Malý, ale osvalený. Teplice si pojistily Nigerijce Autu, nového miláčka publika

„Johny ukázal obrovský potenciál a jsme rádi, že bude mít v Teplicích prostor dál se rozvíjet. Věříme, že v příštích letech vyroste v důležitou postavu našeho týmu,“ uvedl sportovní ředitel klubu Štěpán Vachoušek.
Auta se stal miláčkem fanoušků díky své dravosti, rychlosti i technice, která mu dovoluje nečekaná řešení soubojů. Zaujal také dlouhými auty do pokutového území.
Během jara nastupoval za třetiligový B-tým a dorost, stihl také první dva zápasy v Chance lize. V aktuální sezoně jich přidal devět, dal premiérové dva góly do sítí Bohemians a Mladé Boleslavi a propracoval se do základní sestavy.
„Teplice do mě od začátku vložily svou důvěru. Vážím si toho, že můžu být součástí tohoto klubu a těším se na další sezony ve žlutomodrých barvách,“ vzkázal jen 168 cm vysoký křídelník.
Teplický trenér Zdenko Frťala většinou vycházející hvězdy nevychvaluje, aby nelétaly v oblacích, ale o Autovi mluvil už zkraje sezony v superlativech.
„Johny je obrovsky pozitivní kluk, jde z něj spousta energie. Pro kabinu je taková přidaná hodnota, že se učí už i česká slova, je s ním legrace,“ líčil v létě. „A to nemluvím o jeho fotbalových dovednostech. Věřím, že bude hodně zajímavým artiklem pro náš klub.“
Hlavní Autův přínos? „Je malý, ale jeho tělo je hodně osvalené,“ přiblížil Frťala. „Nebojí se jeden na jednoho, je nebezpečný v zakončení. Věřím, že je jen otázka času, kdy bude ozdobou našeho týmu.“
Už se to děje.