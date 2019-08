S Opavou to nebude sranda, říká Kayamba. Jde proti bývalému klubu

„Opava nemá co ztratit. Musejí proti nám běhat po hřišti jak blázni a udělat úplně všechno, co dovedou,“ říká.

Zato Západočeši hrají o hodně. V lize už třikrát po sobě zaváhali, vítězství potřebují naprosto bezodkladně. V případě další ztráty jim totiž špička odskočí už poměrně výrazně, přitom ročník Fortuna ligy je stále na svém začátku.

Jak ale proti soupeřům ze spodní poloviny tabulky hledat motivaci? Není to jednoduchý úkol. Viktoria teď však musí porážet každého, pokud se chce vyhrabat z počínající výsledkové krize.

Není to tak dlouho, co jste v Opavě ještě působil. Těšíte se na vzájemnou konfrontaci?

Jasně, že se těším! V situaci, v jaké se teď nacházíme, pro nás jde o hodně důležitý zápas. Dobře je znám, nebudou tu mít co ztratit. Musíme to zvládnout tak, abychom se trochu uklidnili a vrátili našim fanouškům radost, na kterou jsou zvyklí.

Plzeň - Opava Zápas minutu po minutě od 16.30

Jste s bývalými spoluhráči pořád v kontaktu?

Na WhatsAppu máme stále ještě společnou skupinu, ale už nemám moc čas tam psát. Koukám ale, co se děje. Pořád jsme v kontaktu, máme dobré vztahy, bavíme se.

V jakém rozpoložení se váš nedělní oponent nachází? Sezonu neodstartoval ideálně...

Opava sice prohrála proti Boleslavi i Zlínu, ale o to víc se bude chtít v neděli v Plzni ukázat. Pamatuji si, že už v době, kdy jsem tam hrál, jak jsme měli proti Viktorii, Slavii nebo Spartě mnohem větší motivaci. Nebude to sranda, musíme být připravení.

Joel Kayamba ještě v dresu Opavy na snímcích ze zápasů proti Slavii a Spartě.

Hledá se motivace proti papírově slabším soupeřům o dost hůř?

Jo, fakt to tak je. Proti nám chce každý vyhrát, něco předvést. Znám to. Musejí proti nám běhat po hřišti jak blázni, udělat úplně všechno, co dovedou. Pak třeba dostanou šanci právě do Plzně přestoupit. Lepší je hrát proti Spartě nebo Slavii, ale Opava nebo Zlín? Vždycky je to těžké.

Cítíte, že hrát ve Viktorii a bojovat o přední příčky je na psychiku náročné?

Jo, pokud chceš být v Plzni, tak musíš mít vždycky v hlavě, když jdeš na hřiště, že potřebuješ vyhrát. Stačí jeden zápas a hned jsi pod tlakem. Věřím, že tentokrát zvítězíme a bude to dobré.