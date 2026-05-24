Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Baník stále žije. Všichni víme, že musíme pokračovat dál, řekl kouč Dvorník

Jiří Seidl
  13:12
Aniž by se fotbalisté ostravského Baníku zapsali mezi střelce, vyhráli v Praze nad Duklou 3:0. Všechny tři góly, které dali, si soupeři vstřelili sami... Díky tomu Ostravští odvrátili přímý sestup. Jenže zachránění ještě nejsou. V baráži je čeká druhý tým národní ligy Táborsko.
Trenér ostravských fotbalistů Josef Dvorník diriguje hráče.

Trenér ostravských fotbalistů Josef Dvorník diriguje hráče. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu...
Ostravský kapitán Michal Frydrych slaví s fanoušky vítězství nad Duklou a...
Jeden ze závarů před brankou pražské Dukly.
Ostravský záložník Srdjan Plavšič takto vystřelil a domácí obránce Marios...
22 fotografií

„Ještě není konec, ku...“ křičel jeden z ostravských fandů po utkání při děkovačce fotbalistů.

„Všichni víme, že musíme pokračovat dál. Nebojte, v kabině už padla slova, že se musíme znovu pořádně nachystat,“ řekl ostravský trenér Josef Dvorník. „Musíme zregenerovat a zvolit vhodný tréninkový proces, hráče vyladit, abychom po prvním utkání baráže měli dobrou pozici pro odvetu.“

Boj o prvoligovou příslušnost rozjedou Ostravští už v úterý od 18.00 doma. V Táboře budou hrát v sobotu ve 13.00.

Baník ale dál hledá střelce, byť v minulých dvou klíčových střetnutích se Zlínem a Duklou dal pět branek. Leč čtyři si protihráči dali sami...

Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosty čeká baráž

„Tolik vlastních gólů, jako teď v utkání s Duklou, jsem ještě nezažil, ale je mi to úplně jedno, tím mi radost nezkazíte,“ pousmál se Dvorník. „Je to gól, takové padají i v Lize mistrů, rozhodují těžké zápasy na mistrovství světa. Abychom dali tři góly, museli jsme být aktivní, museli jsme do těch situací soupeře dotlačit.“

Trenér Dukly Pavel Šustr označil tři vlastní góly za velký kopec smůly. „Nezažil jsem to, převládá velký smutek, zklamání z toho, že jsme cíl, který jsme si dali, nesplnili,“ povzdechl si Šustr po tom, co jeho tým sestupuje z nejvyšší soutěže po dvou letech .

„Nevím, co k těm vlastním gólům říct,“ přemítal kapitán Dukly Marcel Čermák. „Fotbal je nevyzpytatelný, ale my jsme dneska... Nevím, je to obrovská škoda.“

Upřímný Šustr: Sestoupili i slavnější, život jde dál. Disciplinárka? Nechci být ovce

Po utkání domácí rozebírali i střet Michala Frydrycha s Dominikem Haškem v 50. minutě za stavu 0:1. Sudí Karel Rouček po konzultaci s videoasistentem penaltu neodpískal.

„Mohl to být klíčový moment, ale důležitější je, že jsme nezvládli situace, po níž jsme dostali gól,“ mrzelo Pavla Šustra. „Penalta byla nebyla, ale nerozumím tomu, co znamená velká nebo malá intenzita faulu, jak to vysvětloval sudí.“

Josef Dvorník podotkl, že člověk má trošku obavy, když sudí některou ze situací v utkání přezkoumává s pomocí videa. „Ale upřímně, zrovna v ten moment jsem řešil jiné věci ohledně našeho rozestavení v defenzivě, takže jsem úplně nevěděl, o co se jedná,“ řekl Dvorník. „Navíc vím, že v takových situacích ničemu nepomůžu, protože pokud by rozhodčí nařídili penaltu, tak to nijak neovlivním.“

Fandové Baníku zaplavili Prahu

Byť fotbalisté Baníku v této sezoně podávají bídné výkony, stále se mohou spolehnout na své fanoušky, jichž do Prahy dorazilo na čtyři tisíce, takže zaplnili více než polovinu ze 7 932, na které si diváci koupili vstupenky, jednu za 290 korun.

„Nějakou úplně šílenou nervozitu jsem před utkáním necítil, v tom to už mám v sobě nějak nastavené, ale když jsem viděl ty proudy banikovských fanoušků, jak jdou na Julisku, tak to na mě dýchlo a nervozita přece jen byla větší,“ přiznal Josef Dvorník.

A po utkání fandové Baníku v bílých tričkách skandovali trenérovo jméno... Ten jim skromně v pozadí za fotbalisty zatleskal.

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu proti Dukle.
Ostravský kapitán Michal Frydrych slaví s fanoušky vítězství nad Duklou a udržení se v lize.
Jeden ze závarů před brankou pražské Dukly.
Ostravský záložník Srdjan Plavšič takto vystřelil a domácí obránce Marios Purzitidis si míč srazil do vlastní branky.
22 fotografií

„Beru to tak, že pokud se vyhrává, měl by být trenér trošku v ústraní,“ uvedl Dvorník. „A když se prohrává, to jsou ty nepříjemné okamžiky, jaké jsme zažili třeba na Slovácku, tak se snažím klukům pomoct a jít místo nich schytat ty největší rány. Vítězství ať si užívají hráči, protože oni jsou hybatelem mužstva a výsledků.“

Fotbalisté Baníku další ze zápasů o naději na záchranu zvládli, přestože hodně lidí jim už nevěřilo...

„To je jejich názor,“ prohlásil Josef Dvorník. „Byla jich tuším spousta, ale věřím tomu, že celá Morava věřila Baníku, nejenom Ostrava bez ohledu na to, co se dělo po minulém kole.“

Zástupci Dukly i mnozí jejich příznivci zpochybňovali výkon rozhodčích po prohře v Teplicích 0:2, byť trenér Pavel Šustr uznal, že vyloučení Kevina-Prince Milly a Erika Hunala byla oprávněná. Jenže padala i silná slova v tom smyslu, že někdo Duklu v lize nechce...

„Moc jsem to nečetl, i když chci mít všeobecný přehled o dění ve sportu, ve fotbale, ale minulý týden jsem to omezil, abych se soustředil je na náš tým,“ řekl trenér Dvorník. „Každopádně vždycky jsou ve fotbale nějaká rozhodnutí, která bude někdo zpochybňovat. Ale pokud se vrátím k našemu utkání s Duklou, tak výhru jsme si zasloužili.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

ONLINE: Jablonec - Liberec, souboj zklamaných, bude mít derby náboj?

Sledujeme online
Jablonecký záložník Sebastian Nebyla s míčem před Vojtěchem Stránským z Liberce

Jablonec pátý, Liberec šestý, oba bez pohárů. Podještědské derby v závěrečném kole nadstavby ztrácí náboj. Duel můžete od 14.00 sledovat v online reportáži.

24. května 2026  13:30

Baník stále žije. Všichni víme, že musíme pokračovat dál, řekl kouč Dvorník

Trenér ostravských fotbalistů Josef Dvorník diriguje hráče.

Aniž by se fotbalisté ostravského Baníku zapsali mezi střelce, vyhráli v Praze nad Duklou 3:0. Všechny tři góly, které dali, si soupeři vstřelili sami... Díky tomu Ostravští odvrátili přímý sestup....

24. května 2026  13:12

ONLINE: Sparta - Hradec Kr., v základu Sochůrek i kapitán Haraslín

Sledujeme online
Hradecký obránce Jakub Uhrinčať se snaží zastavit sparťanského útočníka Lukáše...

Sparťanští fotbalisté se s ročníkem, v němž nezískali žádnou trofej a v lize obsadí druhou příčku, rozloučí před vyprodaným hledištěm. Duel 5. kola proti Hradci Králové můžete od 14.00 sledovat v...

24. května 2026  13:07

ONLINE: Slavia - Plzeň, první se třetím, domácí s několika mladíky v sestavě

Sledujeme online
Igoh Ogbu ze Slavie hlavičkuje v zápase s Plzní.

Slávističtí fotbalisté, už jistí šampioni, převezmou pohár pro mistra liga. A jistě ho nebudou chtít zvedat po porážce. Jejich závěrečné utkání sezony proti Viktorii Plzeň můžete od 14.00 sledovat v...

24. května 2026  13:04

Baráž je pro velké chlapy, říká Skuhravý. O soupeři Slovácka mluvil s respektem

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka

Mrzelo jej, že jeho tým neudělal věrným fanouškům v krajském derby radost. Nechápal, jak mohli hráči podat tak rozdílný výkon v prvním a druhém poločase. Po krátkém hodnocení porážky 0:1 ve Zlíně se...

24. května 2026

Záchrana last minute. Prostějov zůstává druholigový: Takhle to dál nejde, ví kapitán

Fotbalisté Prostějova slaví záchranu ve druhé lize, uprostřed je trenér a...

Rozhodčí zapískal do píšťalky a na tribunách propukla obrovská euforie. Fotbalový Prostějov se doslova na poslední chvíli zachránil v druhé lize. Část hráčů se začala radovat a pobíhat po hřišti,...

24. května 2026  9:07

Sporný moment zase proti Dukle. Kontakt tam byl, ale ne penaltový, vysvětlil sudí

Dominik Hašek z Dukly Praha se snaží uniknou Václavu Jurečkovi z Baníku Ostrava.

Před týdnem v Teplicích jejich gól neplatil kvůli údajné ruce, kterou „nikdo“ neviděl. V rozhodujícím zápase o předposlední příčku proti Baníku zase fotbalisté Dukly nezahrávali pokutový kop, který...

24. května 2026  7:27

Sigma má po sezoně a řeší trenéra. Hapal: Jarolím je varianta. O které hráče je zájem?

Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Tak a je konec. Další ligové sezoně odzvonilo, ale ve fotbalové Olomouci ta nejdůležitější práce začíná teprve nyní. Předseda Sigmy Ondřej Navrátil už dříve předeslal, že úvodní sezona je...

24. května 2026  7:21

Baráž o fotbalovou ligu: Soupeři, program zápasů, výsledky, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které budou muset hájit příslušnost k elitě v baráži. Baník vyzve Táborsko, Slovácko si zahraje proti Artisu Brno. Program, výsledky, herní systém...

23. května 2026  22:52

Fotbalistky Barcelony počtvrté v historii ovládly Ligu mistryň. Zářila Polka

Fotbalistky Barcelony slaví vítězství v Lize mistryň.

Fotbalistky Barcelony si hýčkají svůj historicky čtvrtý triumf v Lize mistryň. Ve finále v norském Oslu porazily francouzský OL Lyonnes 4:0. Hráčkou zápasu byla polská útočnice Ewa Pajorová, která si...

23. května 2026  21:35

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Nadstavba fotbalové ligy 2026: výsledky skupiny o umístění a záchranu

Ostravský obránce Vlasij Sinjavskij v hlavičkovém souboji se Sampsonem Dwehem z...

Nadstavbová část fotbalové ligy určila sestupujícího i účastníky baráže. A kdo si vedl nejlépe ve vyřazovacích bojích o finanční prémii a lepší nasazení v domácím poháru? Podívejte se na výsledky.

9. května 2026  19:56,  aktualizováno  23. 5. 21:33

Premier League má posledního účastníka, mezi elitu postoupil Hull City

Oliver McBurnie slaví postup Hull City do Premier League.

Posledním postupujícím do Premier League se stali fotbalisté Hull City, kteří ve finále play off druhé ligy porazili 1:0 Middlesbrough. Zápas v londýnském Wembley rozhodl v nastavení Oli McBurnie.

23. května 2026  20:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.