Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chance Liga 2026/2027

A bratranec může dorazit! Brunes ukončil sérii, které hvězdy se trápily jako on?

David Čermák
  10:25
Sparťanský útočník Jonatan Brunes oslavuje vstřelený gól.

Sparťanský útočník Jonatan Brunes oslavuje vstřelený gól. | foto: ČTK

Jonatan Brunes a kouč Brian Priske po zápase proti Slovácku, kdy norský útočník...
Sparťanský útočník Jonatan Brunes slaví vstřelený gól.
Fotbalisté Sparty se radují z gólu Jonatana Brunese proti Slovácku.
Sparťanský útočník Jonatan Brunes střílí gól v utkání proti Slovácku.
8 fotografií
Když přijmete trochu nadsázky, chvílemi to vypadalo, že z lodi netrefí oceán. Čekal dlouho, strašlivě dlouho. Čtrnáct zápasů. Osmdesát šest dní. Najednou z něj během chvilky všechna ta tíha spadla. Už věříte, že Jonatan Braut Brunes může fotbalové Spartě pomoct?

Skoro tři měsíce se na hřišti mračil a chytal za hlavu, až v neděli se mohl smát od ucha k uchu.

A rovnou čtyřikrát!

Slovácko rozmetal hattrickem za třiadvacet minut a ve druhém poločase ještě dorazil brankou na konečných 5:1.

První gól šoupl brankáři Hečovi mezi nohama, druhý nechytatelnou ranou z úhlu pod břevno, třetí po zemi na zadní tyč a čtvrtý pohotově z otočky. Všechno silnější levačkou. To bylo něco!

Chance Liga 2026/27

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Nebudu lhát, hodně jsem to potřeboval. Nic takového jsem nikdy dřív nezažil,“ odfrkl si po zápase. „Bylo to náročné i pro rodinu, doma viděli, že jsem nebyl šťastný, snadno jsem se naštval. Prvním gólem se naštěstí všechno protrhlo.“

Dvakrát se rozběhl slavit pod tribunu k fanouškům, potřetí zůstal stát, zvedl ruce nad hlavu a vychutnával si opojné pocity a počtvrté v rohu hřiště nadšeně máchl pěstí.

Ta úleva!

Umíte si představit, jak moc muselo Brunese drtit, že coby posila za 150 milionů zvládl od konce července jediný ligový gól, při debutu proti Zlínu?

Bylo to vidět.

Zápas od zápasu se trápil víc, sebevědomí klesalo, často se vůbec nedostal ke střele, a když už, koncovku pokazil. Nepřiznal by to, ale sám musel začít o vlastních schopnostech pochybovat, protože taková je lidská přirozenost.

Býval jsem i otrávený, teď už je to pryč, líčil Brunes. Jeho procitnutí si všiml i Haaland

Uklidňovat ho mohlo, že i daleko slavnější střelci se soužili podobně.

Tušili jste třeba, jak začínal v Arsenalu Thierry Henry, francouzská legenda, které postavili před stadionem sochu? Po patnácti ligových kolech měl jediný gól a fanoušci už začínali brblat, koho to klub za ranec peněz koupil.

Nebo Diego Forlán, uruguayský hrdina, pozdější dvojnásobný vítěz evropské Zlaté kopačky: když ho v létě 2002 získal Manchester United, čekal na první trefu šestadvacet zápasů.

Fernando Torres, španělský mistr světa i Evropy? V Liverpoolu válel, ale jakmile přestoupil do Chelsea, trápil se dokonce dvakrát. V úvodní sezoně mu trvalo třináct zápasů, než zapsal první gól, během druhé táhl sérii čtyřiadvaceti zápasů na suchu.

NEPODAŘENÁ PREMIÉRA. Fernando Torres, nová posila Chelsea, si při odchodu do kabiny podává ruku s manažerem Carlem Ancelottim

A jméno Saido Berahino vám něco řekne? Kdysi velký anglický talent, který v mládežnických reprezentacích oslňoval a ještě v jedenadvacítce se trefil jedenáctkrát ve dvanácti zápasech, se ve West Bromwichi a pak i po přestupu do Stoke zasekl tak moc, že gól vyhlížel nekonečných 913 dní.

Proti němu si Brunes musel počkat vlastně jen chviličku, ale i tak to pro Spartu byla extrémní nepříjemnost. Když ho z Čenstochové vykoupila za rekordní peníze, věřila, že má v útoku vystaráno. Nejenže blonďatý Nor za poslední dvě sezony stihl v Polsku třicet ligových gólů – očekávání ještě zvyšovalo, že je bratrancem fotbalového supermana Erlinga Haalanda.

Priske: Brunes? Štěstí i kvalita, druhý gól byl klasa. Pomohlo sezení s asistentem

Sám se přitom na jeho slávě nikdy nepřiživoval, naopak. Dotazy na slavného příbuzného ho od mládí spíš otravovaly, a když už o něm promluvil, moc neprozradil: „Vždycky mi radil: Fotbal si užívej, vždyť je to zábava! Tak se snažím.“

Těžko někdy bratrance dožene, možná se mu ani nepřiblíží, ale v neděli Brunes dokázal, že Sparta v něm vážně může mít poklad.

Když deset minut před koncem střídal, patnáct tisíc fanoušků mu tleskalo vestoje a jen co usedl na lavičku, popáté v zápase mu poděkovali na norský způsob: celý kotel rukama napodoboval veslování a burácel: Bru-nes! Bru-nes! Bru-nes!

Třeba si okopírovanou děkovačku brzy užije přímo na Letné i Haaland, který Spartu nejdřív začal sledovat na Instagramu a pak slíbil: „Doufám, že se budu moct brzy přijet podívat na zápas. Určitě tam bude skvělá atmosféra.“

Čas by mohl mít třeba 5. listopadu na Evropskou ligu proti Bournemouthu. A může se těšit, protože bratranec začal pálit v pravý čas.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

13. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

11. kolo

12. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 12 8 4 0 27:7 28
2. AC Sparta PrahaSparta 12 7 1 4 25:13 22
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 6 3 3 19:14 21
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 6 3 3 19:15 21
5. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
6. FK JablonecJablonec 12 6 2 4 16:13 20
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 12 6 2 4 16:16 20
8. FK TepliceTeplice 12 5 3 4 18:17 18
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 4 4 4 24:21 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 4 3 13:13 16
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 3 5 11:15 15
12. FK PardubicePardubice 12 4 2 6 14:17 14
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 11 2 3 6 11:20 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 4 7 11:23 7
16. FC ZlínZlín 12 0 2 10 9:24 2
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Bohemians dostali povolení na jižní tribunu Ďolíčku, stavba začne už ve středu

Vizualizace nového Ďolíčku.

Bohemians Praha 1905 dostal stavební povolení na vybudování jižní tribuny fotbalového stadionu Ďolíček. Rozhodnutí obdržel od stavebního odboru Úřadu městské části Praha 10. Práce na základových...

Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod

Slávisté slaví gól Pavla Kačora do sítě Fenerbahce.

Od našeho zpravodaje v Turecku Vzhledem k průběhu zápasu je to zlatý bod. Slávističtí fotbalisté sice prodloužili sérii bez vítězství v Lize mistrů na dvaadvacet zápasů, slaví však první zisk v této sezoně. V úterý večer v...

Kam s Chorým? Nejspíš zahraničí. Náznaky jsou i ze Saúdské Arábie, řekl agent

Český útočník Tomáš Chorý před utkáním s Koreou.

Zatímco v Istanbulu zrovna kouč Jindřich Trpišovský médiím potvrdil, že Tomáš Chorý, problémový útočník Slavie, si v jeho týmu už nekopne, hráčův agent David Nehoda seděl v Praze na Žižkově na křtu...

OBRAZEM: Známí fotbaloví potížisté. Česko má Chorého či Řepku, co ostatní země?

Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví gól z pokutového kopu.

Pokud opravdu Tomáš Chorý odejde do zahraničí, česká liga přijde o jednoho z nejproblémovějších hráčů minimálně v rámci své moderní historie. A kdo řádil jinde? Podívejte se na výběr těch...

A bratranec může dorazit! Brunes ukončil sérii, které hvězdy se trápily jako on?

Sparťanský útočník Jonatan Brunes oslavuje vstřelený gól.

Když přijmete trochu nadsázky, chvílemi to vypadalo, že z lodi netrefí oceán. Čekal dlouho, strašlivě dlouho. Čtrnáct zápasů. Osmdesát šest dní. Najednou z něj během chvilky všechna ta tíha spadla....

26. října 2026  10:25

Kováč: Nasazení bylo tragické. Nastoupí ten, kdo se pro klub rozbije na kaši

Plzeňský trenér Radoslav Kováč se svým asistentem Markem Bakošem během utkání s...

Na jaře výhra 1:0, v neděli zasloužený triumf 2:1. Trenér fotbalistů Pardubic Jan Trousil podruhé v řadě dovedl tým k vítězství v Plzni, kde téměř dva roky působil v roli asistenta Miroslava Koubka....

26. října 2026  9:44

Příběhy Zlatého míče: mrkvová šťáva, boty v olovu a teď řízek. Zvítězí favorit Kane?

Kanonýr Bayernu Harry Kane oslavuje vstřelenou branku v tradiční bitvě proti...

Místo nóbl večírku komorní setkání na radnici v Blackpoolu na dohled chladného Irského moře. Žádní vyšňoření moderátoři, žádná hudební vystoupení, žádný červený koberec. Jen anglický fotbalový rytíř...

26. října 2026  9:19

Teplické období gólového sucha. Frťala: Nemáme Haalandy. Nejen my, celá liga

Teplice - Artis Brno, 24. října 2026, zápas fotbalové ligy v halloweenském...

Přestali vítězit, nepřestali bavit. Přestali střílet góly, nepřestali střílet. Přestali proměňovat šance, nepřestali si je vytvářet. Přesto je i trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala mrzutý z...

26. října 2026  8:30

Fotbalový Hradec doma trpí. Kouč Horejš: Na tohle jsme nebyli zvyklí

Jablonecký Filip Novák sráží ve skluzu míč před Tomášem Čvančarou z Hradce.

Tahle nepříjemná série už musí hodně mrzet a nahlodávat sebevědomí. Fotbalisté Hradce Králové v posledních týdnech ztratili jistotu, která jim řadu měsíců dodávala klid a potřebné body. V domovské...

26. října 2026  7:30

Priske: Brunes? Štěstí i kvalita, druhý gól byl klasa. Pomohlo sezení s asistentem

Brian Priske, kouč Sparty

Sám si musel mockrát lámat hlavu, jak to zařídit, aby odjistil hlavní sparťanskou zbraň. Čtrnáct zápasů zůstala zadřená, což trenéra Briana Priskeho jistě trápilo. Když útočník Jonatan Braut Brunes...

26. října 2026  6:42

Mbappé králem El Clásika. Real Madrid vyhrál, Barcelonu připravil o první body

Fotbalisté Realu Madrid slaví gól Kyliana Mbappého.

Barcelona prohrála v 10. kole španělské fotbalové ligy s Realem Madrid 1:2. Po devíti ligových výhrách v řadě ztratila první body, ale dál vede tabulku o dva body před Atlétikem Madrid. Real se...

25. října 2026  23:17

Bylo to emotivní, nic jiného než výhru jsem si v Plzni nepřipouštěl, líčil Krčík

Plzeňský útočník Christophe Kabongo se pokouší vystřelit před Dávidem Krčíkem z...

Po utkání radostně naskákal na spoluhráče, hlasitě dával průchod emocím. Slovenský fotbalový obránce Dávid Krčík si náramně užil výhru v Plzni, kde ještě na začátku sezony působil. Na jaře v jejím...

25. října 2026  22:34

Plzeň - Pardubice 1:2, další domácí prohra, favorit se po půli zmohl jen na snížení

Sestřih zápasu
Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu v Plzni.

V týdnu doma prohráli v Evropské lize proti Lefski Sofia 1:2. A stejným poměrem fotbalisté Plzně nestačili ve 12. kole první ligy ani na Pardubice. Hosté se dvakrát prosadili v prvním poločase,...

25. října 2026  19:54,  aktualizováno  20:43

Horníček udržel čisté konto. Liverpool zastavil rozjetý Brighton, krize United trvá

Brankář Lukáš Horníček z Newcastlu zasahuje proti pokusu Jeana-Philippa Matety...

Pěti nedělními zápasy pokračoval program 8. kola anglické fotbalové ligy. Ve šlágru Liverpool porazil Brighton 2:0 a ukončil jeho sérií čtyř vítězství v řadě. Blýskl se i gólman Lukáš Horníček, který...

25. října 2026  19:39,  aktualizováno  20:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Schick se poprvé neprosadil, Leverkusen prohrál. Radují se Hložek s Coufalem

Fotbalisté Hoffenheimu se radují z gólu Alexandera Prasse.

Fotbalisté Hoffenheimu v 7. kole bundesligy porazili Bayer Leverkusen 3:0. Patrik Schick, který jako jediný hráč v soutěži dal dosud gól v každém ligovém kole, vyšel tentokrát naprázdno a vysloužil...

25. října 2026  18:37

Býval jsem i otrávený, teď už je to pryč, líčil Brunes. Jeho procitnutí si všiml i Haaland

Sparťanský útočník Jonatan Brunes slaví vstřelený gól.

Do Česka v neděli dorazilo pořádné severské počasí a s ním norský fotbalista Jonatan Brunes doručil v zápase proti Slovácku (5:1) čtyři góly. „Nemyslím si, že by mi zrovna počasí pomohlo,“ říkal...

25. října 2026  18:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×