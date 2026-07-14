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Chance Liga 2026/2027

Oženil se a chce zůstat v Africe. Sigma reaguje na spekulace ohledně útočníka

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  12:18

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John Paul Dembe přestoupil do Sigmy v zimě 2026. | foto: SK Sigma Olomouc

Za Sigmu ještě neodehrál ani minutu, přesto se objevily zprávy, že je fotbalový útočník John Paul Dembe na odchodu z klubu. Ugandský portál Sports light píše, že se 21letý Dembe nechce do Česka vrátit. V domovské vlasti se totiž prý oženil a chce být s rodinou. Olomouc za Dembeho zaplatila letos v zimě necelých 40 milionů korun a tvrdí, že v Africe zůstává, protože čeká na platná víza.

Tým Olomouce se momentálně připravuje na ligu na soustředění v Rakousku, kam odjel ve čtvrtek právě bez Dembeho. „Nemá platná víza. Stále ne něj čekáme. To nemáme ve svých rukou,“ uvedl před odjezdem trenér Sigmy Pavel Hapal.

Pár dní na to ovšem ugandský sever přišel ze zprávou, že se Dembe stane součástí klubu KCCA FC. „Během letní přestávky byl Dembe svou přítelkyní oficiálně představen její rodině při tradičním svatebním obřadu. Útočník zvažuje, že stráví více času se svou rodinou v Ugandě, než se znovu vydá do Evropy,“ píše tamní publicista Geoffrey Mugabi.

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Podle olomouckého klubu jde ovšem o vymyšlenou spekulaci, Dembe prý doopravdy čeká na platná víza. „Je to pouhá spekulace. My čekáme, že co nejdříve dostane víza a připojí se k nám,“ řekl Hapal v pondělí večer po přátelském utkání.

Sigma v něm porazila dubajský celek Al Ahlí Dubaj 2:0, obě branky vstřelil jiný útočník, Hilmir Mikaelsson, kterého Sigma koupila v létě. Případná ztráta Dembeho, jenž Sigmu „posílil“ v zimě se švédského Häckenu, by tak Olomouc – vyjma vyhozených peněz – nemusela tolik bolet.

„Jsem rád za to, že si dokážeme vytvořit nebezpečné situace. V některých fázích ještě děláme technické chyby a nedáme si přesnou přihrávku. I tak jsme si vytvořili nespočet zajímavých situací a gólů jsme mohli přidat více. Za Hilmira jsme rádi. Je tady s námi krátce, podařilo se mu vstřelit dvě branky. Věřím, že mu to zvedne sebevědomí,“ komentoval Hapal průběh pondělního zápasu.

Dembe si krátce po svém přestupu poranil koleno a za Olomouc dosud nenastoupil. Do pondělního zápasu nenastoupil ani středopolař Michal Beran, kterého na soustředění v Rakousku schvátila nemoc.

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Sigma už jednou řešila případ, kdy se útočník nevrátil z dovolené. V roce 2024 se gambijský forvard Singhateh nedostavil na start letní přípravy a tehdejšímu trenérovi Janotkovi nebral telefony. Útočník si nakonec vytrucoval odchod do Karviné. Letos v létě se stal posilou Sparty, která jej koupila z Jablonce.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
14. 7. 21:00
Španělsko
Anglie
15. 7. 21:00
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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