Hattrick stihl za třiadvacet minut v první půli, čtvrtý gól přidal dvacet minut před koncem. Všechny branky dal levačkou, zato každá oslava byla jiná.
Při první nejdřív schoval obličej v dlaních a přes reklamní panely se nakláněl k fanouškům. Při druhé ukázal prstem na tribunu a pak se otočil ke spoluhráčům. Při třetí zůstal jen stát a čekal, až k němu ostatní přiběhnou. Při čtvrté se rozběhl k tribuně a divoce máchl rukou.
„Nad tím moc nepřemýšlím, není v tom nic speciálního. Nějak to přijde,“ prohodil šestadvacetiletý útočník.
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„V první půli dal sice hattrick, ale přitom měl xG asi jen 0,34. Předtím měl možná vyšší, ale gól nedal. Přiklonily se k němu různé detaily, trochu štěstí, ale zároveň ukázal kvalitu. Předtím druhý gól byl skvělý,“
Dosud jste dal za Spartu jediný gól, v červenci. Od té doby čtrnáct zápasů nic. Co s vámi bylo?
Nevím, neznám ty důvody. Měl jsme období, kdy jsem se do šancí ani nedostával. To pak gól ani dát nemůžete. Bylo důležité, že šance přišly. A když je máte, pak už je jednodušší to prolomit.
Doléhalo to na vás? Jak jste relaxoval, abyste se ze střelecké mizérie nezbláznil?
Nedělal jsem nic zvláštního. Ale bylo to náročné období, hlavně pro rodinu. Když jsem přišel domů, byl jsem otrávený. Jinak jsem na tréninku pracoval pořád stejně a doufal, že se to změní. Věřili jsme naší práci. Jsem rád, že to období je pryč.
Jaký to je pocit to zlomit?
Moc jsem tohle potřeboval, byl to fakt už dlouhé. V kariéře se mi nikdy nestalo, že by se mi tolik týdnů nedařilo. Nebudu lhát, je to dobrý pocit. Zásadní bylo, že jsem dal první gól, protrhnul to a pak už to šlo.
Čím to bylo, že jste procitl zrovna proti Slovácku? Byl jste odpočatý, protože že jste v týdnu na Olympiakosu hrál jen půlhodinu?
Odpočinek roli hrát mohl, může vám pomoct. Někdy je lepší hrát chvíli a být čerstvý na další zápas. Ale samozřejmě na Olympiakosu jsem chtěl hrát od začátku, to je jasné. Dnes to byl dobrý zápas, bavil mě a užil jsme si ho.
Hned po utkání si vašeho počinku všiml váš slavný bratranec Erling Haaland z Manchesteru City, dal reakci na post na sparťanském instagramu. Radil vám, jak to střelecké trápení zlomit?
Fotbalu máme oba tolik, pořád hrajeme, že se o něm s Erlingem moc nebavíme. Řešíme cokoli jiného.
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Údajně má na Letnou dorazit, jak sám v jednom rozhovoru říkal, aby vás viděl a fandil z tribuny?
Tak to víte víc než já. Tohle jsem spolu opravdu neřešili. A kdyby přijet chtěl, tak bychom samozřejmě byli rádi. Sparta by ho tady přivítala se vší parádou.
Jako když oslavují fanoušci vás. Zaregistroval jste jejich pokřiky Bru-nes?
Ano, slyšel jsem to, měl jsem husí kůži. Jsem moc pyšný na to, před jakými fanoušky tady hrát můžu. Měl jsem skvělou podporu nejen od nich ale i od celého týmu.