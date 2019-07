Csaplár po těsné prohře se Slavií: Lze dostat jiné góly, ale takový ne

„Hráčům jsem říkal a říkám to pořád: Můžete hrát od šestnáctky k šestnáctce jak chcete, ale v okamžiku, kdy nehrajete kvalitně v pokutových územích, těžko můžete pomýšlet na výhru. Fotbal se rozhoduje ve vápně, my jsme v tom selhali, a proto jsme nezískali body,“ uvedl Csaplár po porážce 0:1, kterou odstartoval svoji zlínskou misi.

Do první půlky jste nastoupili hodně aktivně a Slavii jasně přehrávali. Po obrátce jste jí přenechali iniciativu. Docházely vám po náročném presinku síly, nebo se Slavia tak zlepšila?

Jedno s druhým. Největší umění je rozluštit proč. Pokud to někdo umíte, tak vás okamžitě angažuji. Jestli my jsme byli tak dobří a oni tak špatní, nebo my potom tak špatní a oni dobří. To je na analýzu. Slavia v přestávce vystřídala. Přišel Petr Ševčík, technický hráč, který více podržel balon. Pak tam dala Júsufa. Může si z lavičky ohromně pomoct. Trefit se přímo do děje zápasu. Zpočátku druhé půlky získávala převahu, měla šance. Chtěli jsme na to reagovat. Buď se vám to s vašimi kartami povede, nebo ne. Nám samozřejmě nějaké síly odešly. Ale co mi celý zápas chybělo, byla lepší mezihra.

Co jste říkal po utkání Antonínu Fantišovi, který v první půlce neproměnil dvě velké šance a při druhé nestihl poslat míč do prázdné brány?

Když se podíváte na druhou šanci, tak Kúdela udělal výborný skluz. Neměl to až tak jednoduché. Možná mohl zkusit zakončit hned. Nemusel dělat kličku. Nevím. Jsou hráči, kteří jsou lajdáci, flinkové. Takový byl na hřišti také jeden, ale jméno vám neřeknu. Fakt jsem na něho naštvaný. Ale Tondovi nic vyčítat nebudu.

Od útočníků se však góly očekávají, ne?

On to uvidí, rozebereme si to, budeme s tím pracovat, trénovat. Věřte mi, že nebylo v tu chvíli na zeměkouli nešťastnějšího člověka než Tonda Fantiš. Ale pokud vidíte od hráče, jak k tomu přistupuje, jak běhá, tak výčitky nejsou na místě. Škrtit ho nebudu. On je navíc typ, jemuž to ani říkat nemusíte. On to ví. A já mu tím nepomůžu.

Nakonec jste inkasovali ze situace, kterou jste mohli minimálně dvakrát vyřešit. To musí být frustrující, ne?

To je noční můra. Jsem naštvaný. Lze dostat jiné góly, ale takový ne. Byl hrozně laciný, po hrubé individuální chybě. Prvopočátek byl trestuhodný. Pak je to taková náhoda, že už s tím nic neuděláte.

Většinu jara odchytal jako jednička Rakovan. Novou sezonu ale začal Dostál. Chtěl jste udělat změnu?

Přišel jsem sem bez předsudků. Se všemi hráči se bavím často, s gólmany tolik ne. Ale před zápasem jsem Dostálovi řekl: Chytáš, protože sis to zasloužil. Nejdeš tam proto, abych tě z brány vyndal po jedné dvou chybách. Teď je to na tobě, podržím tě. Na něm je, aby tam vydržel co nejdéle. Když to bude jinak, bude chytat Rakovan.

Tandem Matejov–Džafič na pravé straně hrál v přípravě výtečně. Proti Slavii se ale postupně vytrácel. Souhlasíte?

Asi se shodneme, že v první půlce to fungovalo lépe než ve druhé. A teď zkuste tuhle záhadu rozluštit. Proč to vždycky funguje na straně, kde stojím, a proč to nefunguje na straně, kde nestojím? Ve všech zápasech. Teď mě napadá jen sprostý výraz. Oba jsou výborní hráči, výborní kluci, pracanti, ale tohle nejde. Když se s nimi budu bavit, zeptám se jich, proč nejste ve Spartě, ve Slavii, nebo venku a jste tady. Odpovím, protože něco děláte blbě. Je to opakovaný problém. To si musí vyřešit sami. Ale umím být zlý.

Pracujete ještě na posílení týmu?

Jména neřeknu, ale určitě bych tady někoho přivítal. Mám vytipovaných pár hráčů, kteří jsou zajímaví a kteří by tady mohli být. Ale pokud někdo přijde, musí někdo odejít. To je ekonomika. Jsou tady hráči, kteří se do toho budou těžko dostávat. Je to průběžný proces. Máme čas. Přestupní termín končí až v září.