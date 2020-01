Výzva zachránit ligu. Hnaníčkovo hlavní opavské lákadlo

Třiatřicetiletý obránce, který může hrát i v záloze, se narodil ve Zlíně, s nímž odehrál minulé tři a půl sezony v první lize. Leč usadil se ve Znojmě, odkud má manželku a kde mezi elitou začínal.

V rozhovoru na iDNES.cz jste v úvodu roku řekl, že manželka chce, abyste byl ve Znojmě a pomáhal jí s rodinou. To jí nynějším přestupem nesplníte.

To ne. Moc se na to netváří. Ale myslím, že to bude dobré. Jak se to rozběhne, tak si zvykne, že doma budu dvakrát třikrát do týdne. Hlavně že budeme spolu.

Co vás do Opavy přilákalo?

Liga a výzva zachránit Opavu.

Bude to pro vás velká změna oproti Zlínu, s nímž jste hráli v klidném středu soutěže?

Ve Zlíně jsme nikdy nehráli o vítězství v lize, ani o záchranu. Ale zkušenosti s bojem o udržení mám, zažil jsem to v Příbrami, kde jsme málem spadli. Teď mě tohle čeká v Opavě, tak doufám, že to zvládneme.

Ve Zlíně vám skončila smlouva. Zklamalo vás, že vám klub nenabídl novou?

Beru to tak, jak to má být. Když mě ve Zlíně nechtějí, nebo mi nechtějí dát dlouhodobější kontrakt, jdu dál. To je fotbalový život.

Opavě hrozí odchod obou stoperů Dominika Simerského i Jaroslava Svozila. Měl byste jednoho z nich nahradit?

Je to varianta. Mohu být stoper nebo defenzivní záložník. Kde mě trenér bude potřebovat, tam budu hrát. Zvyknu si kdekoliv. Ve Zlíně jsem nastoupil v áčku jako stoper a na druhý den za béčko coby střední záložník. Nedělá mi to problém.

Tušíte, na který post s vámi opavský trenér Jiří Balcárek počítá?

Když Zlín trénoval pan Bílek, dal mě do tříčlenné obrany a tam mi to vyhovuje úplně nejvíce. Když mě trenér postaví na stopera, zvládnu to. Začínal jsem tam ve Znojmě a hrál jsem tam i nějakou dobu v Příbrami i Zlíně. Vůbec se toho nebojím.

S trenérem Balcárkem se znáte ze Znojma, kde dříve trénoval?

Ve Znojmě jsme se nepotkali, ale Míru Paula, jeho asistenta, znám dost dobře. Přemluvil mě, abych sem šel. Jednání bylo super.

Opava usiluje i o vašeho zlínského spoluhráče, útočníka Lukáše Železníka. Uvítal byste ho v Opavě?

Doufám, že to vyjde. Je to můj velký kamarád a přeju si, aby tady byl se mnou a pomohli jsme Opavě společně.

Slezský FC měl na podzim největší problémy v útoku. Vnímáte, že mužstvo potřebuje především střelce?

To není problém jenom Opavy. Potíže s tím má většina týmů v lize. I ve Zlíně jsme měli problém, aby kluci dali gól. Občas ho dal Tomáš Poznar, ale taky je nedával pravidelně jako Komličenko v Boleslavi.

Koho z opavských fotbalistů dobře znáte?

Velmi dobře se znám s Broňou Stáňou a nejvíce s Martinem Susem, se kterým jsem byl v Příbrami. Říkali nám, že jsme jako dvojčata, protože jsme pořád byli spolu. Martin se mnou v Příbrami i bydlel. Jsme jako bráchové.

Ptal jste se Martina Suse, jak to v Opavě chodí?

Ano. Zjišťoval jsem všechno okolo klubu. Jak to funguje, jaká je kabina. Vše mi vylíčil hezky, takže nebyl problém. Když je dobrá kabina a budeme makat na sto procent, tak záchranu zvládneme.