si neseženu angažmá poblíž Znojma, tak Zlín je pro mě ideální. Je to kousek. Dá se dojíždět.

V závěru podzimu jste pravidelně nastupoval v základní sestavě. Překvapilo vás, že Zlín s vámi zatím nepočítá?

Čekal jsem, že mě trenér postaví. Chtěl jsem mu to pak splatit dobrým výkonem. Myslím, že se to povedlo. Ale hlavně jsme uhráli body, které jsme potřebovali.

Na podzim jste alternoval i v béčku. Byl to pro vás signál, že už se s vámi moc nepočítá?

Moc jsem si to nepřipouštěl. Říkal jsem si, že si jdu zahrát, abych se udržoval v herním tempu. Abych byl nachystaný, když mě trenér nasadí. Za béčko jsem chodil hrát rád. Kluci jsou charakterově super a hlavně trenér Jelda (Jan Jelínek) je skvělý. Často jsme si volali. Vždycky jsem mu rád pomohl.

Máte jiné nabídky?

Teď se to řeší. Přemýšlel jsem, že bych šel do Rakouska, ale to se mi ještě nechce. Dva roky bych rád hrál v Česku v první lize nebo o postup z druhé do první. Rakousko by bylo pro mě konec.

Zimní příprava 2020 Jak se prvoligové týmy připravují na jarní část sezony

Ale zase byste to měl kousek od domova, ne?

Třeba do Retzu, který hraje čtvrtou ligu, bych mohl jezdit na kole. Rakousko by byla varianta, kdybych nic nesehnal anebo by bylo všechno daleko. Do vyšších rakouských soutěží je těžké se dostat. To bych musel mít manažera, ale nikdy jsem ho neměl a ani nechci. Co jsem potřeboval, jsem si zařídil sám a vždycky jsem byl spokojený.

Nač budete ze Zlína vzpomínat nejraději?

Vždycky si vzpomenu na vítězné finále poháru proti Opavě. Nebo Evropskou ligu. V posledním kole v Tiraspolu jsem vedl tým jako kapitán a rozhodčí mi po zápase řekl, že podle něho jsem byl nejlepší hráč na hřišti. To potěšilo. Zlín mi zůstane vždy v srdci.