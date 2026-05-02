Chance Liga 2025/2026

Ovace při příchodu? Chválu si vyslechneme až po záchraně, říká nový kouč Baníku

Jiří Seidl
  21:00
Bouřlivými ovacemi ostravští fanoušci vítali Josefa Dvorníka jako nového trenéra Baníku, když hlasatel četl sestavu domácích fotbalistů před utkáním s Mladou Boleslaví. V jarní části ligy je Dvorník po Tomáši Galáskovi a minulý týden odvolaném Ondřeji Smetanovi třetím koučem mužstva.
Josef Dvorník diriguje fotbalisty Baníku Ostrava při svém prvním utkání v roli hlavního trenéra v nejvyšší soutěži. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

K prvoligovému celku přešel Dvorník z druholigové rezervy, přičemž v úvodním utkání nadstavbové skupiny o záchranu se uvedl remízou 0:0. „Nejvíce to na mě dolehlo, když jsem přijel na stadion a už byly v plném proudu přípravy na zápas,“ popsal své dojmy před svým prvním utkáním v nejvyšší soutěži trenér, který s Baníkem coby obránce vybojoval titul v roce 2004.

Vnímal jste, jak vás před utkáním fanoušci přivítali?
Za to jsem nesmírně rád, ale dověděl jsem se to z doslechu, protože mám zvyk, že se rozcviček nezúčastňuji. Fanouškům děkuji, ale s realizačním týmem musíme dokázat, že jsme u mužstva oprávněně. Jsme tady od toho, abychom pracovali, a chvála může přijít, až se s Baníkem zachráníme.

Baník - Boleslav 0:0, závěru kralovali gólmani. Domácí zůstávají poslední

Takže žádná nervozita?
V týdnu bylo vše celkem v pohodě. Extrémně nervózní jsem nebyl ani v zápase. Mým přáním bylo, aby se za tu krátkou dobu do utkání propsalo to, co jsme trénovali během týdne.

A povedlo se to?
To bych byl asi velký snílek. Co jsem v týdnu viděl v tréninku, se do naší hry ne úplně všechno přeneslo, hlavně lehkost. A po zisku míče ještě nebyla nabídka spoluhráčů taková, abychom měli více řešení do ofenzivy. Pohled na naši hru může být různorodý, ale velmi dobře svou roli zvládli stopeři, které jsme tlačili do vyššího postavení. Až na jednu dvě výjimky se nám protihráči nedostali dovnitř (do pokutového území – pozn. red.).

Přišel jste se svým realizačním týmem na to, v čem je problém Baníku, že se pořád nemůže zvednout?
Hráčům jsem v přípravě na utkání řekl, že si nemyslím, že to je o nastavení hlavy v tomto a dalších zápasech. Je to o tom, že budeme tvrdě pracovat na hřišti i mimo ně a hlava se dopojí. Když budeme kvalitnější, tak nám pomůže dvanáctý hráč, což jsou fanoušci. Věřím, že v nadstavbě budeme všude včetně Teplic doma. Kvalita pozvedne hráčům hlavu, abychom byli efektivnější a lepší. Ani moc nehledám důvod, proč to nefungovalo. My se zaměřujeme na naši práci a chceme pracovat podle sebe. Proto jsem chtěl, aby se mnou přišel i celý realizační tým z B mužstva. Jsou to kvalitní trenéři, kvalitní lidé, a to je pro mě důležité.

Ostravský trenér Josef Dvorník dává pokyny Michalu Frydrychovi.

Snažil jste se mužstvo především zklidnit a nezahlcovat spoustou dalších informací?
Přesně tak. Zvažovali jsme, co do toho týmu dát, co do něho dostat. Hledali jsme nějakou střední cestu. Potřebovali jsme trošičku upravit některé věci v organizaci hry. Někdy ale musí trenér spoléhat i na inteligenci hráčů i vzhledem k tomu, že Boleslav má teď extrémně kvalitní rotaci, takže její hráče nejde pochytat jenom tím, že si ukážeme něco na videu, něco na tabuli. Je to o nějakém nastavení a to bude asi trochu trvat, i když čas nemáme. Ale věřím, že když se posuneme o deset patnáct procent, tak to příště v Teplicích může fungovat.

Napadlo vás, že hrajete i za druholigový B tým, který by v případě sestupu Baníku musel o soutěž níže?
Hned, když mě vedení klubu jmenovalo trenérem A mužstva, jsem si uvědomil, že teď hraju za dva týmy. Béčko jsme minule výhrou nad Jihlavou ve druhé lize zachránili a teď je to o tom, abychom udrželi i první ligu. Pokud jde o nějaké debaty kolem toho, tak jsem šel za sportovní výzvou. A pokud se udržíme, mám spoustu myšlenek, jakým způsobem, jak organizačně a s jakým kádrem, hrát dál. Momentálně se ale musíme připravovat na obě varianty, byť se to neposlouchá moc dobře, jak skalním fanouškům, tak mně. Chci být ale připravený na každou situaci.

Ostravský útočník Václav Jurečka v hlavičkovém souboji s mladoboleslavským stoperem Martinem Králikem
Zklamaný brankář ostravských fotbalistů Martin Jedlička po remíze s Mladou Boleslaví 0:0.
Ostravští fanoušci při utkání s Mladou Boleslaví vyvěsili transparent s nápisem Nadstavba je cypovina. Leč nebýt jí, Baník by už nyní byl druholigový.
Byť hrají fotbalisté Baníku Ostrava o záchranu, mohou se spolehnout na velkou podporu svých fanoušků.
Jakou cenu má pro vás bod s Mladou Boleslaví?
Pro nás má váhu každý bod. Je to však i o tom, že i když jsme teď s Duklou bodově nastejno, tak v lize zůstává Dukla, my ne (rozhoduje lepší umístění po základní části – pozn. red.), takže musíme uhrát více bodů. Věřím, že to tak bude a nebudeme lovit body až v posledním zápase na hřišti Dukly (23. května). Zažil jsem to tady loni v utkání se Spartou B, kdy jsme se s rezervou Baníku zachránili v posledním kole. Pokud by vše rozhodoval až poslední zápas, budu věřit, že ho zvládneme a budeme mít aspoň šanci podívat se do baráže.

Mužstvo jste dirigoval oblečený celý v černém. Přemýšlel jste, jak se na svou premiéru v nejvyšší soutěži oblečete?
Nechci ze sebe dělat nějakého modemana, oblékl jsem se stejně jako ve druhé lize. Mám rád sportovní eleganci, sako nepotřebuju, i když mám k lize respekt. Kvádro si nechám až na zápasy v Lize mistrů, na nějaké takové sféry... (usmál se)

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 31 12 10 9 44:32 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 31 10 7 14 39:49 37
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 31 8 12 11 44:52 36
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
15. FC Baník OstravaOstrava 31 5 8 18 25:45 23
16. FK Dukla PrahaDukla 31 4 11 16 21:44 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

