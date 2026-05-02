Ovace při příchodu? Chválu si vyslechneme až po záchraně, říká nový kouč Baníku

K prvoligovému celku přešel Dvorník z druholigové rezervy, přičemž v úvodním utkání nadstavbové skupiny o záchranu se uvedl remízou 0:0. „Nejvíce to na mě dolehlo, když jsem přijel na stadion a už byly v plném proudu přípravy na zápas,“ popsal své dojmy před svým prvním utkáním v nejvyšší soutěži trenér, který s Baníkem coby obránce vybojoval titul v roce 2004.
Vnímal jste, jak vás před utkáním fanoušci přivítali?
Za to jsem nesmírně rád, ale dověděl jsem se to z doslechu, protože mám zvyk, že se rozcviček nezúčastňuji. Fanouškům děkuji, ale s realizačním týmem musíme dokázat, že jsme u mužstva oprávněně. Jsme tady od toho, abychom pracovali, a chvála může přijít, až se s Baníkem zachráníme.
|
Baník - Boleslav 0:0, závěru kralovali gólmani. Domácí zůstávají poslední
Takže žádná nervozita?
V týdnu bylo vše celkem v pohodě. Extrémně nervózní jsem nebyl ani v zápase. Mým přáním bylo, aby se za tu krátkou dobu do utkání propsalo to, co jsme trénovali během týdne.
A povedlo se to?
To bych byl asi velký snílek. Co jsem v týdnu viděl v tréninku, se do naší hry ne úplně všechno přeneslo, hlavně lehkost. A po zisku míče ještě nebyla nabídka spoluhráčů taková, abychom měli více řešení do ofenzivy. Pohled na naši hru může být různorodý, ale velmi dobře svou roli zvládli stopeři, které jsme tlačili do vyššího postavení. Až na jednu dvě výjimky se nám protihráči nedostali dovnitř (do pokutového území – pozn. red.).
Přišel jste se svým realizačním týmem na to, v čem je problém Baníku, že se pořád nemůže zvednout?
Hráčům jsem v přípravě na utkání řekl, že si nemyslím, že to je o nastavení hlavy v tomto a dalších zápasech. Je to o tom, že budeme tvrdě pracovat na hřišti i mimo ně a hlava se dopojí. Když budeme kvalitnější, tak nám pomůže dvanáctý hráč, což jsou fanoušci. Věřím, že v nadstavbě budeme všude včetně Teplic doma. Kvalita pozvedne hráčům hlavu, abychom byli efektivnější a lepší. Ani moc nehledám důvod, proč to nefungovalo. My se zaměřujeme na naši práci a chceme pracovat podle sebe. Proto jsem chtěl, aby se mnou přišel i celý realizační tým z B mužstva. Jsou to kvalitní trenéři, kvalitní lidé, a to je pro mě důležité.
Snažil jste se mužstvo především zklidnit a nezahlcovat spoustou dalších informací?
Přesně tak. Zvažovali jsme, co do toho týmu dát, co do něho dostat. Hledali jsme nějakou střední cestu. Potřebovali jsme trošičku upravit některé věci v organizaci hry. Někdy ale musí trenér spoléhat i na inteligenci hráčů i vzhledem k tomu, že Boleslav má teď extrémně kvalitní rotaci, takže její hráče nejde pochytat jenom tím, že si ukážeme něco na videu, něco na tabuli. Je to o nějakém nastavení a to bude asi trochu trvat, i když čas nemáme. Ale věřím, že když se posuneme o deset patnáct procent, tak to příště v Teplicích může fungovat.
Napadlo vás, že hrajete i za druholigový B tým, který by v případě sestupu Baníku musel o soutěž níže?
Hned, když mě vedení klubu jmenovalo trenérem A mužstva, jsem si uvědomil, že teď hraju za dva týmy. Béčko jsme minule výhrou nad Jihlavou ve druhé lize zachránili a teď je to o tom, abychom udrželi i první ligu. Pokud jde o nějaké debaty kolem toho, tak jsem šel za sportovní výzvou. A pokud se udržíme, mám spoustu myšlenek, jakým způsobem, jak organizačně a s jakým kádrem, hrát dál. Momentálně se ale musíme připravovat na obě varianty, byť se to neposlouchá moc dobře, jak skalním fanouškům, tak mně. Chci být ale připravený na každou situaci.
Jakou cenu má pro vás bod s Mladou Boleslaví?
Pro nás má váhu každý bod. Je to však i o tom, že i když jsme teď s Duklou bodově nastejno, tak v lize zůstává Dukla, my ne (rozhoduje lepší umístění po základní části – pozn. red.), takže musíme uhrát více bodů. Věřím, že to tak bude a nebudeme lovit body až v posledním zápase na hřišti Dukly (23. května). Zažil jsem to tady loni v utkání se Spartou B, kdy jsme se s rezervou Baníku zachránili v posledním kole. Pokud by vše rozhodoval až poslední zápas, budu věřit, že ho zvládneme a budeme mít aspoň šanci podívat se do baráže.
Mužstvo jste dirigoval oblečený celý v černém. Přemýšlel jste, jak se na svou premiéru v nejvyšší soutěži oblečete?
Nechci ze sebe dělat nějakého modemana, oblékl jsem se stejně jako ve druhé lize. Mám rád sportovní eleganci, sako nepotřebuju, i když mám k lize respekt. Kvádro si nechám až na zápasy v Lize mistrů, na nějaké takové sféry... (usmál se)