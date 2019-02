Boleslav chce z Anglie přilákat Skaláka. Prospělo by nám to, ví Weber

„O Jirku máme zájem. Mluvil jsem s ním, on má zájem hrát za nás. Ale je tam samozřejmě nějaká dohoda klubů a to já neovlivním,“ řekl Weber na tiskové konferenci po páteční výhře 2:0 v ligové předehrávce v Teplicích. „Určitě by to prospělo konkurenci, aby hráči neusnuli na vavřínech,“ doplnil trenér.

Skalák opustil Mladou Boleslav před třemi lety, kdy přestoupil do anglického Brightonu. V srpnu pak zamířil do Millwallu, kde ale poslední dobou příliš nehrál. Od začátku prosince zasáhl jen do čtyř soutěžních utkání a z toho třikrát pouze jako střídající hráč.

V české lize má Skalák na kontě 83 zápasů a 15 branek. Vedle Mladé Boleslavi působil ve Spartě, Slovácku a v Brně. Za reprezentační A-tým odehrál 17 utkání, naposledy střídal v listopadovém přípravném duelu v Polsku.