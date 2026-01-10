Peruánec ve Spartě. Posila do ofenzívy Grimaldo zaujal v pohárovém předkole

Loni v srpnu sparťany trápil v závěrečné fázi kvalifikace o postup do Konferenční ligy, na jaře jim v té vyřazovací bude pomáhat.
V mužstvu známého slovenského trenéra Adriana Guľy nastupoval na levé straně tříčlenného útočné řady. V lotyšské lize dal čtyři branky, dalších pět připravil a slavil titul.
V kvalifikaci o postup do Konferenční ligy zapsal asistenci v každém ze čtyř utkání druhého a třetího předkola proti Dile a Beitaru Jeruzalém. Proti Spartě (0:2 a 1:0) se do statistik nezapsal, ale i tak se sparťanskému vedení líbil.
„Joao nás zaujal hlavně v těžkých zápasech reprezentace. Je to rychlý, technicky vybavený a velmi aktivní ofenzivní hráč. Nastupovat může v křídelních prostorech i v meziprostoru. Přínos pro tým má jak v kombinaci, tak i v situacích jeden na jednoho díky jeho dobrému driblingu,“ říká sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Doma v Peru vyrůstal v hlavním městě Limě v tamním klub Sporting Cristal. V lize debutoval v sedmnácti, v osmnácti ji hrál pravidelně. Ve dvaceti debutoval v národním mužstvu.
V létě 2024 přestoupil do Partizanu Bělehrad za 1,4 milionu eur, jak uvádí specializovaný server Transfermakt. Podobnou sumu za něj zaplatí i Sparta.
V Srbsku nejdřív hrával, později ze sestavy vypadl, i proto zamířil na hostování do Lotyšska. „Potřeboval čas, aby si zvykl na evropský fotbal. Je v něm velký potenciál a cítím, že ho v Praze ukáže,“ referuje na sociálních sítích účet, který monitoruje Partizan.
Grimaldo bude potřebovat čas i ve Spartě, není to hotový hráč do základní sestavy. Na obou krajích hřiště má velkou konkurenci v podobě kapitána Haraslína, Mercada, Birmančeviče či Kuola.
V klubu se minul s jiným Jihoameričanem, Ángelo Preciado odchází do brazilského Atlétika Mineiro. Potká se však s dalším ekvádorským reprezentantem Johnem Mercadem.
