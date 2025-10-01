Chance Liga 2025/2026

Malý, ale osvalený. Teplice si pojistily Nigerijce Autu, nového miláčka publika

Petr Bílek
  15:50
John Auta už fotbalovým Teplicím neujede. Se svým objevem, postavou malým, ale šikovným fotbalistou, podepsal severočeský prvoligový klub novou smlouvu. Je dlouhodobá, víc skláři neprozradili. Teprve devatenáctiletý záložník na Stínadlech působí od úvodu letošního roku.
Teplický křídelník John Auta po zahozené šanci

Teplický křídelník John Auta po zahozené šanci | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Teplický John Auta (vpravo) v utkání s Mladou Boleslaví
John Auta z Teplic slaví svůj gól do sítě Mladé Boleslavi.
Teplický John Auta (druhý zleva) slaví svůj premiérový ligový gól, prosadil se...
Pardubický obránce Louis Lurvink (vpravo) hlavičkuje před Benjaminem Nyarkem z...
29 fotografií

„Johny ukázal obrovský potenciál a jsme rádi, že bude mít v Teplicích prostor dál se rozvíjet. Věříme, že v příštích letech vyroste v důležitou postavu našeho týmu,“ uvedl sportovní ředitel klubu Štěpán Vachoušek.

Auta se stal miláčkem fanoušků díky své dravosti, rychlosti i technice, která mu dovoluje nečekaná řešení soubojů. Zaujal také dlouhými auty do pokutového území.

Během jara nastupoval za třetiligový B-tým a dorost, stihl také první dva zápasy v Chance lize. V aktuální sezoně jich přidal devět, dal premiérové dva góly do sítí Bohemians a Mladé Boleslavi a propracoval se do základní sestavy.

„Teplice do mě od začátku vložily svou důvěru. Vážím si toho, že můžu být součástí tohoto klubu a těším se na další sezony ve žlutomodrých barvách,“ vzkázal jen 168 cm vysoký křídelník.

Teplický trenér Zdenko Frťala většinou vycházející hvězdy nevychvaluje, aby nelétaly v oblacích, ale o Autovi mluvil už zkraje sezony v superlativech.

„Johny je obrovsky pozitivní kluk, jde z něj spousta energie. Pro kabinu je taková přidaná hodnota, že se učí už i česká slova, je s ním legrace,“ líčil v létě. „A to nemluvím o jeho fotbalových dovednostech. Věřím, že bude hodně zajímavým artiklem pro náš klub.“

Kratina: V Teplicích už nejsou hráči, kteří zbyli, v přestupech jsme v top 10

Hlavní Autův přínos? „Je malý, ale jeho tělo je hodně osvalené,“ přiblížil Frťala. „Nebojí se jeden na jednoho, je nebezpečný v zakončení. Věřím, že je jen otázka času, kdy bude ozdobou našeho týmu.“

Už se to děje.

Vstoupit do diskuse

5. kolo

11. kolo

Kompletní los

10. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 10 7 3 0 16:6 24
4. FC ZlínZlín 10 5 2 3 13:11 17
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 4 3 3 17:10 15
6. MFK KarvináKarviná 10 5 0 5 16:14 15
7. FC Slovan LiberecLiberec 10 4 3 3 15:13 15
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 4 2 3 9:10 14
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 3 4 14:16 12
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 2 2 5 15:24 8
12. FK Dukla PrahaDukla 10 1 4 5 7:14 7
13. FC Baník OstravaOstrava 9 1 3 5 6:12 6
14. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 3 6 6:13 6
15. FK TepliceTeplice 10 1 3 6 9:17 6
16. FK PardubicePardubice 9 0 4 5 9:19 4
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

KVÍZ: Poznáte fotbalové stadiony českých soupeřů v pohárech?

Kapacita některých šplhá až k sedmdesáti tisícům, jiné ubytují jen skromné počty fanoušků. Evropské poháry s sebou přinášejí cesty na různé fotbalové stánky. Víte, které patří českým soupeřům v Lize...

Připomeňte si stříbrné hrdiny z Chile, znáte je? Po Lálovi zůstali už jen dva

Loni v prosinci Josef Jelínek, v sobotu Jan Lála. Je to smutné loučení s legendárními Chilany, fotbalisty Československa, kteří před třiašedesáti lety málem vyhráli mistrovství světa. V kádru jich...

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

Plzeň - Malmö: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Plzeňští fotbalisté mají před sebou druhý zápas v ligové fázi Evropské ligy. Po frustrující remíze na hřišti Ferencvárose přivítají doma Malmö. Kde a kdy můžete utkání sledovat živě?

1. října 2025  15:52

Malý, ale osvalený. Teplice si pojistily Nigerijce Autu, nového miláčka publika

John Auta už fotbalovým Teplicím neujede. Se svým objevem, postavou malým, ale šikovným fotbalistou, podepsal severočeský prvoligový klub novou smlouvu. Je dlouhodobá, víc skláři neprozradili. Teprve...

1. října 2025  15:50

Na Shamrock už s Haraslínem. Soustřeďme se na pohár, na derby až pak, velí Priske

Chystá se návrat kapitána Lukáše Haraslína. „Je na tom dobře. Trénoval a bude součástí týmu na čtvrteční zápas,“ prohlásil trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske v předvečer úvodního souboje v...

1. října 2025  15:11

Sparta - Shamrock Rovers: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

Fotbalisté Sparty zahájí Konferenční ligu domácím soubojem s irským týmem Shamrock Rovers, který loni vyřadili v předkole Ligy mistrů. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě?

1. října 2025  14:58

Když mám pět šancí, chci pět gólů! Mbappé se kál i s hattrickem, pro Alonsa je klíčový

Že by měl radost z toho, že jeho forma graduje? Možná vnitřně, ale navenek dává najevo Kylian Mbappé, francouzský šutér z Realu Madrid, že chce pořád víc a víc. Tři góly v jednom utkání nenasázel od...

1. října 2025  14:38

V Králově Poli jako ve Wembley. Holý deptal střelce, sám zíral na „panenku“

Obrovitý brankář Tomáš Holý se fotbalovým fanouškům opět připomněl jako penaltový hrdina. V úterý pomohl Artisu Brno k nečekanému vyřazení Liberce ve 3. kole MOL Cupu, k čemuž si pomohl stejnou...

1. října 2025  13:13

Srazil jsem nás na kolena. Slávistický brankář Staněk o kiksu na Interu

V jeho očích jste viděli zděšení, úlek, pak zmar. Hned jak pokazil přihrávku na spoluhráče Davida Zimu, gólman slávistických fotbalistů Jindřich Staněk věděl, že se na tým řítí pohroma. „Obrovská...

1. října 2025  12:19

Odjíždíme se vztyčenou hlavou, říká obránce Vlček. Chválil fanoušky Slavie

Od naší zpravodajky v Itálii S těžkýma nohama opouštěl slávistický obránce Tomáš Vlček v úterý před půlnocí stadion San Siro. Měl toho až až. „Valil se na nás jeden útok za druhým. Pořád a pořád,“ kroutil hlavou po prohře 0:3 s...

1. října 2025  10:46

Kratina: V Teplicích už nejsou hráči, kteří zbyli, v přestupech jsme v top 10

Fotbalové Teplice mluví ústy svého ředitele Rudolfa Řepky o hvězdných válkách na přestupovém trhu a desetinásobných částkách za hráče oproti minulosti, jejich nový majitel Milan Kratina však věří, že...

1. října 2025  10:29

Největší zápas mého života. Ale vyždímal nás, říká Chaloupek. Na San Siru zažil lekci

Od naší zpravodajky v Itálii Téměř přesně před rokem - v září 2024 - hrál za slávistické béčko proti Žižkovu. Remíza 2:2. A nyní? Ochutnal fotbalovou Ligu mistrů na velkolepém San Siru. Byl jedním z nejlepších hráčů Slavie. A...

1. října 2025  8:32

Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Fotbalisté Sparty si zahrají ligovou fázi Konferenční ligy. Po úspěšné cestě předkolem narazí na soupeře, kteří nejsou úplně atraktivní, ale skýtají větší šanci na úspěch. Kdy a s kým bude Sparta...

1. října 2025  8:10

Škraloup, výkony nebyly dobré, bědoval Kováč po vyřazení Liberce v Brně

Na zápas třetího kola MOL Cupu na hřišti Artisu Brno se sice fotbalisté Liberce chystali v dějišti zápasu od neděle, na trávníku to ale vypadalo, jak kdyby si ho šli zahrát po práci a na žízeň. Za...

1. října 2025  6:40

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.