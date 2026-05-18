Trpišovský chválil Hradec: Český fotbal má další silný klub. Trest pro Mosese? Ústřel

„Je super, že český fotbal má další silný klub, silného majitele a krásný a také plný stadion,“ rozplýval se Trpišovský v nové Malšovické areně.
Právě tady prohrál podruhé v rozmezí jediného měsíce. Nejdřív 1:2 v základní fázi, tentokrát Slavia inkasovala ještě o gól víc.
„Je to odměna za to, jaký tým tady vybudovali a jakou práci realizační tým odvádí a je dobře, aby si to taky užili,“ líčil slávistický kouč.
|
Český fotbal pro fanoušky! křičeli slávisté. Vyvolávali i Douděru, hráči jim nepoklekli
„Zato my jsme k tomu výsledku dost pomohli, dostali jsme tři góly, u kterých jsme v podstatě třikrát sami asistovali. Celkově to byl hodně fotbalový zápas, ale nebyli jsme efektivní a dělali hrubé chyby při ztrátách míče,“ hodnotil.
Je to v součtu nejhorší výsledek této sezony?
Hradec na nás umí dlouhodobě, vždyť jsme s nimi letos udělali jen bod. I v minulých sezonách nás trápili a dlouhodobě si to neumíme vysvětlit. Druhá strana je, že tady uděláme tolik chyb a špatných rozhodnutí, které za celou sezonu nenasbíráme. Ani v jednom ze zápasů jsme navíc nebyli v úplně ideálním složení, ukázalo se, že je důležitá zastupitelnost, jen někteří se zastupují velmi těžko. Dávali jsme si pozor hlavně na standardky, což se povedlo, ale pak soupeři góly nabídneme.
Když jste pak viděl, jak Hradec slaví postup do Evropy na vyprodaném stadionu, nebylo vám trochu líto, že jste sami získali titul před prázdným stadionem?
Bylo, ale na druhou stranu už jsem říkal, že zrovna tady mají fakt nádherný stadion, a je super vidět zase radost jiného týmu, kterému to moc přeji. Davidovi Horejšovi, klukům v realizáku a taky Vláďovi Daridovi, který je neuvěřitelný. Věk je jenom číslo, každý to má jinak, je na něj radost se dívat, určitě jeden z nejlepších hráčů sezony. Prostředí je tu skvělé, klub se posunul dál a je to zase radost z fotbalu po tom, co se stalo minulý týden. Takový kontrast.
I kvůli tomu ochladl vztah klubu s fanoušky. I to je důvod, proč hráči nepoklekli na děkovačce?
Děkovačka vždy souvisí s hráči, je to jejich věc, odměna pro ně i fanoušky, takže se to trochu řešilo. Vždy tady pak sedím a doufám, že se tam nic nestalo. Lidi přijeli podpořit klub, část fanoušků předtím udělala něco, co se ve fotbale nemá nikdy dít. Na druhou stranu tisíce z nich seděly na místech, takže těžko rozlišovat. Domluvili jsme se tak, jak si myslíme, že to je nejlepší.
Fanoušci hojně skandovali jméno Davida Douděry. Jak nahlížíte na jeho situaci?
Jsem rád, že fanoušci za hráči stojí, protože to ukazuje soudržnost, která tu vždycky byla. David pro klub odvedl spoustu práce a i když dělal chyby a špatná rozhodnutí jako každý, pro tým se obětoval. Tak byl nastavený. Samozřejmě dostal první červenou za něco, co do fotbalu nepatří. Taky jsem za něco podobného dostal červenou jako hráč. Byl za to potrestaný a kabina za ním stojí, protože je to jejich spolubojovník a spolu si něco prožili. Každopádně nechcete, aby hráč s X odehranými zápasy končil v klubu takhle.
Mezitím už také vyšlo najevo rozhodnutí disciplinární komise o trestech, záložník Moses si nezahraje osm zápasů, což je však v dané sazbě minimální výše. Co na to říkáte?
Těžko tyhle věci komentovat, protože je stejně neovlivníte. Ale osm zápasů za neúmyslný faul mi stejně přijde jako ústřel. Všichni víme, že to David nechtěl udělat. Dostat za to osm je hodně, i když zranění bylo ošklivé, ta srážka byla hrozivá a víme, že Petr Hodouš má velké problémy. Ale za neúmyslný zákrok je osm zápasů z mého pohledu strašně moc. Nevím, jaké jsou přesně řády, že to padá do nějakého odstavce, ale je mi ho líto, protože je to pořádná porce.
Spokojený ale můžete být s mladíkem Kohoutem, který dal při svém ligovém debutu gól.
Je to pravda, tohle by zapadnout nemělo. Kohy dal skvělý gól. Nechci to takhle zakřiknout, protože vždycky o někom řeknu, že to někam dotáhne, ale on má v sobě něco, co je vzácné – a to umění dostat se do šance. Pokud se bude rozvíjet, bude v boxu strašně silný. Výhoda je, že tyhle kluky bereme už na soustředění, aby znali hráče i nás. Za dva za tři roky bude dávat hodně gólů hlavou, v tom jsou mladí často slabší, ale on je fakt dobrej. Uvidíme, jestli se zabydlí v užším kádru, nebo půjde cestou hostování, každopádně vidíme, že by z podobných hráčů B-týmu mohli vyrůst ligoví fotbalisté.