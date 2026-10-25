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Chance Liga 2026/2027

Býval jsem i otrávený, teď už je to pryč, líčil Brunes. Jeho procitnutí si všiml i Halland

Autor:
  18:35
Sparťanský útočník Jonatan Brunes slaví vstřelený gól.

Sparťanský útočník Jonatan Brunes slaví vstřelený gól. | foto: ČTK

Fotbalisté Sparty se radují z gólu Jonatana Brunese proti Slovácku.
Sparťanský útočník Jonatan Brunes oslavuje vstřelený gól.
Sparťanský útočník Jonatan Brunes střílí gól v utkání proti Slovácku.
Sparťanský útočník Jonatan Brunes slaví vstřelený gól.
9 fotografií
Do Česka v neděli dorazilo pořádné severské počasí a s ním norský fotbalista Jonatan Brunes doručil v zápase proti Slovácku (5:1) čtyři góly. „Nemyslím si, že by mi zrovna počasí pomohlo,“ říkal sparťanský útočník se smíchem.

Hattrick stihl za třiadvacet minut v první půli, čtvrtý gól přidal dvacet minut před koncem. Všechny branky dal levačkou, zato každá oslava byla jiná.

Při první nejdřív schoval obličej v dlaních a přes reklamní panely se nakláněl k fanouškům. Při druhé ukázal prstem na tribunu a pak se otočil ke spoluhráčům. Při třetí zůstal jen stát a čekal, až k němu ostatní přiběhnou. Při čtvrté se rozběhl k tribuně a divoce máchl rukou.

„Nad tím moc nepřemýšlím, není v tom nic speciálního. Nějak to přijde,“ prohodil šestadvacetiletý útočník.

Trenér Priske o Brunesovi

„V první půli dal sice hattrick, ale přitom měl xG asi jen 0,34. Předtím měl možná vyšší, ale gól nedal. Přiklonily se k němu různé detaily, trochu štěstí, ale zároveň ukázal kvalitu. Předtím druhý gól byl skvělý,“

Dosud jste dal za Spartu jediný gól, v červenci. Od té doby čtrnáct zápasů nic. Co s vámi bylo?
Nevím, neznám ty důvody. Měl jsme období, kdy jsem se do šancí ani nedostával. To pak gól ani dát nemůžete. Bylo důležité, že šance přišly. A když je máte, pak už je jednodušší to prolomit.

Doléhalo to na vás? Jak jste relaxoval, abyste se ze střelecké mizérie nezbláznil?
Nedělal jsem nic zvláštního. Ale bylo to náročné období, hlavně pro rodinu. Když jsem přišel domů, byl jsem otrávený. Jinak jsem na tréninku pracoval pořád stejně a doufal, že se to změní. Věřili jsme naší práci. Jsem rád, že to období je pryč.

Sparťanský útočník Jonatan Brunes slaví vstřelený gól.
Fotbalisté Sparty se radují z gólu Jonatana Brunese proti Slovácku.
Sparťanský útočník Jonatan Brunes oslavuje vstřelený gól.
Sparťanský útočník Jonatan Brunes střílí gól v utkání proti Slovácku.
9 fotografií

Jaký to je pocit to zlomit?
Moc jsem tohle potřeboval, byl to fakt už dlouhé. V kariéře se mi nikdy nestalo, že by se mi tolik týdnů nedařilo. Nebudu lhát, je to dobrý pocit. Zásadní bylo, že jsem dal první gól, protrhnul to a pak už to šlo.

Čím to bylo, že jste procitl zrovna proti Slovácku? Byl jste odpočatý, protože že jste v týdnu na Olympiakosu hrál jen půlhodinu?
Odpočinek roli hrát mohl, může vám pomoct. Někdy je lepší hrát chvíli a být čerstvý na další zápas. Ale samozřejmě na Olympiakosu jsem chtěl hrát od začátku, to je jasné. Dnes to byl dobrý zápas, bavil mě a užil jsme si ho.

Hned po utkání si vašeho počinku všiml váš slavný bratranec Erling Haaland z Manchesteru City, dal reakci na post na sparťanském instagramu. Radil vám, jak to střelecké trápení zlomit?
Fotbalu máme oba tolik, pořád hrajeme, že se o něm s Erlingem moc nebavíme. Řešíme cokoli jiného.

Chance Liga 2026/27

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Údajně má na Letnou dorazit, jak sám v jednom rozhovoru říkal, aby vás viděl a fandil z tribuny?
Tak to víte víc než já. Tohle jsem spolu opravdu neřešili. A kdyby přijet chtěl, tak bychom samozřejmě byli rádi. Sparta by ho tady přivítala se vší parádou.

Jako když oslavují fanoušci vás. Zaregistroval jste jejich pokřiky Bru-nes?
Ano, slyšel jsem to, měl jsem husí kůži. Jsem moc pyšný na to, před jakými fanoušky tady hrát můžu. Měl jsem skvělou podporu nejen od nich ale i od celého týmu.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 12 8 4 0 27:7 28
2. AC Sparta PrahaSparta 12 7 1 4 25:13 22
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 6 3 3 19:14 21
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 6 3 3 19:15 21
5. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
6. FK JablonecJablonec 12 6 2 4 16:13 20
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 12 6 2 4 16:16 20
8. FK TepliceTeplice 12 5 3 4 18:17 18
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 23:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 4 3 13:13 16
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 3 5 11:15 15
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 11 2 3 6 11:20 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 4 7 11:23 7
16. FC ZlínZlín 12 0 2 10 9:24 2
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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