Záložník Skalák se po pěti letech vrátil do Mladé Boleslavi

„Jirka Skalák se vrací do prostředí, které dobře zná a které zároveň dobře zná jeho,“ uvedl Viktor Kolář, šéf fotbalové sekce agentury Sport Invest, která Skaláka zastupuje. „Boleslav se nenachází v jednoduché pozici, o to více jí návrat hráče s reprezentačními zkušenostmi může pomoct. A Jirka chce pomoci týmu, který hrál v jeho kariéře zásadní roli,“ prohlásil Kolář.

Osmadvacetiletý Skalák, který za národní tým naposledy nastoupil v listopadu 2018, odehrál v české lize v dresu pražské Sparty, Slovácka, Brna a Mladé Boleslavi 83 zápasů a vstřelil 15 branek. Se Spartou sice v roce 2014 získal titul, do jejího týmu se ale natrvalo neprosadil.

V roce 2016, kdy si zahrál na mistrovství Evropy ve Francii, zamířil z Mladé Boleslavi do tehdy druholigového Brightonu, s nímž hned v první sezoně postoupil do Premier League. V prestižní soutěži si ale nezahrál a v srpnu 2018 přestoupil do Millwallu, za který v této sezoně druhé anglické ligy nastoupil jen do tří utkání.

Mladá Boleslav se překvapivě nachází na prvním sestupovém místě. Během zimního přestupního období výrazně posílila. Před Skalákem přišli na hostování Ladislav Takács, Radim Řezník, Tomáš Malinský či Jaromír Zmrhal.