V Sigmě hrál od deseti let, teď se Sláma loučí: Potřeboval jsem změnu

„Sám už jsem v poslední době cítil, že potřebuji změnu. Tato nabídka mi dávala smysl, proto jsem se rozhodl ji přijmout,“ řekl 27letý Sláma klubovému webu poté, co ve středu přestoupil do Jablonce.
Poslední sezona mu určitě nevyšla podle představ, nemá cenu tvrdit něco jiného. Začátek ročníku přitom marný neměl, jenže pak v zápase se Slavií přišlo zranění kotníku a pak už se do herní pohody nedostal. Podle informací iDNES.cz od bývalého realizačního týmu slyšel, že se s ním pro další sezonu zkrátka nepočítá.
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„Už v průběhu jara jsme došli k závěru, že v případě zajímavé nabídky pro klub i hráče nebudeme Jirkovi Slámovi v odchodu bránit,“ uvedl po přestupu generální sportovní manažer a trenér Sigmy v jedné osobě Pavel Hapal.
Idylický vztah odchovance a mateřského klubu přerostl. Také fanouškům se přestaly Slámovy výkony zamlouvat, což vyeskalovalo v dubnovém zápase Sigmy s Boleslaví při prohře 2:4. Po Slámově vystřídání na něj příznivci pískali. Hráčova reakce? S fandou za střídačkou se pustil do slovní roztržky.
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„Nevím, co na Jirku fanoušci volali. Není to příjemné, když vás slovně napadají, adresně na vás křičí. Není snadné to přijmout, nicméně musíme to umět. Měl to ustát. Stav byl 0:3, nemůžeme očekávat pochvalu. Není to jednoduché, ideální je, aby nereagoval. Ale když jste emotivní, je těžké se udržet. Na jednu stranu to chápu, sám jsem fotbal hrával. Na druhou stranu je potřeba umět to polknout,“ podotkl tehdy dnes již bývalý trenér Sigmy Tomáš Janotka.
Sláma už se po tomto utkání na hřiště v žádném z dalších zápasů nepodíval. Rodák z Mikulovic na Jesenicku v uplynulé sezoně odehrál za Sigmu 27 zápasů, stihl v nich jednu asistenci. Leckdo čekal víc. „Zklamání sezony? Nechci říkat konkrétní jméno, ale zklamalo mě, že skautský tým nevyhodnotil, že Sigma potřebuje posílení na pozici krajních obránců,“ zamýšlel se fotbalový expert a bývalý hráč Olomouce David Kobylík.
Bylo by ale nefér Slámovo působení v Sigmě hodnotit jen podle jednoho roku. Jeho éra v klubu jasně ukazuje malým sigmákům, že cesta do profi fotbalu – a k velkým úspěchům – vede také z Olomouce.
Stačí makat, nepolevovat a věřit. „Strávil jsem tady nádherné mládí, našel si kamarády na celý život. Na Sigmu i na Olomouc budu vzpomínat jen v dobrém,“ pravil Sláma.
Zase Evropa? Možná ano
Mezi roky 2019 a 2021 hostoval v Pardubicích, jinak byl vždy modrobílý. V nejvyšší soutěži nastoupil Sláma za Sigmu do rovných 90 zápasů. Debutoval v dubnu 2019 v duelu na půdě pražské Slavie. Sešívaným také vstřelil svou dosud jedinou prvoligovou branku.
„Jirkovi se sluší poděkovat za všechno, co pro Sigmu odvedl. V různých kategoriích zde posbíral řadu úspěchů, ten nejvýznamnější loni v podobě zisku českého poháru. Do další kariéry mu přejeme mnoho štěstí,“ vzkázal Hapal.
Sláma má doopravdy na co vzpomínat, zejména cesta do osmifinále Konferenční ligy stála za to.
„Snil jsem o tom, že si zahraju takové zápasy. Před rokem a půl jsme si to ani nedokázali představit,“ vyznal se Sláma. Byly to krásné duely. Výborná zkušenost pro všechny hráče, až na nějaké výjimky nikdo taková utkání nehrál,“ dodal obránce.
A je možné, že podobné mače zažije i letos. Jablonec sice skončil mimo příčky zaručující pohárovou Evropu, nicméně bude jako první na řadě, pokud Etická komise Fotbalové asociace ČR doopravdy vyloučí korupcí zmítanou Karvinou z elitní soutěže. „Jirka je hráč, který je v nejlepším fotbalovém věku a je českou ligou prověřený. Svým příchodem nám zvýší konkurenci na levé straně, kde jsme hlavně v jarní části měli vlivem zranění hráčů problémy,“ prohlásil sportovní ředitel Jablonce Zdeněk Koukal.