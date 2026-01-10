Chance Liga 2025/2026

Peruánec ve Spartě. Posila do ofenzívy Grimaldo zaujal v pohárovém předkole

Hbité levé křídlo, ve sparťanském rozestavení destíka, podhrotový hráč, brzy třiadvacet let, reprezentant Peru. Joao Grimaldo je druhou posilou fotbalové Sparty v zimním přestupním období. Přichází z Partizanu Bělehrad, ale klub si ho vyhlédl v Rize, kde minulý kalendářní rok hostoval. Sparta jeho příchod potvrdila v sobotu večer na svém webu.
Peruánský ofenzivní hráč Joao Grimaldo (vpravo) právě podepsal smlouvu se Spartou a potřásl si rukou s jejím sportovním ředitelem Tomášem Rosickým. | foto: www.sparta.cz

Loni v srpnu sparťany trápil v závěrečné fázi kvalifikace o postup do Konferenční ligy, na jaře jim v té vyřazovací bude pomáhat.

V mužstvu známého slovenského trenéra Adriana Guľy nastupoval na levé straně tříčlenného útočné řady. V lotyšské lize dal čtyři branky, dalších pět připravil a slavil titul.

V kvalifikaci o postup do Konferenční ligy zapsal asistenci v každém ze čtyř utkání druhého a třetího předkola proti Dile a Beitaru Jeruzalém. Proti Spartě (0:2 a 1:0) se do statistik nezapsal, ale i tak se sparťanskému vedení líbil.

„Joao nás zaujal hlavně v těžkých zápasech reprezentace. Je to rychlý, technicky vybavený a velmi aktivní ofenzivní hráč. Nastupovat může v křídelních prostorech i v meziprostoru. Přínos pro tým má jak v kombinaci, tak i v situacích jeden na jednoho díky jeho dobrému driblingu,“ říká sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Doma v Peru vyrůstal v hlavním městě Limě v tamním klub Sporting Cristal. V lize debutoval v sedmnácti, v osmnácti ji hrál pravidelně. Ve dvaceti debutoval v národním mužstvu.

V létě 2024 přestoupil do Partizanu Bělehrad za 1,4 milionu eur, jak uvádí specializovaný server Transfermakt. Podobnou sumu za něj zaplatí i Sparta.

V Srbsku nejdřív hrával, později ze sestavy vypadl, i proto zamířil na hostování do Lotyšska. „Potřeboval čas, aby si zvykl na evropský fotbal. Je v něm velký potenciál a cítím, že ho v Praze ukáže,“ referuje na sociálních sítích účet, který monitoruje Partizan.

Grimaldo bude potřebovat čas i ve Spartě, není to hotový hráč do základní sestavy. Na obou krajích hřiště má velkou konkurenci v podobě kapitána Haraslína, Mercada, Birmančeviče či Kuola.

V klubu se minul s jiným Jihoameričanem, Ángelo Preciado odchází do brazilského Atlétika Mineiro. Potká se však s dalším ekvádorským reprezentantem Johnem Mercadem.

Nejdražší přestup mezi českými kluby. Sparta získala útočníka Vojtu z Boleslavi

Sparta během týdne přivedla také Matyáše Vojtu, hrotového útočníka z Mladé Boleslavi. Šlo o nejdražší přestup mezi českými kluby, objem obchodu se pohybuje kolem sto milionů korun.

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
