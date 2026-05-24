Baník stále žije. Všichni víme, že musíme pokračovat dál, řekl kouč Dvorník

„Ještě není konec, ku...“ křičel jeden z ostravských fandů po utkání při děkovačce fotbalistů.
„Všichni víme, že musíme pokračovat dál. Nebojte, v kabině už padla slova, že se musíme znovu pořádně nachystat,“ řekl ostravský trenér Josef Dvorník. „Musíme zregenerovat a zvolit vhodný tréninkový proces, hráče vyladit, abychom po prvním utkání baráže měli dobrou pozici pro odvetu.“
Boj o prvoligovou příslušnost rozjedou Ostravští už v úterý od 18.00 doma. V Táboře budou hrát v sobotu ve 13.00.
Baník ale dál hledá střelce, byť v minulých dvou klíčových střetnutích se Zlínem a Duklou dal pět branek. Leč čtyři si protihráči dali sami...
Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosty čeká baráž
„Tolik vlastních gólů, jako teď v utkání s Duklou, jsem ještě nezažil, ale je mi to úplně jedno, tím mi radost nezkazíte,“ pousmál se Dvorník. „Je to gól, takové padají i v Lize mistrů, rozhodují těžké zápasy na mistrovství světa. Abychom dali tři góly, museli jsme být aktivní, museli jsme do těch situací soupeře dotlačit.“
Trenér Dukly Pavel Šustr označil tři vlastní góly za velký kopec smůly. „Nezažil jsem to, převládá velký smutek, zklamání z toho, že jsme cíl, který jsme si dali, nesplnili,“ povzdechl si Šustr po tom, co jeho tým sestupuje z nejvyšší soutěže po dvou letech .
„Nevím, co k těm vlastním gólům říct,“ přemítal kapitán Dukly Marcel Čermák. „Fotbal je nevyzpytatelný, ale my jsme dneska... Nevím, je to obrovská škoda.“
Upřímný Šustr: Sestoupili i slavnější, život jde dál. Disciplinárka? Nechci být ovce
Po utkání domácí rozebírali i střet Michala Frydrycha s Dominikem Haškem v 50. minutě za stavu 0:1. Sudí Karel Rouček po konzultaci s videoasistentem penaltu neodpískal.
„Mohl to být klíčový moment, ale důležitější je, že jsme nezvládli situace, po níž jsme dostali gól,“ mrzelo Pavla Šustra. „Penalta byla nebyla, ale nerozumím tomu, co znamená velká nebo malá intenzita faulu, jak to vysvětloval sudí.“
Josef Dvorník podotkl, že člověk má trošku obavy, když sudí některou ze situací v utkání přezkoumává s pomocí videa. „Ale upřímně, zrovna v ten moment jsem řešil jiné věci ohledně našeho rozestavení v defenzivě, takže jsem úplně nevěděl, o co se jedná,“ řekl Dvorník. „Navíc vím, že v takových situacích ničemu nepomůžu, protože pokud by rozhodčí nařídili penaltu, tak to nijak neovlivním.“
Fandové Baníku zaplavili Prahu
Byť fotbalisté Baníku v této sezoně podávají bídné výkony, stále se mohou spolehnout na své fanoušky, jichž do Prahy dorazilo na čtyři tisíce, takže zaplnili více než polovinu ze 7 932, na které si diváci koupili vstupenky, jednu za 290 korun.
„Nějakou úplně šílenou nervozitu jsem před utkáním necítil, v tom to už mám v sobě nějak nastavené, ale když jsem viděl ty proudy banikovských fanoušků, jak jdou na Julisku, tak to na mě dýchlo a nervozita přece jen byla větší,“ přiznal Josef Dvorník.
A po utkání fandové Baníku v bílých tričkách skandovali trenérovo jméno... Ten jim skromně v pozadí za fotbalisty zatleskal.
„Beru to tak, že pokud se vyhrává, měl by být trenér trošku v ústraní,“ uvedl Dvorník. „A když se prohrává, to jsou ty nepříjemné okamžiky, jaké jsme zažili třeba na Slovácku, tak se snažím klukům pomoct a jít místo nich schytat ty největší rány. Vítězství ať si užívají hráči, protože oni jsou hybatelem mužstva a výsledků.“
Fotbalisté Baníku další ze zápasů o naději na záchranu zvládli, přestože hodně lidí jim už nevěřilo...
„To je jejich názor,“ prohlásil Josef Dvorník. „Byla jich tuším spousta, ale věřím tomu, že celá Morava věřila Baníku, nejenom Ostrava bez ohledu na to, co se dělo po minulém kole.“
Zástupci Dukly i mnozí jejich příznivci zpochybňovali výkon rozhodčích po prohře v Teplicích 0:2, byť trenér Pavel Šustr uznal, že vyloučení Kevina-Prince Milly a Erika Hunala byla oprávněná. Jenže padala i silná slova v tom smyslu, že někdo Duklu v lize nechce...
„Moc jsem to nečetl, i když chci mít všeobecný přehled o dění ve sportu, ve fotbale, ale minulý týden jsem to omezil, abych se soustředil je na náš tým,“ řekl trenér Dvorník. „Každopádně vždycky jsou ve fotbale nějaká rozhodnutí, která bude někdo zpochybňovat. Ale pokud se vrátím k našemu utkání s Duklou, tak výhru jsme si zasloužili.“