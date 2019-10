Skoro to vypadá, že na co Šimáně sáhne, to se mu vyplatí. Ale tehdy riskoval. „Nešlo o byznys, byla to moje slávistická povinnost,“ říká ve své kanceláři na Václavském náměstí.

Energický muž rozhodně nevypadá na svůj věk. Hraje golf, fotbal a tenis, stará se o společnost Unimex Group, do jejíž skupiny patří letecká společnost Smartwings nebo golfový revír Albatross. Ve Slavii je čestným prezidentem, ale o minulosti se mluvit zdráhá. Abyste si snad nemysleli, že se přiživuje na současné vlně.