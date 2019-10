Dvorník o svém trenérském vzoru: Skuhravým jsem hodně ovlivněný

Dvorník s Grussmannem převzali tým koncem září po Ivanu Kopeckém. V lize stihli dva duely - v Karviné (1:1) a s Teplicemi (0:1). Další je čeká v neděli od 15.30 v Praze proti Bohemians 1905.

Josef Dvorník své nynější postavení bere jako velkou výzvu, protože v budoucnu by se rád zařadil mezi prvoligové trenéry.

„Nějakým způsobem se vše vyvrbilo tak, že jsem se k vedení mužstva dostal takto brzy,“ připomněl, že si dodělává profesionální trenérskou licenci. „Tím je to pro mě náročnější, ale za tu šanci jsem rád.“

Jak máte s Aloisem Grussmannem rozdělené pravomoci?

Mám na starosti tréninkový proces plus vedení zápasů. Některé věci spolu komunikujeme, ale fotbalové věci jsou na mně.

Byl jste u týmu za trenéra Romana Skuhravého a po něm s Ivanem Kopeckým. Co jste si od nich vzal?

Roman mě obohatil daleko více, protože jsme spolu zažili druhou ligu, postup do první i samotnou nejvyšší soutěž. Otevřel mi trochu jiný pohled na fotbal. Přiznávám, že jsem trenérem Skuhravým hodně ovlivněný, takže určité podobnosti, jak bych chtěl mužstvo vést a jak by mělo hrát, tam jsou. Pokud to bude pro Opavu vyhovující, budu jen rád.

Čím konkrétně vás kouč Skuhravý nejvíce ovlivnil?

Nechci to rozebírat detailně, ale tréninkový proces a jeho jednotlivé fáze měl poskládané perfektně, co se týče taktiky i celkových záměrů. Během kariéry jsem potkal málo takových trenérů.

Hráči si pochvalovali, že byť jste bývalý stoper, tak se snažíte o útočnější hru, než tomu bylo za Ivana Kopeckého. Je to tak?

Táhne mě to do útoku, ale nechci říkat, jak to bylo za Ivana Kopeckého. Byl jsem v pozici asistenta a hlavní trenér měl svou vizi. Moje heslo je spíše zkusit něco získat než něco za každou cenu udržet. Chci, aby fotbal bavil lidi a mužstvo mělo svou tvář, co se týče ofenzivy i defenzivy. Za pochvalu od hráčů jsem velice rád, ale my musíme zapracovat na efektivitě a dohrávání akcí v závěrečných šestnácti dvaceti metrech před brankou soupeře. Když se tam neprosadíme, tak nás za hru mohou všichni chválit, jenže úspěšní nebudeme.

Takže koncovka je váš největší problém, jelikož jste během dvanácti kol dali jen sedm gólů?

Přesně tak. Na to nemusíte být expert, abyste viděl, že šance si vytváříme, jako tomu bylo minule s Teplicemi. Ale když to vezmu od obrany, tak nás sráží enormní množství individuálních chyb.

Zakončování pochopitelně trénujete, ale můžete uspět, když nemáte vyloženého střelce?

Toho nemáme, ale útočníci u mě mají velkou podporu. Netlačím na pilu, nedívám se na ně negativně. Jsem moc rád, že se do šancí dostávají, i když třeba u Rendy Dediče bych si představoval, že se ve vápně dostane k daleko většímu počtu centrovaných míčů. Uzdravuje se nám však Juřena, takže konkurence vzroste. V zimě vše vyhodnotíme. I to, kde budeme muset posílit.

Jak těžké je zvedat hráče po sérii deseti kol bez vítězství?

Fotbal jsem hrál, vím, co klukům asi běží v hlavě. Je to pro nás složité. Tu sérii prožívají. Každý, kdo hrál, ví, že vítězství je potřeba, že vás povzbudí do další práce. Ale na tréninku je atmosféra, morálka a pracovitost úžasná. Někdy žasnu, jak jsou kluci schopni dobře pracovat, i když mají za sebou takové těžké měsíce.

Dali jste si cíl, kolik bodů byste rádi do konce podzimu urvali, nebo je to hloupost?

Nic takového jsme si nestanovili. Musíme jít zápas od zápasu. Každý bod je pro nás vynikající. Určité věci se už na naší hře projevily v Karviné i doma s Teplicemi. Ale jak už jsem říkal, trápí nás efektivita a individuální chyby, které nás srážejí, a pak buď máme bod, nebo nemáme žádný. Ale věřím, že jsme schopni ve zbývajících kolech posbírat co nejvíce bodů a pak si sednout s vedení a panem Grussmannem a vyhodnotit, kde potřebujeme přes zimu posílit. Kam bychom měli směřovat, abychom ligu zachránili.

Jenže posily závisejí na penězích. A ty v Opavě nejsou.

Nebude to snadné, ale je to fakt, s kterým musíme pracovat. Pokud budeme mít nějaké možnosti přivést hráče, tak musíme hledat možnosti, jak by to mohlo jít. Samozřejmě je rozdíl mít na jednoho hráče pět milionů, anebo pět set tisíc. Ale i v našich podmínkách se z okolních států dají získat hráči, kteří by pro nás byli vzpruhou a posílením.