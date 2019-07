Zlínští fotbalisté zůstávají na nule. Frajeři se podělali, láteří Csaplár

„Proti Slavii jsme měli získat minimálně bod, v Olomouci také,“ je přesvědčený nový trenér Josef Csaplár, který zahájil svoje zlínské angažmá dvěma frustrujícími porážkami 0:1.

Lepší dojem zanechal jeho výběr v domácím mači proti mistrovi, kterého celý první poločas mačkal. Jenže nebyl efektivní v koncovce. V Olomouci zlínští fotbalisté na začátku obou poločasů nestíhali.

„Sigma měla převahu, chvílemi vypadalo, že drtivou,“ uznal Csaplár, jehož celek se dostával do nouzových situací většinou sám. „Nebyli jsme schopni kvalitně udržet míč vepředu. Kazili jsme naprosto neskutečně lehké balony. Pak dostanete do protitlaku kohokoliv.“

Hosté hrozili vždy jenom v závěrech poločasů po občerstvovacích pauzách. Před přestávkou hlavičkovali v nadějné pozici těsně mimo Buchta s Fantišem, Jiráčkovu ránu vyrazil gólman Reichl, Poznarovi pak scházel půlkrok, aby uklidil z pětky míč do sítě.

V 81. minutě mohl Poznar zajistit Zlínu aspoň bod, jenže zblízka trefil vyběhnutého Reichla. A Čanturišviliho pumelice z dálky prosvištěla vedle tyče.

„Je vidět, že chceme hrát fotbal, že chceme hrát nahoru. Až do šancí to všechno umíme, ale čekáme, až to tam padne,“ stýskal si Csaplár.

Od mužstva si žádal v sobotním olomouckém parnu mnohem více. I když nebyl konkrétní, výkon některých hráčů ho těžce zklamal. A při hodnocení použil i expresivní výrazy.

„Vytočilo mě, že se někteří z tlaku Olomouce podělali. Přitom jsme měli sestavu s věkovým průměrem devětadvacet let. Tohle se může stát mladým klukům, ale ne takovým frajerům. Někteří hráči začnou mít se mnou veliké problémy,“ přitvrdil Csaplár.