Děti, tady rostly hřiby. Brücknerův žák by slavil šedesátiny. Nebýt kruté ALS

Už je to víc než 17 let, kdy ho zabila nemilosrdná nemoc zvaná ALS, amyotrofická laterální skleróza.

Dnes by se u Vaďurových slavily šedesátiny. „Žít s Jirkou znamenalo žít fotbalem. A to doslova! Jeho temperament a pověst ho předcházely. Nepatřil mezi ty, kteří by dokázali s klidem zavřít dveře od stadionu a přepnout do rodinného módu,“ vypráví manželka Renáta s vlhkýma očima.

Dokázali jste si doma mezi sezonami vůbec užít dovolenou?

Sezony byly vždycky plné emocí, což znamenalo, že i naše dovolené měly dvě možné podoby: buď se jelo na vlně euforie, nebo se rozebíralo, kde se to sakra zvrtlo. A když už jsme někam vyrazili, nebylo to jen tak ledajaké místo. Jirka nás často vzal tam, kde měl soustředění.

Soustředění?

Ano, možná by někdo řekl, že si tím jen chtěl prodloužit sezonu, ale já v tom viděla spíš to, že se s námi chtěl podělit o kus svého světa. A upřímně? Bylo to vlastně krásné, celá rodina mohla vidět místa jeho očima. Bylo to vždy tak, že s kluky někde trávil soustředění a místo se mu tak zalíbilo, že nás tam před začátkem školního roku, potažmo mezi sezonami vzal na prodloužené víkendy. Vyvezl nás třeba do Jeseníků a vyprávěl: Tady jsme bydleli, tamhle jsme zase chodili běhat, rostly tam hřiby, půjdeme sbírat.