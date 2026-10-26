Skoro tři měsíce se na hřišti mračil a chytal za hlavu, až v neděli se mohl smát od ucha k uchu.
A rovnou čtyřikrát!
Slovácko rozmetal hattrickem za třiadvacet minut a ve druhém poločase ještě dorazil brankou na konečných 5:1.
První gól šoupl brankáři Hečovi mezi nohama, druhý nechytatelnou ranou z úhlu pod břevno, třetí po zemi na zadní tyč a čtvrtý pohotově z otočky. Všechno silnější levačkou. To bylo něco!
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„Nebudu lhát, hodně jsem to potřeboval. Nic takového jsem nikdy dřív nezažil,“ odfrkl si po zápase. „Bylo to náročné i pro rodinu, doma viděli, že jsem nebyl šťastný, snadno jsem se naštval. Prvním gólem se naštěstí všechno protrhlo.“
Dvakrát se rozběhl slavit pod tribunu k fanouškům, potřetí zůstal stát, zvedl ruce nad hlavu a vychutnával si opojné pocity a počtvrté v rohu hřiště nadšeně máchl pěstí.
Ta úleva!
Umíte si představit, jak moc muselo Brunese drtit, že coby posila za 150 milionů zvládl od konce července jediný ligový gól, při debutu proti Zlínu?
Bylo to vidět.
Zápas od zápasu se trápil víc, sebevědomí klesalo, často se vůbec nedostal ke střele, a když už, koncovku pokazil. Nepřiznal by to, ale sám musel začít o vlastních schopnostech pochybovat, protože taková je lidská přirozenost.
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Uklidňovat ho mohlo, že i daleko slavnější střelci se soužili podobně.
Tušili jste třeba, jak začínal v Arsenalu Thierry Henry, francouzská legenda, které postavili před stadionem sochu? Po patnácti ligových kolech měl jediný gól a fanoušci už začínali brblat, koho to klub za ranec peněz koupil.
Nebo Diego Forlán, uruguayský hrdina, pozdější dvojnásobný vítěz evropské Zlaté kopačky: když ho v létě 2002 získal Manchester United, čekal na první trefu šestadvacet zápasů.
Fernando Torres, španělský mistr světa i Evropy? V Liverpoolu válel, ale jakmile přestoupil do Chelsea, trápil se dokonce dvakrát. V úvodní sezoně mu trvalo třináct zápasů, než zapsal první gól, během druhé táhl sérii čtyřiadvaceti zápasů na suchu.
A jméno Saido Berahino vám něco řekne? Kdysi velký anglický talent, který v mládežnických reprezentacích oslňoval a ještě v jedenadvacítce se trefil jedenáctkrát ve dvanácti zápasech, se ve West Bromwichi a pak i po přestupu do Stoke zasekl tak moc, že gól vyhlížel nekonečných 913 dní.
Proti němu si Brunes musel počkat vlastně jen chviličku, ale i tak to pro Spartu byla extrémní nepříjemnost. Když ho z Čenstochové vykoupila za rekordní peníze, věřila, že má v útoku vystaráno. Nejenže blonďatý Nor za poslední dvě sezony stihl v Polsku třicet ligových gólů – očekávání ještě zvyšovalo, že je bratrancem fotbalového supermana Erlinga Haalanda.
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Sám se přitom na jeho slávě nikdy nepřiživoval, naopak. Dotazy na slavného příbuzného ho od mládí spíš otravovaly, a když už o něm promluvil, moc neprozradil: „Vždycky mi radil: Fotbal si užívej, vždyť je to zábava! Tak se snažím.“
Těžko někdy bratrance dožene, možná se mu ani nepřiblíží, ale v neděli Brunes dokázal, že Sparta v něm vážně může mít poklad.
Když deset minut před koncem střídal, patnáct tisíc fanoušků mu tleskalo vestoje a jen co usedl na lavičku, popáté v zápase mu poděkovali na norský způsob: celý kotel rukama napodoboval veslování a burácel: Bru-nes! Bru-nes! Bru-nes!
Třeba si okopírovanou děkovačku brzy užije přímo na Letné i Haaland, který Spartu nejdřív začal sledovat na Instagramu a pak slíbil: „Doufám, že se budu moct brzy přijet podívat na zápas. Určitě tam bude skvělá atmosféra.“
Čas by mohl mít třeba 5. listopadu na Evropskou ligu proti Bournemouthu. A může se těšit, protože bratranec začal pálit v pravý čas.