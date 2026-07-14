Oženil se a chce zůstat v Africe. Sigma reaguje na spekulace ohledně útočníka

Tým Olomouce se momentálně připravuje na ligu na soustředění v Rakousku, kam odjel ve čtvrtek právě bez Dembeho. „Nemá platná víza. Stále ne něj čekáme. To nemáme ve svých rukou,“ uvedl před odjezdem trenér Sigmy Pavel Hapal.
Pár dní na to ovšem ugandský sever přišel ze zprávou, že se Dembe stane součástí klubu KCCA FC. „Během letní přestávky byl Dembe svou přítelkyní oficiálně představen její rodině při tradičním svatebním obřadu. Útočník zvažuje, že stráví více času se svou rodinou v Ugandě, než se znovu vydá do Evropy,“ píše tamní publicista Geoffrey Mugabi.
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Podle olomouckého klubu jde ovšem o vymyšlenou spekulaci, Dembe prý doopravdy čeká na platná víza. „Je to pouhá spekulace. My čekáme, že co nejdříve dostane víza a připojí se k nám,“ řekl Hapal v pondělí večer po přátelském utkání.
Sigma v něm porazila dubajský celek Al Ahlí Dubaj 2:0, obě branky vstřelil jiný útočník, Hilmir Mikaelsson, kterého Sigma koupila v létě. Případná ztráta Dembeho, jenž Sigmu „posílil“ v zimě se švédského Häckenu, by tak Olomouc – vyjma vyhozených peněz – nemusela tolik bolet.
„Jsem rád za to, že si dokážeme vytvořit nebezpečné situace. V některých fázích ještě děláme technické chyby a nedáme si přesnou přihrávku. I tak jsme si vytvořili nespočet zajímavých situací a gólů jsme mohli přidat více. Za Hilmira jsme rádi. Je tady s námi krátce, podařilo se mu vstřelit dvě branky. Věřím, že mu to zvedne sebevědomí,“ komentoval Hapal průběh pondělního zápasu.
Dembe si krátce po svém přestupu poranil koleno a za Olomouc dosud nenastoupil. Do pondělního zápasu nenastoupil ani středopolař Michal Beran, kterého na soustředění v Rakousku schvátila nemoc.
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Sigma už jednou řešila případ, kdy se útočník nevrátil z dovolené. V roce 2024 se gambijský forvard Singhateh nedostavil na start letní přípravy a tehdejšímu trenérovi Janotkovi nebral telefony. Útočník si nakonec vytrucoval odchod do Karviné. Letos v létě se stal posilou Sparty, která jej koupila z Jablonce.