V Olomouci už jsem byl vyčichlý, říká Texl po přestupu do Opavy

Na podzim odehrál Texl pod trenérem Látalem od první minuty jen dva zápasy, do jedenácti šel z lavičky, neskóroval.

Teď zkusí v sedmadvaceti letech už jednou málem skončenou kariéru nakopnout na hostování v Opavě, které má kreativní středopolař pomoct se záchranou v lize.

A pak třeba Slezané uplatní opci na přestup. „Jsem rád, že se Opava se Sigmou nakonec domluvila. Pro mě je důležitá opce. Mohl bych tady působit i dál,“ řekl klubovému webu. „Opava se o mě zajímala už delší dobu. První kontakt proběhl před čtyřmi roky za pana Skuhravého. Vyšlo to až nyní.“

Před pěti lety zvažoval, že s fotbalem sekne a půjde do práce. Olomouc ho strčila zase na hostování; po Třebíči byl ve druholigových Vítkovicích, kde se mu však vrátila radost ze hry. Netrápil se už na pravé obraně jako v béčku Sigmy, byl ve středu pole v centru dění. Pookřál.

„Než přišla na poslední chvíli nabídka z Vítkovic, byl jsem rozhodnutý, že dohraju sezonu v béčku a přestanu, budu už hrát jen na vesnici nebo v Rakousku a věnovat se práci, protože už mě to ani nebavilo,“ povídal.

Místo konce si ho trenér Václav Jílek stáhl do olomoucké přípravy a Texl přesvědčil, že na první ligu stačí. „Když jsem si přečetl, že před rokem chtěl skončit s fotbalem, byla by to škoda. Zachránili jsme hráče, který má ligové parametry a je schopný odehrát utkání ve vysoké kvalitě,“ těšilo Jílka.

Zdálo se, že Texl se bude moci fotbalem živit na solidní úrovni.

Na konci srpna 2017 ho Jílek postavil podruhé do sestavy na místo zraněného Plška a k výhře 3:0 nad Brnem přispěl dvěma zásahy. Pozdvižení to způsobilo v Texlově rodné obci Vladislav na Vysočině.

„Přistupuju k tomu tak, že se tím budu hlavně bavit. Už se nebudu trápit, že něco nepůjde,“ vykládal.

Jenže Plšek se uzdravil a přes kanonýra bylo těžké se dostat na plac. Nepomohla ani Texlova univerzálnost. Jílek ho stavěl i na osmičku nebo křídlo. Záskok? Fajn.

Jako varianta číslo jedna? Ne.

Texl měl záblesky. Třeba když loni jako žolík perfektním výkonem i gólem pomohl otočit stav z 0:2 na 3:2 v Karviné, leč na základ to zkrátka stabilně nebylo. V lize odehrál za Sigmu 56 utkání, většinu z pozice náhradníka. Dal čtyři góly.

Styl záložníka s mušketýrskou bradkou je specifický. Chvílemi připomíná fotbal z minulosti. Míč žádá do ťapky. Díky hernímu myšlení přihrávky téměř nekazí. S parťáky z ročníku devadesát tři by se nejraději proťukal až před branku, jenže zatímco většina z nich hraje prim, on druhé housle. „Téměř všichni kluci z našeho ročníku hrají v základu. Utekl akorát Jarda Svozil, který nyní odešel do Baníku. Je mi sedmadvacet a chci hrát, ne pouze střídat. I proto jsem šel do Opavy, kde se chci porvat o šanci.“

Brno? Raději ligu za Balcárkem

Texl není pomalý, umí natáhnout krok, proto obstál i na křídle, jenže ve sprintu ho často nevidíte. V soubojích se také nevyžívá. Zkrátka má co zlepšovat. V Opavě by se mu to vedle 41letého válečníka Pavla Zavadila v záloze mohlo podařit.

Navíc pod koučem Jiřím Balcárkem, někdejším hráčem Sigmy, který umí posouvat hráče dál. Texlovo rozhodnutí tak působí logicky.

„Měl jsem možnost jít do Brna, ale chtěl jsem do ligy. Trenér Balcárek mě chtěl už do Znojma. Nyní se ozval znovu. Je lepší, když vás chce trenér, a ne třeba jen manažer,“ kvituje. „V Opavě je domácké prostředí, které mě nadchlo. Všichni jsou ke mně vstřícní, snaží se mi pomoci, ať už je to sportovní manažer Alois Grussmann, či další lidé. Dostal jsem důvěru a chci ji splatit.“

V jednom si polepší určitě: fanoušci Opavy umí vytvořit skvělé prostředí, zatímco na olomouckém Andrově stadionu divácký zájem uvadá. „Už když jsem tady hrál v MSFL za béčko, byla v Opavě skvělá atmosféra. Tohle v Olomouci chybí. Fanoušci dělají fotbal, ne naopak,“ říká. „Někde chodí na stadiony lidi, jen když se daří, což naštěstí vůbec není případ Opavy. Právě fanoušci mohou být naší velkou zbraní oproti klubům, jako je Příbram či Karviná.“

Opavu chce zachránit mezi elitou a sebe vlastně taky. Znovu. „Zachraňoval jsem se už s Vítkovicemi. Věřím, že jsme dobře připraveni. Hlavně nesmíme být poslední, záchrana se dá uhrát i přes baráž.“

Najde ve válce radost z fotbalu?