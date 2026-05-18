Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Trpišovský chválil Hradec: Český fotbal má další silný klub. Trest pro Mosese? Ústřel

Autor:
  8:29
Obsáhle a zaujatě se rozpovídal hlavně o soupeři, který v neděli večer prožil historický večer. „Hradci je potřeba pogratulovat za úspěšnou sezonu a také dvě výhry proti nám, protože to se letos nikomu nepovedlo,“ pousmál se kouč slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský po porážce 1:3 v Hradci Králové. Ten si tím zajistil účast v evropských pohárech po třiceti letech.
Jindřich Trpišovský a Pavel Řehák (vpravo) během děkovačky před kotlem...

Jindřich Trpišovský a Pavel Řehák (vpravo) během děkovačky před kotlem slavistických fanoušků v Hradci Králové. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský (vlevo) si dělá poznámky.
Slávistický kapitán Tomáš Vlček po porážce v Hradci
Kapitán Tomáš Vlček ze Slavie Praha během utkání v Hradci Králové.
Slávistický kouč Jindřich Trpišovský a jeho svěřenec Youssoupha Mbodji
25 fotografií

„Je super, že český fotbal má další silný klub, silného majitele a krásný a také plný stadion,“ rozplýval se Trpišovský v nové Malšovické areně.

Právě tady prohrál podruhé v rozmezí jediného měsíce. Nejdřív 1:2 v základní fázi, tentokrát Slavia inkasovala ještě o gól víc.

„Je to odměna za to, jaký tým tady vybudovali a jakou práci realizační tým odvádí a je dobře, aby si to taky užili,“ líčil slávistický kouč.

Český fotbal pro fanoušky! křičeli slávisté. Vyvolávali i Douděru, hráči jim nepoklekli

„Zato my jsme k tomu výsledku dost pomohli, dostali jsme tři góly, u kterých jsme v podstatě třikrát sami asistovali. Celkově to byl hodně fotbalový zápas, ale nebyli jsme efektivní a dělali hrubé chyby při ztrátách míče,“ hodnotil.

Je to v součtu nejhorší výsledek této sezony?
Hradec na nás umí dlouhodobě, vždyť jsme s nimi letos udělali jen bod. I v minulých sezonách nás trápili a dlouhodobě si to neumíme vysvětlit. Druhá strana je, že tady uděláme tolik chyb a špatných rozhodnutí, které za celou sezonu nenasbíráme. Ani v jednom ze zápasů jsme navíc nebyli v úplně ideálním složení, ukázalo se, že je důležitá zastupitelnost, jen někteří se zastupují velmi těžko. Dávali jsme si pozor hlavně na standardky, což se povedlo, ale pak soupeři góly nabídneme.

Když jste pak viděl, jak Hradec slaví postup do Evropy na vyprodaném stadionu, nebylo vám trochu líto, že jste sami získali titul před prázdným stadionem?
Bylo, ale na druhou stranu už jsem říkal, že zrovna tady mají fakt nádherný stadion, a je super vidět zase radost jiného týmu, kterému to moc přeji. Davidovi Horejšovi, klukům v realizáku a taky Vláďovi Daridovi, který je neuvěřitelný. Věk je jenom číslo, každý to má jinak, je na něj radost se dívat, určitě jeden z nejlepších hráčů sezony. Prostředí je tu skvělé, klub se posunul dál a je to zase radost z fotbalu po tom, co se stalo minulý týden. Takový kontrast.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský a jeho svěřenec Youssoupha Mbodji

I kvůli tomu ochladl vztah klubu s fanoušky. I to je důvod, proč hráči nepoklekli na děkovačce?
Děkovačka vždy souvisí s hráči, je to jejich věc, odměna pro ně i fanoušky, takže se to trochu řešilo. Vždy tady pak sedím a doufám, že se tam nic nestalo. Lidi přijeli podpořit klub, část fanoušků předtím udělala něco, co se ve fotbale nemá nikdy dít. Na druhou stranu tisíce z nich seděly na místech, takže těžko rozlišovat. Domluvili jsme se tak, jak si myslíme, že to je nejlepší.

Fanoušci hojně skandovali jméno Davida Douděry. Jak nahlížíte na jeho situaci?
Jsem rád, že fanoušci za hráči stojí, protože to ukazuje soudržnost, která tu vždycky byla. David pro klub odvedl spoustu práce a i když dělal chyby a špatná rozhodnutí jako každý, pro tým se obětoval. Tak byl nastavený. Samozřejmě dostal první červenou za něco, co do fotbalu nepatří. Taky jsem za něco podobného dostal červenou jako hráč. Byl za to potrestaný a kabina za ním stojí, protože je to jejich spolubojovník a spolu si něco prožili. Každopádně nechcete, aby hráč s X odehranými zápasy končil v klubu takhle.

Mezitím už také vyšlo najevo rozhodnutí disciplinární komise o trestech, záložník Moses si nezahraje osm zápasů, což je však v dané sazbě minimální výše. Co na to říkáte?
Těžko tyhle věci komentovat, protože je stejně neovlivníte. Ale osm zápasů za neúmyslný faul mi stejně přijde jako ústřel. Všichni víme, že to David nechtěl udělat. Dostat za to osm je hodně, i když zranění bylo ošklivé, ta srážka byla hrozivá a víme, že Petr Hodouš má velké problémy. Ale za neúmyslný zákrok je osm zápasů z mého pohledu strašně moc. Nevím, jaké jsou přesně řády, že to padá do nějakého odstavce, ale je mi ho líto, protože je to pořádná porce.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Spokojený ale můžete být s mladíkem Kohoutem, který dal při svém ligovém debutu gól.
Je to pravda, tohle by zapadnout nemělo. Kohy dal skvělý gól. Nechci to takhle zakřiknout, protože vždycky o někom řeknu, že to někam dotáhne, ale on má v sobě něco, co je vzácné – a to umění dostat se do šance. Pokud se bude rozvíjet, bude v boxu strašně silný. Výhoda je, že tyhle kluky bereme už na soustředění, aby znali hráče i nás. Za dva za tři roky bude dávat hodně gólů hlavou, v tom jsou mladí často slabší, ale on je fakt dobrej. Uvidíme, jestli se zabydlí v užším kádru, nebo půjde cestou hostování, každopádně vidíme, že by z podobných hráčů B-týmu mohli vyrůst ligoví fotbalisté.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Tipsport - partner programu

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 9 13 12 49:55 40
12. FK TepliceTeplice 34 9 12 13 38:42 39
13. FC ZlínZlín 34 10 8 16 42:56 38
14. 1. FC SlováckoSlovácko 34 7 9 18 30:50 30
15. FC Baník OstravaOstrava 34 6 8 20 29:49 26
16. FK Dukla PrahaDukla 34 5 11 18 23:48 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

Trpišovský chválil Hradec: Český fotbal má další silný klub. Trest pro Mosese? Ústřel

Jindřich Trpišovský a Pavel Řehák (vpravo) během děkovačky před kotlem...

Obsáhle a zaujatě se rozpovídal hlavně o soupeři, který v neděli večer prožil historický večer. „Hradci je potřeba pogratulovat za úspěšnou sezonu a také dvě výhry proti nám, protože to se letos...

18. května 2026  8:29

Bude ve finiši o ligového padáka vše fér? Chyby sudích se kupí i s videem v zádech

Zklamaní fotbalisté pražské Dukly po prohraném utkání v Teplicích.

Ani se moc nekrotil, emoce pouštěl cíleně ven, máchal rukama a novináře hecoval: „Dobře na to jdete. Pojďme! Ještě mě trochu rozpalte, ať je legrace!“ Pokud jste v sobotu večer sledovali zápas...

18. května 2026  7:05

Hradec, Evropa! Jsem rád, že toho můžu být součástí, usmíval se trenér Horejš

Děkovačka fotbalistů Hradce Králové po zápase se Slavií.

Pět minut před koncem vyprodaná Malšovická aréna povstala a hráčům tleskala. Na vytoužený okamžik fanoušci čekali přes třicet let. Díky nedělní výhře 3:1 nad Slavií Praha si královéhradečtí...

18. května 2026  6:28

Priske dostal dort, pak prohlásil: Zůstanu, dokud mě ve Spartě budou chtít

Sparťanský trenér Brian Priske s dortem v ruce po výhře v Liberci.

Svůj zápisník musel dát kapitánu Lukáši Haraslínovi, aby si mohl převzít dort a další dary. Trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske tři dny před nedělním zápasem v Liberci oslavil devětačtyřicáté...

17. května 2026  21:40

Wolverhampton uhrál remízu, West Ham je blízko sestupu. United zvítězili

Záložník Tomáš Souček z West Hamu se přetlačuje o míč se Sandrem Tonalim z...

Šest zápasů nabídl nedělní program 37. kola fotbalové Premier League. Manchester United zvítězil 3:2 nad Nottinghamem, Wolverhampton proti Fulhamu uhrál remízu 1:1. O záchranu bojující West Ham...

17. května 2026  13:20,  aktualizováno  20:59

Český fotbal pro fanoušky! křičeli slávisté. Vyvolávali i Douděru, hráči jim nepoklekli

Slávističtí fanoušci během utkání v Hradci

Pod sektorem zůstali slávističtí fotbalisté stát s rukama kolem ramen a poslouchali tradiční děkovačku fanoušků. Tentokrát nepoklekli. Jejich příznivci se s nimi mohli v Hradci Králové (1:3) poprvé...

17. května 2026  20:52

Vydra? Gól jsem mu moc přál, řekl Hyský. Stopera Krčíka už považuje za rekordmana

Plzeňský obránce Dávid Krčík se raduje ze svého gólu z pokutového kopu.

Když mířil v poločasové pauze za hráči do kabiny, byla to pro něj nová situace. A rozhodně příjemná. „Ještě se mi jako ligovému trenérovi nikdy nestalo, že by můj tým vedl po půli 4:0. Zvláštní...

17. května 2026  20:31

Plzeň - Jablonec 5:0, dominance domácích, Severočechům kvůli prohře unikají poháry

Fotbalisté Plzně se radují z vstřeleného gólu.

Jablonečtí fotbalisté se kvůli vysoké porážce 0:5 v Plzni a výhře Hradce proti Slavii (3:1) nedostali v Chance Lize na vytoužené čtvrté místo, které zaručuje účast v pohárové Evropě. O ni budou muset...

17. května 2026  16:30,  aktualizováno  19:35

Liberec - Sparta 0:2, na góly se čekalo, pak zápas zlomili Mercado s Haraslínem

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Liberce.

Sparťanští fotbalisté ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o titul porazili Liberec na jeho stadionu 2:0. Zápas rozhodli až v poslední desetiminutovce, když se prosadili navrátilec po trestu Mercado a...

17. května 2026  16:10,  aktualizováno  19:11

Hradec Kr. - Slavia 3:1, domácí míří do Evropy, za hosty skóroval debutant Kohout

Královéhradečtí fotbalisté slaví společně s fanoušky třetí gól v bráně Slavie.

Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3:1 jistého mistra Slavii, čímž si zajistili čtvrté místo a kvalifikaci do...

17. května 2026  18:53,  aktualizováno  19:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ústí se rozloučilo s Grigarem a spol., Habanec poslal body do nebe. Zůstane?

Ústecký fotbal se po zápase se Slavií B rozloučil s pěticí hráčů, končí mimo...

Bylo jich pět. Poklekli, každý držel svoji zarámovanou fotografii v ústeckém dresu. Nad nimi rozesmátí spoluhráči. Ústecký fotbal se sympaticky a dojemně rozloučil s hráči, kteří končí. Jsou mezi...

17. května 2026  15:14

Bezpečnost na derby nikdo nepodcenil, míní Tvrdík. Politici mluví o selhání

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík hovoří s novináři před mimořádným zasedáním...

Kombinace náhody, systémových chyb i omylů. Tak označil předseda představenstva SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík incident, který znovu otevřel otázku bezpečnosti na fotbalových stadionech. Tématu se...

17. května 2026  14:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.