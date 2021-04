Uraženost vám zpět do sestavy nepomůže, říká brněnský záložník Texl

„Atmosféra na tréninku byla hned o fous lepší, na hráčích samozřejmě okamžitě poznáte, že přichází s větší chutí do práce,“ těší kouče Richarda Dostálka. Sestupové šestnácté místo v tabulce Zbrojovce sice zůstalo, na patnácté Teplice ale Brňané ztrácí jen tři body. „Čím více týmů je ve hře, tím pro nás lépe. Jen škoda, že jsme nedokázali brát všechny body v Příbrami a pak se Slavií klidně prohrát. Bodově by to bylo o chlup veselejší,“ přemýšlí nad situací záložník Jiří Texl.

Právě ofenzivní tvůrce hry se stal hlavním strůjcem návratu do bojů o udržení. „Nevím, jestli se můžu nazývat střeleckou nadějí. Kde se to vzalo, těžko říct. Jednou jsem zavřel zadní tyč a naposledy mě to našlo ve vápně,“ užívá si góly i získanou pozici v základní sestavě.

Na tu si ale musel dlouho počkat. „Jirka nepřicházel jako rozený střelec. Přišel vytvořit konkurenci pro Honzu Sedláka s Ondrou Vaňkem, což se určitě povedlo,“ mne si ruce Dostálek. „Vážím si jeho přístupu, protože se několikrát nedostal do sestavy, a přesto nezahořkl. On to vzal velmi zdravě, což se mi na něm hrozně líbí. Svoji šanci si vyčekal a teď je za to odměněný,“ komentuje Texlovu formu trenér.

Brno - Pardubice Online od 14 hodin

Záložník přitom neplatil za největší jméno přestupového období a ani pověst žolíka pro střídání jej příliš netěšila. „Už hraje roli, že jsem ostřílený a prošel jsem si více kluby. Za trenéra Václava Jílka v Olomouci jsem pozici náhradníka nezvládal. Někdo je uražený, což jsem býval i já, a zjistil jsem, že se vám to s takovým přístupem nevrátí. Teď už to mám ale v hlavě srovnané jinak. Hrát může jedenáct borců, pár jich může pomoci z lavičky a tak to prostě je,“ říká smířlivě Texl.

Nedělní utkání proti Pardubicím bude další výzvou, ve které Zbrojovka uspět musí, zatímco soupeř přijíždí s pohodlnou pozicí uprostřed tabulky. „Dostali se do popředí, hráli v naprostém klidu a všichni se na ně dívali s respektem, včetně nás,“ vysekl soupeři poklonu Dostálek.

Do zápasu by už mohl zasáhnout kapitán brněnského klubu Pavel Dreksa, vracející se po prodělaném koronavirovém onemocnění. „Pavel během týdne udělal kus práce, aby dohnal trénink. Záleží ale na tom, jak se rozhodneme. Není to tak, že bude hrát za každou cenu. Rozsekneme to až v sobotu, jestli ano, nebo ne,“ zůstává Dostálek tajemným.