Jednání potvrdil po sobotním ligovém vítězství nad Pardubicemi (3:1). „Ale určitě nebude nic hotové v řádu dnů,“ doplnil vzápětí.
Brunes je hráčem polského Rakówa, za který od loňského léta nastřílel 18 branek v 38 zápasech. Gólové geny nezapře.
„Pamatujeme si ho ze zimní přípravy, tenkrát v Marbelle proti nám za Čenstochovou nastoupil, hrál na Ogbua a dělal nám velké problémy,“ přiblížil Trpišovský. „Dostali jsme info, že by bylo možné přestup udělat, i když jednání jsou zatím hodně komplikovaná. Raków se soustředí na rozehranou kvalifikaci Konferenční ligy a hráč také.“
Čenstochová má před odvetou proti bulharskému klubu Arda. V prvním utkání doma zvítězila 1:0.
„Neočekávám, že bychom se měli domluvit v řádech dnů. Jednání probíhají, ale zatím jsou na mrtvém bodě,“ řekl Trpišovský.
To se může rychle změnit právě koncem příštího týdne, tedy ve chvíli, kdy bude pohárová kvalifikace u konce. V Česku navíc přestupové období potrvá až do 8. září, takže času pořád zbývá poměrně dost.
A Slavii by se další útočník zamlouval.
Od chvíle, kdy kvůli zranění ztroskotal příchod olomouckého Jana Klimenta, spolehlivého střelce hledá.
„Není to nic nového,“ pravil už před dvěma týdny kouč Trpišovský. Tím spíš, že je aktuálně Tomáš Chorý stále v trestu a Mojmír Chytil ztracenou formu zatím nenašel.
Slavia řeší útočníky. Ale nikdo teď nechce prodávat, řekl Trpišovský. Chytila pochválil
Brunes je ročník 2000 – stejně jako jeho slavnější příbuzný. Narodil se začátkem srpna, necelé tři týdny po Haalandovi.
Společně působili v mládežnických týmech FK Bryne a v šestnácti si tam dokonce dohromady kopli i ve druhé norské lize. Haaland pak prudce vystřelil a přes Molde, Salcburk a Dortmund se dostal až do Manchesteru City.
Aktuálně je nejlépe placeným hráčem celé Premier League.
To Brunes se na elitní úroveň škrábal o dost pomaleji. Vystřídal několik norských týmů, ale až ve Strömsgodsetu začal ve dvaadvaceti střílet víc branek. V srpnu 2023 přestoupil do belgické Lovaně a odtud putoval do Čenstochové, kde prožil zatím nejlepší sezonu kariéry.
Slavia by měla být ochotná zaplatit až pět milionů eur, což je v přepočtu necelých 123 milionů korun.
Lákadlem je i Liga mistrů, kterou má pražský tým jistou. Na přestup navíc podle polských zdrojů výrazně tlačí i samotný hráč, který se proto v úvodu sezony nechoval v kabině vždycky příkladně.
Přísný trenér Marek Papszun ho v polovině srpna vyškrtl ze soupisky pro třetí předkolo Konferenční ligy.
„Hráč nám oznámil, že se necítí dobře a není připravený nastoupit,“ zdůvodnil diskutovaný krok klub ve svém prohlášení na sociálních sítích. Zároveň doplnil: „Připomínáme, že hráčův kontrakt je platný do června 2028 a že jsme vždy plnili veškeré závazky vůči němu. Brunes není a nebude v aktuálním přestupovém období na prodej.“
Což je však v rozporu s tím, o čem v sobotu večer mluvil trenér Slavie.
Také novinář Grzegorz Rudynek z polského deníku Przeglad Sportowy už v pátek dopoledne informoval, že Brunesovi vedení Rakówa slíbilo, že ho v případě adekvátní nabídky uvolní.
Jasno by mohlo být už brzy.